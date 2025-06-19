20 июня в 13 туре чемпионата Беларуси «Славия Мозырь» на своeм поле примет БАТЭ. В этом сезоне хозяева приятно удивляют, занимая высокую позицию в таблице, тогда как гости продолжают искать свою игру и страдают от нестабильности.

«Славия Мозырь»

Команда занимает 2-е место и ведeт борьбу за чемпионство, набрав 26 очков за 12 туров. Подопечные стабильно побеждают: четыре победы подряд с общим счeтом 6:3. Особенно стоит отметить надeжную оборону: всего 0.6 пропущенного мяча в среднем за матч. В атаке выделяется Андрей Соловей, забивший 6 голов в текущем сезоне. «Славия Мозырь» демонстрирует сбалансированную игру и отличную домашнюю форму.

БАТЭ

Сезон для некогда лидера белорусского футбола складывается непросто. После 12 туров БАТЭ лишь 11-й с 14 очками. В последних 5 матчах команда не одержала ни одной победы, пропустив 16 голов – это тревожный сигнал. Однако атака ещe функционирует: в 8 последних играх БАТЭ забивает стабильно. Главная проблема – слабая оборона, особенно при игре на выезде.

Факты о командах

«Славия Мозырь»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в каждом из 4 последних матчей

В среднем 1.2 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.6 гола за матч

Второе место в турнирной таблице (26 очков после 12 туров)

БАТЭ

Не выигрывает в 5 матчах подряд

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем 3.2 пропущенных гола за игру

Забивает в 8 матчах подряд

11-е место в таблице (14 очков после 12 туров)

Личные встречи 13% (3) 17% (4) 70% (16) 18 Забитых мячей 52 0.78 В среднем за матч 2.26 3:1 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 3:5 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 24 тур Славия-Мозырь 2 : 3 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 9 тур БАТЭ 1 : 0 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Славия-Мозырь 0 : 2 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 10 тур БАТЭ 1 : 1 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 16 тур БАТЭ 4 : 0 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 1 тур Славия-Мозырь 0 : 3 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Славия-Мозырь 3 : 1 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 11 тур БАТЭ 3 : 0 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 17 тур БАТЭ 1 : 1 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Славия-Мозырь 2 : 1 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 19 тур БАТЭ 4 : 0 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 4 тур Славия-Мозырь 1 : 2 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 21 тур БАТЭ 2 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 6 тур Славия-Мозырь 0 : 6 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 26 тур БАТЭ 0 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 11 тур Славия-Мозырь 2 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 14 тур Славия-Мозырь 3 : 5 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 1 тур БАТЭ 1 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 13 тур БАТЭ 6 : 1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 2 тур Славия-Мозырь 0 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 32 тур Славия-Мозырь 0 : 0 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 22 тур Славия-Мозырь 1 : 2 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 11 тур БАТЭ 2 : 1 Славия-Мозырь

Прогноз на матч «Славия Мозырь» – БАТЭ

Форма и баланс игры «Славии Мозырь» дают им преимущество, однако атакующий потенциал «БАТЭ» позволяет ожидать от гостей хотя бы один забитый мяч. Оборона Борисова остаeтся главной проблемой, что может привести к открытому и результативному матчу. Сценарий ничейного исхода с обменом голами выглядит логичным.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: