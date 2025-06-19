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Прогноз на точный счёт матча «Славия Мозырь» – БАТЭ: Беларусь. Высшая лига, 20 июня 2025

19 июня 2025 10:36
Славия-Мозырь - БАТЭ
20 июн. 2025, пятница 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
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7.00
Точный счёт 2:2
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20 июня в 13 туре чемпионата Беларуси «Славия Мозырь» на своeм поле примет БАТЭ. В этом сезоне хозяева приятно удивляют, занимая высокую позицию в таблице, тогда как гости продолжают искать свою игру и страдают от нестабильности.

«Славия Мозырь»

Команда занимает 2-е место и ведeт борьбу за чемпионство, набрав 26 очков за 12 туров. Подопечные стабильно побеждают: четыре победы подряд с общим счeтом 6:3. Особенно стоит отметить надeжную оборону: всего 0.6 пропущенного мяча в среднем за матч. В атаке выделяется Андрей Соловей, забивший 6 голов в текущем сезоне. «Славия Мозырь» демонстрирует сбалансированную игру и отличную домашнюю форму.

БАТЭ

Сезон для некогда лидера белорусского футбола складывается непросто. После 12 туров БАТЭ лишь 11-й с 14 очками. В последних 5 матчах команда не одержала ни одной победы, пропустив 16 голов – это тревожный сигнал. Однако атака ещe функционирует: в 8 последних играх БАТЭ забивает стабильно. Главная проблема – слабая оборона, особенно при игре на выезде.

Факты о командах

«Славия Мозырь»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в каждом из 4 последних матчей
  • В среднем 1.2 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за матч
  • Второе место в турнирной таблице (26 очков после 12 туров)

БАТЭ

  • Не выигрывает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем 3.2 пропущенных гола за игру
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • 11-е место в таблице (14 очков после 12 туров)

Личные встречи
13% (3)
17% (4)
70% (16)
18
Забитых мячей
52
0.78
В среднем за матч
2.26
3:1
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Славия-Мозырь
2 : 3
05.10.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
1 : 0
17.05.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
21.10.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
БАТЭ
1 : 1
24.05.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
4 : 0
07.08.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
0 : 3
20.03.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
16.10.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
3 : 0
29.05.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
БАТЭ
1 : 1
11.07.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
28.03.2020
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
БАТЭ
4 : 0
25.08.2019
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
20.04.2019
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
2 : 0
09.09.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
0 : 6
06.05.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 0
23.10.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
10.06.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Славия-Мозырь
3 : 5
10.07.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
БАТЭ
1 : 0
10.04.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
6 : 1
19.06.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
07.04.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
17.11.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
18.10.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
2 : 1
18.05.2012
Славия-Мозырь
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Прогноз на матч «Славия Мозырь» – БАТЭ

Форма и баланс игры «Славии Мозырь» дают им преимущество, однако атакующий потенциал «БАТЭ» позволяет ожидать от гостей хотя бы один забитый мяч. Оборона Борисова остаeтся главной проблемой, что может привести к открытому и результативному матчу. Сценарий ничейного исхода с обменом голами выглядит логичным.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «БАТЭ» больше 1.5 – коэффициент 2.40

7.00
Точный счёт 2:2
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Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Славия-Мозырь
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