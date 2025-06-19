20 июня в 13 туре чемпионата Беларуси «Славия Мозырь» на своeм поле примет БАТЭ. В этом сезоне хозяева приятно удивляют, занимая высокую позицию в таблице, тогда как гости продолжают искать свою игру и страдают от нестабильности.
«Славия Мозырь»
Команда занимает 2-е место и ведeт борьбу за чемпионство, набрав 26 очков за 12 туров. Подопечные стабильно побеждают: четыре победы подряд с общим счeтом 6:3. Особенно стоит отметить надeжную оборону: всего 0.6 пропущенного мяча в среднем за матч. В атаке выделяется Андрей Соловей, забивший 6 голов в текущем сезоне. «Славия Мозырь» демонстрирует сбалансированную игру и отличную домашнюю форму.
БАТЭ
Сезон для некогда лидера белорусского футбола складывается непросто. После 12 туров БАТЭ лишь 11-й с 14 очками. В последних 5 матчах команда не одержала ни одной победы, пропустив 16 голов – это тревожный сигнал. Однако атака ещe функционирует: в 8 последних играх БАТЭ забивает стабильно. Главная проблема – слабая оборона, особенно при игре на выезде.
Факты о командах
«Славия Мозырь»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в каждом из 4 последних матчей
- В среднем 1.2 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.6 гола за матч
- Второе место в турнирной таблице (26 очков после 12 туров)
БАТЭ
- Не выигрывает в 5 матчах подряд
- Пропускает в 5 последних матчах
- В среднем 3.2 пропущенных гола за игру
- Забивает в 8 матчах подряд
- 11-е место в таблице (14 очков после 12 туров)
Прогноз на матч «Славия Мозырь» – БАТЭ
Форма и баланс игры «Славии Мозырь» дают им преимущество, однако атакующий потенциал «БАТЭ» позволяет ожидать от гостей хотя бы один забитый мяч. Оборона Борисова остаeтся главной проблемой, что может привести к открытому и результативному матчу. Сценарий ничейного исхода с обменом голами выглядит логичным.
Прогноз на точный счeт: 2:2.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
- Индивидуальный тотал «БАТЭ» больше 1.5 – коэффициент 2.40