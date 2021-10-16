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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - БАТЭ
Славия-Мозырь - БАТЭ: обзор матча 16 октября 2021
Славия-Мозырь
16.10.2021, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
БАТЭ
47'
А. Филипович (АГ)
64'
Г. Якушевич
86'
Е. Барсуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - БАТЭ
Замена
В. Полоз
️️️️
К. Дрош
90'
+3
87'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
Ш. Умаров
ГОЛ! 3:0!
Е. Барсуков
86'
84'
Желтая карточка
Ш. Умаров
Желтая карточка
M. Baranovski
84'
83'
Желтая карточка
P. Rybak
79'
Замена
P. Rybak
️️️️
З. Волков
Желтая карточка
Э. Эссого
75'
Замена
A. Raevskiy
️️️️
Г. Якушевич
75'
73'
Замена
С. Волков
️️️️
П. Карасев
Замена
Е. Барсуков
️️️️
R. Qurbanov
68'
66'
Замена
Д. Юсов
️️️️
И. Василевич
ГОЛ! 2:0!
Г. Якушевич
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Филипович
47'
Желтая карточка
Г. Якушевич
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
28
Георгий Бугулов
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
91
Ruslan Qurbanov
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
55
Валерий Громыко
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
0
A. Raevskiy
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
11
Никита Мельников
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
3-1-5
16
44
Шестиловский
44
Тимонюк
11
Эссого
6
Дрош
10
Альшаник
7
Нар
91
78
Якушевич
11
Ловец
4-1-1-1-2
47
Кудравец
20
Волков
32
Филипович
6
Филипович
26
Бордачев
18
Карасев
33
Нехайчик
55
Громыко
17
Умаров
25
Василевич
78
Якушевич
0
0
78
Якушевич
6
Дрош
13
Полоз
13
Полоз
6
Дрош
91
8
Барсуков
8
Барсуков
91
20
Волков
18
18
20
Волков
25
Василевич
28
Юсов
28
Юсов
25
Василевич
18
Карасев
5
Волков
5
Волков
18
Карасев
17
Умаров
3
Бессмертный
3
Бессмертный
17
Умаров
Остались в запасе
Славия-Мозырь
БАТЭ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
11
Никита Мельников
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
31
Антон Чичкан
ВР
27
Данила Нечаев
ПЗ
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
11
Никита Мельников
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
27
Данила Нечаев
ПЗ
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Славия-Мозырь - БАТЭ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
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