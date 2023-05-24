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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Славия-Мозырь
БАТЭ - Славия-Мозырь: обзор матча 24 мая 2023
БАТЭ
24.05.2023, среда, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
27'
В. Громыко
90+4'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Славия-Мозырь
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
А. Панюков
85'
Замена
Е. Кресс
️️️️
С. Сазончик
84'
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Антилевский
Замена
Н. Некрасов
️️️️
Д. Антилевский
81'
78'
Замена
К. Дрош
️️️️
И. Костров
77'
Желтая карточка
С. Сазончик
Желтая карточка
В. Громыко
77'
Замена
С. Волков
️️️️
Д. Гречихо
67'
65'
Желтая карточка
А. Антилевский
59'
Желтая карточка
С. Тихоновский
Желтая карточка
А. Концевой
53'
51'
Желтая карточка
И. Костров
ГОЛ! 1:0!
В. Громыко
Пас отдал
Д. Гречихо
27'
19'
Замена
С. Сазончик
️️️️
А. Залеский
10'
Желтая карточка
В. Полоз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
80
Артем Концевой
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Славия-Мозырь
49
Артем Каратай
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
13
Владислав Полоз
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
БАТЭ
35
Матвей Коврук
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
22
Сеад Исламович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
52
Егор Кресс
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
3-3-1-1-2
47
Кудравец
5
Мартынов
24
Бане
20
Волков
14
Жимо
15
Бочеров
44
Малькевич
19
Гречихо
55
Громыко
90
Антилевский
80
Концевой
3-2-2-2
49
Каратай
31
Залеский
18
Мельников
12
Иванов
26
Тихоновский
8
Костров
13
Полоз
8
Барсуков
9
Кобет
11
Антилевский
19
Гречихо
5
Волков
5
Волков
19
Гречихо
90
Антилевский
18
Некрасов
18
Некрасов
90
Антилевский
31
Залеский
10
Сазончик
10
Сазончик
31
Залеский
8
Костров
6
Дрош
6
Дрош
8
Костров
Сазончик
52
Кресс
52
Кресс
Сазончик
11
Антилевский
11
Панюков
11
Панюков
11
Антилевский
Остались в запасе
БАТЭ
Славия-Мозырь
35
Матвей Коврук
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
16
Данила Сокол
ВР
11
Николай Рябых
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
11
Николай Рябых
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча БАТЭ - Славия-Мозырь
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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