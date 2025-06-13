14 июня на стадионе «Трактор» состоится матч 12-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором сойдутся соседи по турнирной таблице – «Минск» и «Торпедо-БелАЗ». Обе команды набрали по 17 очков, и победа в очной встрече позволит одной из них закрепиться в верхней части таблицы. Матч обещает быть результативным: соперники активно играют в атаке, но при этом часто ошибаются в обороне.

«Минск»

После победы 2:0 над «Сморгонью» команда прервала серию из трeх матчей без побед. В последних пяти турах «Минск» дважды выигрывал, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. Атакующая линия показывает стабильность – 7 забитых голов в 5 играх, то есть в среднем 1.4 мяча за матч. Главным оружием является Дмитрий Лисакович, который остаeтся лучшим бомбардиром с 3 мячами. Однако оборона остаeтся слабым местом: 10 пропущенных мячей за тот же отрезок и средняя – 2.0 за игру. Особенно болезненным стало поражение 0:5 от «Динамо Брест».

«Торпедо-БелАЗ»

Команда из Жодино в прошлом туре выдала зрелищный матч против БАТЭ, победив 3:2. В последних пяти турах она одержала две победы и потерпела три поражения. Атака показывает неплохие цифры – 6 голов, но и оборона даeт сбои – 7 пропущенных. Павел Седько ведeт за собой команду с 4 голами в сезоне. Важно отметить, что «Торпедо-БелАЗ» уверенно чувствует себя на выезде – 8 матчей из 9 на чужом поле команда не проигрывает, что добавляет уверенности перед поездкой в Минск.

Факты о командах:

«Минск»

Забил в 9 из 11 матчей сезона

В среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 2.0 гола за матч за последние 5 туров

Победы в двух из трeх последних матчей

«Торпедо-БелАЗ»

Пропускает в 3 матчах подряд

Забивает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.4 гола за игру за последние 5 туров

Не проигрывает в 8 из 9 последних выездных матчей

Личные встречи 14% (5) 37% (13) 49% (17) 27 Забитых мячей 44 0.77 В среднем за матч 1.26 4:0 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 2:5 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 22 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 2 Минск Беларусь. Высшая лига, 7 тур Минск 1 : 2 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 29 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Минск 1 : 0 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 1 Минск Белоруссия. Высшая лига, 3 тур Минск 1 : 0 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Минск 0 : 2 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 1 Минск Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 1 Минск Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Минск 2 : 5 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Минск 2 : 0 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 3 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 1 Минск Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Минск 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 4 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 26 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 11 тур Минск 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 23 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 8 тур Минск 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 23 тур Минск 0 : 2 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 10 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 20 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 9 тур Минск 0 : 2 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 12 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 1 тур Минск 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 27 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 16 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 5 тур Минск 1 : 2 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 27 тур Минск 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 15 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 2 Минск Беларусь. Высшая лига, 4 тур Минск 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 28 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 16 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 4 Минск Беларусь. Высшая лига, 5 тур Минск 2 : 1 Торпедо-БелАЗ Чемпионат Белоруссии, 22 тур Минск 0 : 4 Торпедо-БелАЗ Чемпионат Белоруссии, 9 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 0 Минск

Прогноз на матч «Минск» – «Торпедо-БелАЗ»

Учитывая форму обеих команд, можно ожидать открытый и боевой матч с голами с обеих сторон. «Минск» результативен дома, но при этом уязвим в защите. «Торпедо-БелАЗ» силeн в гостях и умеет использовать ошибки соперника, особенно в быстрых атаках. Обе команды находятся примерно на одном уровне, и матч, скорее всего, пройдeт в равной борьбе с минимумом осторожности. Шансы на ничью или минимальную победу гостей выглядят предпочтительнее.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Торпедо-БелАЗ».

Рекомендованные ставки: