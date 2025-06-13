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Прогноз на точный счёт матча «Минск» – «Торпедо-БелАЗ»: Высшая лига, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 9:00
Минск - Торпедо-БелАЗ
14 июн. 2025, суббота 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 12 тур
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6.80
Точный счёт 1:2 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
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14 июня на стадионе «Трактор» состоится матч 12-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором сойдутся соседи по турнирной таблице – «Минск» и «Торпедо-БелАЗ». Обе команды набрали по 17 очков, и победа в очной встрече позволит одной из них закрепиться в верхней части таблицы. Матч обещает быть результативным: соперники активно играют в атаке, но при этом часто ошибаются в обороне.

«Минск»

После победы 2:0 над «Сморгонью» команда прервала серию из трeх матчей без побед. В последних пяти турах «Минск» дважды выигрывал, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. Атакующая линия показывает стабильность – 7 забитых голов в 5 играх, то есть в среднем 1.4 мяча за матч. Главным оружием является Дмитрий Лисакович, который остаeтся лучшим бомбардиром с 3 мячами. Однако оборона остаeтся слабым местом: 10 пропущенных мячей за тот же отрезок и средняя – 2.0 за игру. Особенно болезненным стало поражение 0:5 от «Динамо Брест».

«Торпедо-БелАЗ»

Команда из Жодино в прошлом туре выдала зрелищный матч против БАТЭ, победив 3:2. В последних пяти турах она одержала две победы и потерпела три поражения. Атака показывает неплохие цифры – 6 голов, но и оборона даeт сбои – 7 пропущенных. Павел Седько ведeт за собой команду с 4 голами в сезоне. Важно отметить, что «Торпедо-БелАЗ» уверенно чувствует себя на выезде – 8 матчей из 9 на чужом поле команда не проигрывает, что добавляет уверенности перед поездкой в Минск.

Факты о командах:

«Минск»

  • Забил в 9 из 11 матчей сезона
  • В среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 2.0 гола за матч за последние 5 туров
  • Победы в двух из трeх последних матчей

«Торпедо-БелАЗ»

  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Забивает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру за последние 5 туров
  • Не проигрывает в 8 из 9 последних выездных матчей

Личные встречи
14% (5)
37% (13)
49% (17)
27
Забитых мячей
44
0.77
В среднем за матч
1.26
4:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
20.09.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Минск
1 : 2
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
25.11.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Минск
1 : 0
01.07.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
19.08.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
1 : 0
09.04.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Минск
0 : 2
11.09.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
01.05.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
23.08.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
2 : 5
02.05.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Минск
2 : 0
17.08.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
13.04.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Минск
0 : 0
24.08.2018
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
21.04.2018
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
23.10.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Минск
0 : 0
04.06.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
25.09.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
0 : 0
16.05.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Минск
0 : 2
17.10.2015
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
17.06.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
09.08.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Минск
0 : 2
26.05.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
15.06.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
0 : 0
30.03.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
07.10.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
27.06.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 2
14.04.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Минск
0 : 0
01.10.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
26.06.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Минск
0 : 1
15.04.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
16.10.2010
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 4
23.06.2010
Минск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
2 : 1
24.04.2010
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 22 тур
Минск
0 : 4
04.10.2009
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
23.05.2009
Минск
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Прогноз на матч «Минск» – «Торпедо-БелАЗ»

Учитывая форму обеих команд, можно ожидать открытый и боевой матч с голами с обеих сторон. «Минск» результативен дома, но при этом уязвим в защите. «Торпедо-БелАЗ» силeн в гостях и умеет использовать ошибки соперника, особенно в быстрых атаках. Обе команды находятся примерно на одном уровне, и матч, скорее всего, пройдeт в равной борьбе с минимумом осторожности. Шансы на ничью или минимальную победу гостей выглядят предпочтительнее.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Торпедо-БелАЗ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» больше 1.5 – коэффициент 2.45

6.80
Точный счёт 1:2 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Минск
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