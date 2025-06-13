14 июня на стадионе «Трактор» состоится матч 12-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором сойдутся соседи по турнирной таблице – «Минск» и «Торпедо-БелАЗ». Обе команды набрали по 17 очков, и победа в очной встрече позволит одной из них закрепиться в верхней части таблицы. Матч обещает быть результативным: соперники активно играют в атаке, но при этом часто ошибаются в обороне.
«Минск»
После победы 2:0 над «Сморгонью» команда прервала серию из трeх матчей без побед. В последних пяти турах «Минск» дважды выигрывал, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. Атакующая линия показывает стабильность – 7 забитых голов в 5 играх, то есть в среднем 1.4 мяча за матч. Главным оружием является Дмитрий Лисакович, который остаeтся лучшим бомбардиром с 3 мячами. Однако оборона остаeтся слабым местом: 10 пропущенных мячей за тот же отрезок и средняя – 2.0 за игру. Особенно болезненным стало поражение 0:5 от «Динамо Брест».
«Торпедо-БелАЗ»
Команда из Жодино в прошлом туре выдала зрелищный матч против БАТЭ, победив 3:2. В последних пяти турах она одержала две победы и потерпела три поражения. Атака показывает неплохие цифры – 6 голов, но и оборона даeт сбои – 7 пропущенных. Павел Седько ведeт за собой команду с 4 голами в сезоне. Важно отметить, что «Торпедо-БелАЗ» уверенно чувствует себя на выезде – 8 матчей из 9 на чужом поле команда не проигрывает, что добавляет уверенности перед поездкой в Минск.
Факты о командах:
«Минск»
- Забил в 9 из 11 матчей сезона
- В среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах
- Пропускает в среднем 2.0 гола за матч за последние 5 туров
- Победы в двух из трeх последних матчей
«Торпедо-БелАЗ»
- Пропускает в 3 матчах подряд
- Забивает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах
- Пропускает в среднем 1.4 гола за игру за последние 5 туров
- Не проигрывает в 8 из 9 последних выездных матчей
Прогноз на матч «Минск» – «Торпедо-БелАЗ»
Учитывая форму обеих команд, можно ожидать открытый и боевой матч с голами с обеих сторон. «Минск» результативен дома, но при этом уязвим в защите. «Торпедо-БелАЗ» силeн в гостях и умеет использовать ошибки соперника, особенно в быстрых атаках. Обе команды находятся примерно на одном уровне, и матч, скорее всего, пройдeт в равной борьбе с минимумом осторожности. Шансы на ничью или минимальную победу гостей выглядят предпочтительнее.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Торпедо-БелАЗ».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 6.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» больше 1.5 – коэффициент 2.45