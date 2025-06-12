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Прогноз на точный счёт матча «Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: Серия A, 13 июня 2025 года

12 июня 2025 11:00
Сан-Паулу - Васко да Гама
13 июн. 2025, пятница 03:30 | Бразилия. Серия А, 12 тур
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7.10
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
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13 июня на стадионе MorumBIS в Сан-Паулу состоится матч 12-го тура чемпионата Бразилии, где местный «Сан-Паулу» примет «Васко да Гама». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но при этом показывают результативный футбол, что делает предстоящую встречу потенциально яркой и насыщенной голевыми моментами.

«Сан-Паулу»

Команда Рожиньяу занимает 13-е место с 12 очками и подходит к матчу с нестабильной формой. В последних пяти играх в чемпионате «Сан-Паулу» чередует победы и поражения, при этом оборона даeт сбои – 7 пропущенных мячей в 5 турах. Команда неизменно пропускает в последних четырeх матчах Серии A, но также регулярно забивает (7 голов за 5 игр). Нападение ведeт Андре Силва, у которого 11 мячей в 30 матчах. В домашних матчах клуб надeжен: не проигрывает в 10 из 12 встреч на MorumBIS, где традиционно действует агрессивно и с позиции силы.

«Васко да Гама»

Гости занимают 15-е место с 10 очками, уступив в последнем туре «Ред Булл Брагантино» (0:2). Однако коллектив из Рио де Жанейро регулярно забивает – 8 голов в последних 5 играх, что делает их опасными в атаке. Лидером нападения остаeтся Пабло Вехетти с 18 голами в 30 матчах. При этом защита также допускает ошибки – 5 пропущенных мячей за те же 5 туров. В гостях у «Васко» тяжeлый календарь: команда проиграла последние четыре выездных матча Серии A, что говорит о проблемах в организации и ментальной устойчивости вдали от дома.

Факты о командах

«Сан-Паулу»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру
  • В последних 5 матчах: 2 победы, 3 поражения

«Васко да Гама»

  • Проиграл 4 последних выездных матча в Серии A
  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч
  • В последних 5 играх: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Личные встречи
47% (8)
24% (4)
29% (5)
29
Забитых мячей
21
1.71
В среднем за матч
1.24
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу
1 : 3
13.06.2025
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
3 : 0
17.10.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 11 тур
Васко да Гама
4 : 1
23.06.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 26 тур
Васко да Гама
0 : 0
08.10.2023
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сан-Паулу
4 : 2
21.05.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
1 : 1
22.11.2020
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
2 : 1
16.08.2020
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
1 : 0
29.11.2019
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 16 тур
Васко да Гама
2 : 0
25.08.2019
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 0
23.11.2018
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
2 : 1
05.08.2018
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
1 : 1
12.11.2017
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.07.2017
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
2 : 2
18.10.2015
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 12 тур
Васко да Гама
0 : 4
09.07.2015
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 21 тур
Васко да Гама
0 : 2
15.09.2013
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сан-Паулу
5 : 1
30.05.2013
Васко да Гама
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Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Васко да Гама»

С учeтом статистики обеих команд, ожидается результативный матч с высокой вероятностью обмена голами. «Сан-Паулу» играет уверенно дома и стабильно поражает ворота соперников, но имеет проблемы в защите. «Васко» опасен в атаке, особенно с Вехетти в составе, однако проигрывает в гостях и допускает немало ошибок. Хозяева имеют больше шансов на победу за счeт преимущества поля, но расслабляться не стоит – оборона даeт сбои.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сан-Паулу».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Сан-Паулу» – коэффициент 7.10
  • Победа «Сан-Паулу» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Сан-Паулу» больше 1.5 – коэффициент 2.10

7.10
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Васко да Гама Сан-Паулу
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