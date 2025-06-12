13 июня на стадионе MorumBIS в Сан-Паулу состоится матч 12-го тура чемпионата Бразилии, где местный «Сан-Паулу» примет «Васко да Гама». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но при этом показывают результативный футбол, что делает предстоящую встречу потенциально яркой и насыщенной голевыми моментами.

«Сан-Паулу»

Команда Рожиньяу занимает 13-е место с 12 очками и подходит к матчу с нестабильной формой. В последних пяти играх в чемпионате «Сан-Паулу» чередует победы и поражения, при этом оборона даeт сбои – 7 пропущенных мячей в 5 турах. Команда неизменно пропускает в последних четырeх матчах Серии A, но также регулярно забивает (7 голов за 5 игр). Нападение ведeт Андре Силва, у которого 11 мячей в 30 матчах. В домашних матчах клуб надeжен: не проигрывает в 10 из 12 встреч на MorumBIS, где традиционно действует агрессивно и с позиции силы.

«Васко да Гама»

Гости занимают 15-е место с 10 очками, уступив в последнем туре «Ред Булл Брагантино» (0:2). Однако коллектив из Рио де Жанейро регулярно забивает – 8 голов в последних 5 играх, что делает их опасными в атаке. Лидером нападения остаeтся Пабло Вехетти с 18 голами в 30 матчах. При этом защита также допускает ошибки – 5 пропущенных мячей за те же 5 туров. В гостях у «Васко» тяжeлый календарь: команда проиграла последние четыре выездных матча Серии A, что говорит о проблемах в организации и ментальной устойчивости вдали от дома.

Факты о командах

«Сан-Паулу»

Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей

Пропускает в 7 матчах подряд

В среднем забивает 1.40 гола за игру

В последних 5 матчах: 2 победы, 3 поражения

«Васко да Гама»

Проиграл 4 последних выездных матча в Серии A

Забивает в среднем 1.60 гола за матч

В последних 5 играх: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Личные встречи 47% (8) 24% (4) 29% (5) 29 Забитых мячей 21 1.71 В среднем за матч 1.24 5:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 12 тур Сан-Паулу 1 : 3 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 30 тур Сан-Паулу 3 : 0 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 11 тур Васко да Гама 4 : 1 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 26 тур Васко да Гама 0 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 7 тур Сан-Паулу 4 : 2 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 22 тур Сан-Паулу 1 : 1 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 3 тур Васко да Гама 2 : 1 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 35 тур Сан-Паулу 1 : 0 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 16 тур Васко да Гама 2 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 36 тур Васко да Гама 2 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 17 тур Сан-Паулу 2 : 1 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 34 тур Васко да Гама 1 : 1 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 15 тур Сан-Паулу 1 : 0 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 31 тур Сан-Паулу 2 : 2 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 12 тур Васко да Гама 0 : 4 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 21 тур Васко да Гама 0 : 2 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 2 тур Сан-Паулу 5 : 1 Васко да Гама

Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Васко да Гама»

С учeтом статистики обеих команд, ожидается результативный матч с высокой вероятностью обмена голами. «Сан-Паулу» играет уверенно дома и стабильно поражает ворота соперников, но имеет проблемы в защите. «Васко» опасен в атаке, особенно с Вехетти в составе, однако проигрывает в гостях и допускает немало ошибок. Хозяева имеют больше шансов на победу за счeт преимущества поля, но расслабляться не стоит – оборона даeт сбои.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сан-Паулу».

Рекомендованные ставки: