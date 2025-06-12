13 июня на стадионе MorumBIS в Сан-Паулу состоится матч 12-го тура чемпионата Бразилии, где местный «Сан-Паулу» примет «Васко да Гама». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но при этом показывают результативный футбол, что делает предстоящую встречу потенциально яркой и насыщенной голевыми моментами.
«Сан-Паулу»
Команда Рожиньяу занимает 13-е место с 12 очками и подходит к матчу с нестабильной формой. В последних пяти играх в чемпионате «Сан-Паулу» чередует победы и поражения, при этом оборона даeт сбои – 7 пропущенных мячей в 5 турах. Команда неизменно пропускает в последних четырeх матчах Серии A, но также регулярно забивает (7 голов за 5 игр). Нападение ведeт Андре Силва, у которого 11 мячей в 30 матчах. В домашних матчах клуб надeжен: не проигрывает в 10 из 12 встреч на MorumBIS, где традиционно действует агрессивно и с позиции силы.
«Васко да Гама»
Гости занимают 15-е место с 10 очками, уступив в последнем туре «Ред Булл Брагантино» (0:2). Однако коллектив из Рио де Жанейро регулярно забивает – 8 голов в последних 5 играх, что делает их опасными в атаке. Лидером нападения остаeтся Пабло Вехетти с 18 голами в 30 матчах. При этом защита также допускает ошибки – 5 пропущенных мячей за те же 5 туров. В гостях у «Васко» тяжeлый календарь: команда проиграла последние четыре выездных матча Серии A, что говорит о проблемах в организации и ментальной устойчивости вдали от дома.
Факты о командах
«Сан-Паулу»
- Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей
- Пропускает в 7 матчах подряд
- В среднем забивает 1.40 гола за игру
- В последних 5 матчах: 2 победы, 3 поражения
«Васко да Гама»
- Проиграл 4 последних выездных матча в Серии A
- Забивает в среднем 1.60 гола за матч
- В последних 5 играх: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Васко да Гама»
С учeтом статистики обеих команд, ожидается результативный матч с высокой вероятностью обмена голами. «Сан-Паулу» играет уверенно дома и стабильно поражает ворота соперников, но имеет проблемы в защите. «Васко» опасен в атаке, особенно с Вехетти в составе, однако проигрывает в гостях и допускает немало ошибок. Хозяева имеют больше шансов на победу за счeт преимущества поля, но расслабляться не стоит – оборона даeт сбои.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сан-Паулу».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Сан-Паулу» – коэффициент 7.10
- Победа «Сан-Паулу» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Сан-Паулу» больше 1.5 – коэффициент 2.10