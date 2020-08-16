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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Сан-Паулу
Васко да Гама - Сан-Паулу: обзор матча 16 августа 2020
Васко да Гама
16.08.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
63'
Г. Кано
75'
Г. Кано
90+7'
Рейналдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Сан-Паулу
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Рейналдо
90'
+4
Пенальти не реализован!
Рейналдо
Замена
G. Parede
️️️️
М. Бенитес
83'
82'
Желтая карточка
Р. Арболеда
80'
Замена
И. Винисиус
️️️️
J.
79'
Замена
G. Carneiro
️️️️
Ч. Че
Замена
Н. Боржес
️️️️
Ф. Бастос
79'
77'
Замена
Хелиньо
️️️️
И. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Г. Кано
75'
70'
Желтая карточка
Рейналдо
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
63'
38'
Желтая карточка
Пабло
36'
Желтая карточка
L.
27'
Желтая карточка
И. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
41
Cayo Tenório
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
17
Игор Гомес
ЦП
3
Че Че
ЦП
92
Пабло
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
11
Lucas Santos
ЦП
0
L. Santos
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
3
Werley
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
12
Пато
ЦФ
2-1-1-3-4
17
Энрике
36
Грака
7
Андрей
8
Бастос
11
Магно
7
Бенитес
77
Пек
41
16
14
Кано
5
4-2-5
10
Алвес
34
Алвес
5
Арболеда
6
Рейналдо
17
Гомес
3
Че Че
92
Пабло
18
20
28
98
7
Бенитес
77
77
7
Бенитес
8
Бастос
30
Боржес
30
Боржес
8
Бастос
20
18
Винисиус
18
Винисиус
20
17
Гомес
11
Хелиньо
11
Хелиньо
17
Гомес
3
Че Че
20
20
3
Че Че
Остались в запасе
Васко да Гама
Сан-Паулу
0
L. Santos
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
30
Лукао
ВР
3
Werley
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
20
Лукас Перри
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
12
Пато
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
0
L. Santos
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
30
Лукао
ВР
3
Werley
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
11
Карлиньос
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
12
Пато
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Васко да Гама - Сан-Паулу
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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