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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Сан-Паулу
Васко да Гама - Сан-Паулу: обзор матча 23 июня 2024
Васко да Гама
23.06.2024, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
4 : 1
Завершен
Сан-Паулу
33'
А. Франко (АГ)
90+3'
Давид
11'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Сан-Паулу
ГОЛ! 2:1!
Давид
90'
+3
Желтая карточка
Росси
88'
79'
Замена
Жуан
️️️️
Д. Галоппо
Желтая карточка
Майкон
77'
Замена
Росси
️️️️
Адсон
74'
72'
Замена
Феррейра
️️️️
И. Винисиус
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Энрике
64'
46'
Замена
Велингтон
️️️️
Патрик
46'
Замена
В. Рато
️️️️
Х. Кальери
43'
Замена
М. Араухо
️️️️
Р. Нестор
36'
Желтая карточка
Патрик
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Франко
33'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Пас отдал
Р. Нестор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Давид
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
28
Адсон
ЦФ
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
3
Лео
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
31
Росси
ПВ
37
Райан Витор
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
12
Леандро Матиас
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
11
Феррейра
ЛВ
15
Микель Араухо
АП
10
Веллингтон Рато
АП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
4-2-1-2
1
Жардим
6
Питон
4
Виктор
3
Майкон
96
Энрике
5
Моура
85
Карвальо
7
Давид
19
Вегетти
28
Адсон
4-1-2-1-2
13
Жандрей
18
Винисиус
19
Коста
15
Франко
36
Патрик
14
Густаво
11
Галоппо
11
Нестор
7
Моура
9
Кальери
17
Силва
96
Энрике
2
Родригес
2
Родригес
96
Энрике
28
Адсон
31
Росси
31
Росси
28
Адсон
36
Патрик
34
Велингтон
34
Велингтон
36
Патрик
11
Нестор
15
Араухо
15
Араухо
11
Нестор
9
Кальери
10
Рато
10
Рато
9
Кальери
18
Винисиус
11
Феррейра
11
Феррейра
18
Винисиус
11
Галоппо
9
Жуан
9
Жуан
11
Галоппо
Остались в запасе
Васко да Гама
Сан-Паулу
13
Кейллер
ВР
3
Лео
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
50
Юнг
ВР
12
Леандро Матиас
ВР
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Лео
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
Остались в запасе
50
Юнг
ВР
12
Леандро Матиас
ВР
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Васко да Гама - Сан-Паулу
2
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
14
Офсайды
0
1
Количество передач
342
490
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.4
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Caio Max Augusto Vieira, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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