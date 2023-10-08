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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Сан-Паулу
Васко да Гама - Сан-Паулу: обзор матча 08 октября 2023
Васко да Гама
08.10.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Сан-Паулу
86'
Замена
Велингтон
️️️️
К. Паулиста
Замена
Фигейредо
️️️️
Г. Пек
84'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Паула
75'
75'
Замена
Давид
️️️️
Алиссон
75'
Замена
М. Араухо
️️️️
Р. Нестор
Желтая карточка
Майкон
73'
64'
Замена
Жуан
️️️️
В. Рато
64'
Замена
Лусиано
️️️️
Х. Родригес
Замена
Д. Пайет
️️️️
М. Гомес
64'
45'
+2
Желтая карточка
Н. Мендес
45'
+1
Пенальти не реализован!
В. Рато
Желтая карточка
Лео
45'
Желтая карточка
П. Паула
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
23
Хамес Родригес
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Васко да Гама
97
Иван
ВР
35
Миранда
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
22
Фигейредо
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
8
Жаир
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
33
Луан
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
15
Микель Араухо
АП
9
Жуан
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
12
Пато
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
3
Лео
96
Энрике
23
Зе Габриэл
6
Гомес
27
Паула
25
Пракседес
77
Пек
19
Вегетти
4-1-1-3-1
23
Рафаэл
45
Мендес
19
Коста
15
Франко
38
Паулиста
29
Майя
11
Нестор
7
Моура
23
Родригес
25
Алиссон
10
Рато
27
Паула
2
Родригес
2
Родригес
27
Паула
6
Гомес
10
Пайет
10
Пайет
6
Гомес
77
Пек
22
Фигейредо
22
Фигейредо
77
Пек
38
Паулиста
34
Велингтон
34
Велингтон
38
Паулиста
11
Нестор
15
Араухо
15
Араухо
11
Нестор
25
Алиссон
7
Давид
7
Давид
25
Алиссон
10
Рато
9
Жуан
9
Жуан
10
Рато
23
Родригес
10
Лусиано
10
Лусиано
23
Родригес
Остались в запасе
Васко да Гама
Сан-Паулу
97
Иван
ВР
35
Миранда
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
33
Луан
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
97
Иван
ВР
35
Миранда
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
33
Луан
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Васко да Гама - Сан-Паулу
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
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