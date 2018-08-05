Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Васко да Гама
Сан-Паулу - Васко да Гама: обзор матча 05 августа 2018
Сан-Паулу
05.08.2018, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
2 : 1
Завершен
Васко да Гама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сан-Паулу - Васко да Гама
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
- : -
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Васко да Гама
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
Вчера, 16:33
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
Вчера, 13:14
3
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» продаст защитника за 8 миллионов
29 октября
12
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
Вчера, 16:33
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
Вчера, 13:14
3
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» продаст защитника за 8 миллионов
29 октября
12
Бразильский клуб заинтересовался трансфером Вендела
29 октября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+