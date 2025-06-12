13 июня на стадионе Arena do Grêmio состоится встреча 12-го тура бразильской Серии A между «Гремио» и «Коринтиансом». Оба клуба набрали по 15 очков, деля соседние позиции в середине таблицы. «Гремио» показывает стабильную результативность, а «Коринтианс» – надeжность в обороне, что делает исход встречи непредсказуемым, но тактически интересным.
«Гремио»
Команда уверенно выступает в последних матчах: три победы подряд с общим счeтом 4:0 и только одно поражение за пять последних игр. В последнем туре «Гремио» обыграл «Жувентуде» 2:0, продолжив свою результативную серию – 8 матчей подряд с голами в чемпионате. При этом оборона играет надeжно: всего два пропущенных мяча в пяти последних матчах. Бомбардир Мартин Брэйтуэйт на ходу, и именно он может стать ключом к победе.
«Коринтианс»
Клуб не проигрывает в трeх матчах подряд в Серии A, не пропуская ни одного мяча. Сухие ничьи с «Виторией» и «Атлетико Минейро», а также победа над «Сантосом» говорят о грамотной и сдержанной игре. Однако атакующая линия слаба – всего два гола в пяти играх, и это ограничивает потенциал команды. Юри Алберто хоть и лучший бомбардир, но явно не получает достаточной поддержки. Команда делает ставку на оборонительный футбол и реализацию редких шансов.
Факты о командах
«Гремио»
- Забивает в 8 матчах подряд в Серии A
- Победы в 3 последних матчах
- Пропускает в среднем 0.4 гола за игру
- Средняя результативность – 1.00 гол за матч
«Коринтианс»
- Не проигрывает в 3 матчах в Серии A
- Не пропускает в 3 последних играх
- Средняя результативность – 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
Прогноз на матч «Гремио» – «Коринтианс»
Матч обещает быть закрытым: «Коринтианс» предпочитает играть от обороны, а «Гремио» будет искать уязвимости. Однако атакующий потенциал хозяев выше, и они лучше сбалансированы. С учeтом слабой атаки гостей и формы «Гремио», вероятен минимальный успех хозяев. Матч, скорее всего, пройдeт в низовом ключе, где один гол решит всe.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Гремио».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Гремио» – коэффициент 6.00
- Победа «Гремио» – коэффициент 2.20
- Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.55
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60