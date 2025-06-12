Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Гремио» – «Коринтианс»: Серия A, 13 июня 2025 года

12 июня 2025 10:54
Гремио - Коринтианс
13 июн. 2025, пятница 02:00 | Бразилия. Серия А, 12 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 1:0 в пользу «Гремио»
Сделать ставку

13 июня на стадионе Arena do Grêmio состоится встреча 12-го тура бразильской Серии A между «Гремио» и «Коринтиансом». Оба клуба набрали по 15 очков, деля соседние позиции в середине таблицы. «Гремио» показывает стабильную результативность, а «Коринтианс» – надeжность в обороне, что делает исход встречи непредсказуемым, но тактически интересным.

«Гремио»

Команда уверенно выступает в последних матчах: три победы подряд с общим счeтом 4:0 и только одно поражение за пять последних игр. В последнем туре «Гремио» обыграл «Жувентуде» 2:0, продолжив свою результативную серию – 8 матчей подряд с голами в чемпионате. При этом оборона играет надeжно: всего два пропущенных мяча в пяти последних матчах. Бомбардир Мартин Брэйтуэйт на ходу, и именно он может стать ключом к победе.

«Коринтианс»

Клуб не проигрывает в трeх матчах подряд в Серии A, не пропуская ни одного мяча. Сухие ничьи с «Виторией» и «Атлетико Минейро», а также победа над «Сантосом» говорят о грамотной и сдержанной игре. Однако атакующая линия слаба – всего два гола в пяти играх, и это ограничивает потенциал команды. Юри Алберто хоть и лучший бомбардир, но явно не получает достаточной поддержки. Команда делает ставку на оборонительный футбол и реализацию редких шансов.

Факты о командах

«Гремио»

  • Забивает в 8 матчах подряд в Серии A
  • Победы в 3 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.4 гола за игру
  • Средняя результативность – 1.00 гол за матч

«Коринтианс»

  • Не проигрывает в 3 матчах в Серии A
  • Не пропускает в 3 последних играх
  • Средняя результативность – 0.40 гола за матч
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Личные встречи
30% (7)
43% (10)
26% (6)
20
Забитых мячей
19
0.87
В среднем за матч
0.83
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  4:4
Бразилия. Серия А, 12 тур
Гремио
1 : 1
13.06.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гремио
0 : 3
08.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
1 : 2
26.07.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
0 : 1
12.11.2023
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
4 : 4
19.09.2023
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
1 : 1
05.12.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
0 : 1
29.08.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коринтианс
0 : 0
23.11.2020
Гремио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
0 : 0
16.08.2020
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
0 : 0
06.10.2019
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
0 : 0
12.05.2019
Гремио
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гремио
1 : 0
02.12.2018
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
0 : 1
19.08.2018
Гремио
Бразилия. Серия А, 29 тур
Коринтианс
0 : 0
19.10.2017
Гремио
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
0 : 1
25.06.2017
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гремио
3 : 0
14.08.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
15.05.2016
Гремио
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коринтианс
1 : 1
10.09.2015
Гремио
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
3 : 1
04.06.2015
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Коринтианс
1 : 0
24.11.2014
Гремио
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
2 : 1
24.08.2014
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 29 тур
Гремио
1 : 0
17.10.2013
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
2 : 0
01.08.2013
Гремио
Показать все

Прогноз на матч «Гремио» – «Коринтианс»

Матч обещает быть закрытым: «Коринтианс» предпочитает играть от обороны, а «Гремио» будет искать уязвимости. Однако атакующий потенциал хозяев выше, и они лучше сбалансированы. С учeтом слабой атаки гостей и формы «Гремио», вероятен минимальный успех хозяев. Матч, скорее всего, пройдeт в низовом ключе, где один гол решит всe.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Гремио».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Гремио» – коэффициент 6.00
  • Победа «Гремио» – коэффициент 2.20
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.55
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60

6.00
Точный счёт 1:0 в пользу «Гремио»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А Коринтианс Гремио
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.75
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
Матч завершен
0 : 1
7.50
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно - Динамо-Брест
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 3
7.10
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу - Васко да Гама
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
Матч завершен
4 : 0
9.00
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Точный счёт 2:2
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 