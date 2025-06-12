13 июня на стадионе Arena do Grêmio состоится встреча 12-го тура бразильской Серии A между «Гремио» и «Коринтиансом». Оба клуба набрали по 15 очков, деля соседние позиции в середине таблицы. «Гремио» показывает стабильную результативность, а «Коринтианс» – надeжность в обороне, что делает исход встречи непредсказуемым, но тактически интересным.

«Гремио»

Команда уверенно выступает в последних матчах: три победы подряд с общим счeтом 4:0 и только одно поражение за пять последних игр. В последнем туре «Гремио» обыграл «Жувентуде» 2:0, продолжив свою результативную серию – 8 матчей подряд с голами в чемпионате. При этом оборона играет надeжно: всего два пропущенных мяча в пяти последних матчах. Бомбардир Мартин Брэйтуэйт на ходу, и именно он может стать ключом к победе.

«Коринтианс»

Клуб не проигрывает в трeх матчах подряд в Серии A, не пропуская ни одного мяча. Сухие ничьи с «Виторией» и «Атлетико Минейро», а также победа над «Сантосом» говорят о грамотной и сдержанной игре. Однако атакующая линия слаба – всего два гола в пяти играх, и это ограничивает потенциал команды. Юри Алберто хоть и лучший бомбардир, но явно не получает достаточной поддержки. Команда делает ставку на оборонительный футбол и реализацию редких шансов.

Факты о командах

«Гремио»

Забивает в 8 матчах подряд в Серии A

Победы в 3 последних матчах

Пропускает в среднем 0.4 гола за игру

Средняя результативность – 1.00 гол за матч

«Коринтианс»

Не проигрывает в 3 матчах в Серии A

Не пропускает в 3 последних играх

Средняя результативность – 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Личные встречи 30% (7) 43% (10) 26% (6) 20 Забитых мячей 19 0.87 В среднем за матч 0.83 3:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 4:4 Бразилия. Серия А, 12 тур Гремио 1 : 1 Коринтианс Бразилия. Серия А, 38 тур Гремио 0 : 3 Коринтианс Бразилия. Серия А, 19 тур Коринтианс 1 : 2 Гремио Бразилия. Серия А, 34 тур Гремио 0 : 1 Коринтианс Бразилия. Серия А, 15 тур Коринтианс 4 : 4 Гремио Бразилия. Серия А, 37 тур Коринтианс 1 : 1 Гремио Бразилия. Серия А, 18 тур Гремио 0 : 1 Коринтианс Бразилия. Серия А, 22 тур Коринтианс 0 : 0 Гремио Бразилия. Серия А, 3 тур Гремио 0 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 23 тур Гремио 0 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 4 тур Коринтианс 0 : 0 Гремио Бразилия. Серия А, 38 тур Гремио 1 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 19 тур Коринтианс 0 : 1 Гремио Бразилия. Серия А, 29 тур Коринтианс 0 : 0 Гремио Бразилия. Серия А, 10 тур Гремио 0 : 1 Коринтианс Бразилия. Серия А, 20 тур Гремио 3 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 1 тур Коринтианс 0 : 0 Гремио Бразилия. Серия А, 24 тур Коринтианс 1 : 1 Гремио Бразилия. Серия А, 5 тур Гремио 3 : 1 Коринтианс Бразилия. Серия А, 36 тур Коринтианс 1 : 0 Гремио Бразилия. Серия А, 17 тур Гремио 2 : 1 Коринтианс Бразилия. Серия А, 29 тур Гремио 1 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 10 тур Коринтианс 2 : 0 Гремио

Прогноз на матч «Гремио» – «Коринтианс»

Матч обещает быть закрытым: «Коринтианс» предпочитает играть от обороны, а «Гремио» будет искать уязвимости. Однако атакующий потенциал хозяев выше, и они лучше сбалансированы. С учeтом слабой атаки гостей и формы «Гремио», вероятен минимальный успех хозяев. Матч, скорее всего, пройдeт в низовом ключе, где один гол решит всe.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Гремио».

Рекомендованные ставки: