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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Гремио
Коринтианс - Гремио: обзор матча 05 декабря 2021
Коринтианс
05.12.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Гремио
86'
Р. Аугусто
39'
D. Souza
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Гремио
Замена
Луан
️️️️
Виллиан
89'
Замена
Витиньо
️️️️
Жо
89'
ГОЛ! 1:1!
Р. Аугусто
86'
Замена
Г. Силва
️️️️
Жулиано
77'
75'
Замена
Вандерсон
️️️️
J. Robert
75'
Замена
Руан
️️️️
Рафинья
70'
Замена
М. Вилласанти
️️️️
Х. Кампас
69'
Замена
М. Борха
️️️️
D. Souza
Замена
Г. Перейра
️️️️
Хавьер
57'
45'
+1
Желтая карточка
P. Geromel
Желтая карточка
Р. Гедес
45'
+1
39'
ГОЛ! 0:1!
D. Souza
Пас отдал
Феррейра
15'
Желтая карточка
Рафинья
11'
Желтая карточка
В. Каннеман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
39
Хавьер
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
43
Витиньо
ЦП
70
Рони
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
10
Маркиньос
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Гремио
12
Бренно
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
49
Sarará
ЦП
25
Алиссон
ЦП
4
Руан
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Кассио
6
Сантос
4
Жил
4
Виктор
39
Хавьер
37
Ду Кейрос
7
Аугусто
10
Гедес
20
Жулиано
10
Виллиан
21
Жо
2-1-1-5
12
Чапеко
13
Рафинья
3
21
Сантос
8
Кампас
7
16
Барбоза
11
Феррейра
16
Силва
50
21
Жо
43
Витиньо
43
Витиньо
21
Жо
10
Виллиан
7
Луан
7
Луан
10
Виллиан
39
Хавьер
11
Перейра
11
Перейра
39
Хавьер
20
Жулиано
19
Силва
19
Силва
20
Жулиано
8
Кампас
20
Вилласанти
20
Вилласанти
8
Кампас
13
Рафинья
4
Руан
4
Руан
13
Рафинья
50
2
Вандерсон
2
Вандерсон
50
7
93
Борха
93
Борха
7
Остались в запасе
Коринтианс
Гремио
31
Густаво Мантуан
ПЗ
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
70
Рони
ЦП
10
Маркиньос
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
25
Алиссон
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
70
Рони
ЦП
10
Маркиньос
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
25
Алиссон
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Коринтианс - Гремио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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