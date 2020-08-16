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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Коринтианс
Гремио - Коринтианс: обзор матча 16 августа 2020
Гремио
16.08.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 0
Завершен
Коринтианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Коринтианс
90'
+3
Желтая карточка
Л. Натель
90'
+1
Замена
Л. Натель
️️️️
В. Кантильо
90'
+1
Замена
Г. Камачо
️️️️
Габриэль
Замена
Тасиано
️️️️
D. Souza
86'
Замена
Л. Силва
️️️️
M.
84'
Желтая карточка
Матеузиньо
81'
79'
Замена
Эдерсон
️️️️
Рамиро
76'
Желтая карточка
Жил
Пенальти не реализован!
D. Souza
76'
Желтая карточка
В. Каннеман
45'
+3
38'
Желтая карточка
Габриэль
36'
Замена
Á. Araos
️️️️
М. Витал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
25
PepÃª
ЦП
25
Алиссон
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
8
Maicon
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Коринтианс
1
Кассио
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
6
Габриэль
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Луан
АП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
4
Руан
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
37
Дарлан
ОП
10
Thiago Neves
ЦП
30
Patrick
ЦП
16
Тасиано
ЦП
37
Рилдо
АП
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
19
Густаво Силва
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
4-3-4
4
Каннеман
3
33
Кортес
28
Орехуэла
25
25
Алиссон
2
Матеузиньо
8
21
7
1
4-4-1-1
1
Кассио
4
Жил
22
Авелар
2
17
Сидклей
6
Габриэль
10
Витал
17
Рамиро
30
Кантильо
7
Луан
21
Жо
8
16
Силва
16
Силва
8
7
16
Тасиано
16
Тасиано
7
30
Кантильо
19
Натель
19
Натель
30
Кантильо
10
Витал
32
32
10
Витал
6
Габриэль
29
Камачо
29
Камачо
6
Габриэль
17
Рамиро
13
Эдерсон
13
Эдерсон
17
Рамиро
Остались в запасе
Гремио
Коринтианс
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
46
Isaque
ЦФ
37
Рилдо
АП
10
Пауло Виктор
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
10
Thiago Neves
ЦП
30
Patrick
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
70
Рони
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
39
Хавьер
ОП
37
Эвералдо
ЛВ
36
Руан Оливейра
АП
6
Лукас Питон
ЛЗ
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
46
Isaque
ЦФ
37
Рилдо
АП
10
Пауло Виктор
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
10
Thiago Neves
ЦП
30
Patrick
ЦП
Остались в запасе
70
Рони
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
39
Хавьер
ОП
37
Эвералдо
ЛВ
36
Руан Оливейра
АП
6
Лукас Питон
ЛЗ
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Гремио - Коринтианс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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