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Прогноз на точный счёт матча Боливия – Чили: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года

09 июня 2025 10:42
Боливия - Чили
10 июн. 2025, вторник 23:00 | Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
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7.50
Точный счёт 2:1 в пользу Чили
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10 июня на стадионе Estadio Municipal El Alto в Боливии состоится важный матч заключительного 16-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки. Боливия, занимающая 8-е место, принимает Чили, которая идeт десятой. Обе сборные не в оптимальной форме и рискуют остаться за бортом чемпионата. Матч приобретает ключевое значение для обеих команд.

Боливия

Сборная Боливии не знает побед в шести последних матчах квалификации. В этой серии команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. Последняя игра против Венесуэлы завершилась поражением со счeтом 0:2, а до этого боливийцы проиграли Перу (1:3) и Эквадору (0:4), сыграли вничью с Уругваем и Парагваем. В последних пяти матчах команда забила всего трижды – средний показатель 0.60 гола за игру. При этом оборона пропускает в среднем 2.20 мяча. Даже на домашнем высокогорье Боливия выглядит уязвимой, хотя фактор высоты всe ещe играет роль для соперников.

Чили

Сборная Чили также переживает спад, но еe статистика чуть стабильнее: за пять последних матчей команда забила 10 голов и пропустила лишь 5. При этом в квалификации у Чили три матча без побед, но все с забитыми мячами. Последняя игра завершилась поражением от Аргентины (0:1), но команда активно атаковала. В атаке прогрессирует Лукас Сепеда, оформивший 3 гола за 6 матчей. Однако на выезде «красные» не выигрывают уже семь матчей подряд, что подчeркивает их нестабильность вне дома.

Факты о командах

Боливия

  • Не выигрывает 6 матчей подряд
  • Пропускает в среднем 2.20 гола
  • Терсерос – лидер атаки с 5 голами

Чили

  • Не побеждает в 7 гостевых матчах
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В последних 5 играх – 10 забитых мячей

Личные встречи
21% (3)
21% (3)
57% (8)
13
Забитых мячей
25
0.93
В среднем за матч
1.79
2:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Боливия
2 : 0
10.06.2025
Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Чили
1 : 2
11.09.2024
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные,
Боливия
0 : 0
21.06.2023
Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Боливия
2 : 3
01.02.2022
Чили
Кубок Америки, 2 тур
Чили
1 : 0
19.06.2021
Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Чили
1 : 1
09.06.2021
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные,
Чили
2 : 1
27.03.2021
Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Боливия
1 : 0
05.09.2017
Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Чили
3 : 0
07.09.2016
Боливия
Кубок Америки, 2 тур
Чили
2 : 1
11.06.2016
Боливия
Кубок Америки, 3 тур
Чили
5 : 0
20.06.2015
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные,
Чили
2 : 2
15.10.2014
Боливия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 14 тур
Чили
3 : 1
12.06.2013
Боливия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 5 тур
Боливия
0 : 2
03.06.2012
Чили
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Прогноз на матч

Несмотря на проблемы Чили на выезде, команда выглядит сильнее по составу, организованности и атакующему потенциалу. Боливия испытывает серьeзные трудности как в обороне, так и в создании моментов. Ожидается, что чилийцы постараются контролировать мяч и использовать слабые стороны хозяев. При этом высокий стадион в Эль-Альто может повлиять на темп игры, особенно во втором тайме. Вероятен сценарий, при котором обе команды отличатся, но гости сумеют добиться минимальной победы.

Точный счeт: 2:1 в пользу Чили

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Чили – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Чили больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Победа Чили – коэффициент 2.15

7.50
Точный счёт 2:1 в пользу Чили
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Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Чили Боливия
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