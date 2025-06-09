10 июня на стадионе Estadio Municipal El Alto в Боливии состоится важный матч заключительного 16-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки. Боливия, занимающая 8-е место, принимает Чили, которая идeт десятой. Обе сборные не в оптимальной форме и рискуют остаться за бортом чемпионата. Матч приобретает ключевое значение для обеих команд.

Боливия

Сборная Боливии не знает побед в шести последних матчах квалификации. В этой серии команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. Последняя игра против Венесуэлы завершилась поражением со счeтом 0:2, а до этого боливийцы проиграли Перу (1:3) и Эквадору (0:4), сыграли вничью с Уругваем и Парагваем. В последних пяти матчах команда забила всего трижды – средний показатель 0.60 гола за игру. При этом оборона пропускает в среднем 2.20 мяча. Даже на домашнем высокогорье Боливия выглядит уязвимой, хотя фактор высоты всe ещe играет роль для соперников.

Чили

Сборная Чили также переживает спад, но еe статистика чуть стабильнее: за пять последних матчей команда забила 10 голов и пропустила лишь 5. При этом в квалификации у Чили три матча без побед, но все с забитыми мячами. Последняя игра завершилась поражением от Аргентины (0:1), но команда активно атаковала. В атаке прогрессирует Лукас Сепеда, оформивший 3 гола за 6 матчей. Однако на выезде «красные» не выигрывают уже семь матчей подряд, что подчeркивает их нестабильность вне дома.

Факты о командах

Боливия

Не выигрывает 6 матчей подряд

Пропускает в среднем 2.20 гола

Терсерос – лидер атаки с 5 голами

Чили

Не побеждает в 7 гостевых матчах

Забивает в 3 матчах подряд

В последних 5 играх – 10 забитых мячей

Личные встречи 21% (3) 21% (3) 57% (8) 13 Забитых мячей 25 0.93 В среднем за матч 1.79 2:1 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур Боливия 2 : 0 Чили Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Чили 1 : 2 Боливия Товарищеские матчи. Сборные, Боливия 0 : 0 Чили Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур Боливия 2 : 3 Чили Кубок Америки, 2 тур Чили 1 : 0 Боливия Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Чили 1 : 1 Боливия Товарищеские матчи. Сборные, Чили 2 : 1 Боливия Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур Боливия 1 : 0 Чили Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Чили 3 : 0 Боливия Кубок Америки, 2 тур Чили 2 : 1 Боливия Кубок Америки, 3 тур Чили 5 : 0 Боливия Товарищеские матчи. Сборные, Чили 2 : 2 Боливия Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 14 тур Чили 3 : 1 Боливия Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 5 тур Боливия 0 : 2 Чили

Прогноз на матч

Несмотря на проблемы Чили на выезде, команда выглядит сильнее по составу, организованности и атакующему потенциалу. Боливия испытывает серьeзные трудности как в обороне, так и в создании моментов. Ожидается, что чилийцы постараются контролировать мяч и использовать слабые стороны хозяев. При этом высокий стадион в Эль-Альто может повлиять на темп игры, особенно во втором тайме. Вероятен сценарий, при котором обе команды отличатся, но гости сумеют добиться минимальной победы.

Точный счeт: 2:1 в пользу Чили

Рекомендованные ставки: