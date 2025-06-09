10 июня на стадионе Estadio Municipal El Alto в Боливии состоится важный матч заключительного 16-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки. Боливия, занимающая 8-е место, принимает Чили, которая идeт десятой. Обе сборные не в оптимальной форме и рискуют остаться за бортом чемпионата. Матч приобретает ключевое значение для обеих команд.
Боливия
Сборная Боливии не знает побед в шести последних матчах квалификации. В этой серии команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. Последняя игра против Венесуэлы завершилась поражением со счeтом 0:2, а до этого боливийцы проиграли Перу (1:3) и Эквадору (0:4), сыграли вничью с Уругваем и Парагваем. В последних пяти матчах команда забила всего трижды – средний показатель 0.60 гола за игру. При этом оборона пропускает в среднем 2.20 мяча. Даже на домашнем высокогорье Боливия выглядит уязвимой, хотя фактор высоты всe ещe играет роль для соперников.
Чили
Сборная Чили также переживает спад, но еe статистика чуть стабильнее: за пять последних матчей команда забила 10 голов и пропустила лишь 5. При этом в квалификации у Чили три матча без побед, но все с забитыми мячами. Последняя игра завершилась поражением от Аргентины (0:1), но команда активно атаковала. В атаке прогрессирует Лукас Сепеда, оформивший 3 гола за 6 матчей. Однако на выезде «красные» не выигрывают уже семь матчей подряд, что подчeркивает их нестабильность вне дома.
Факты о командах
Боливия
- Не выигрывает 6 матчей подряд
- Пропускает в среднем 2.20 гола
- Терсерос – лидер атаки с 5 голами
Чили
- Не побеждает в 7 гостевых матчах
- Забивает в 3 матчах подряд
- В последних 5 играх – 10 забитых мячей
Прогноз на матч
Несмотря на проблемы Чили на выезде, команда выглядит сильнее по составу, организованности и атакующему потенциалу. Боливия испытывает серьeзные трудности как в обороне, так и в создании моментов. Ожидается, что чилийцы постараются контролировать мяч и использовать слабые стороны хозяев. При этом высокий стадион в Эль-Альто может повлиять на темп игры, особенно во втором тайме. Вероятен сценарий, при котором обе команды отличатся, но гости сумеют добиться минимальной победы.
Точный счeт: 2:1 в пользу Чили
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу Чили – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал Чили больше 1.5 – коэффициент 2.05
- Победа Чили – коэффициент 2.15