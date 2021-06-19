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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Боливия
Чили - Боливия: обзор матча 19 июня 2021
Чили
19.06.2021, суббота, 00:01
Кубок Америки, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Боливия
10'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Боливия
90'
Замена
М. Вильярроэль
️️️️
Л. Хустиниано
90'
Замена
Д. Бехарано
️️️️
Р. Вака
87'
Желтая карточка
Д. Бехарано
Замена
П. Арангис
️️️️
Б. Бреретон
84'
Желтая карточка
Г. Марипан
81'
78'
Замена
Х. Флорес
️️️️
Э. Сааведра
Замена
Т. Аларкон
️️️️
А. Видаль
69'
Замена
С. Пиньярес
️️️️
Ж. Менезес
65'
64'
Замена
Р. Рамальо
️️️️
Х. Чура
53'
Желтая карточка
Р. Вака
ГОЛ! 1:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
Э. Варгас
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Эрик Пульгар
ОП
8
Артуро Видаль
ОП
20
Чарлес Арангис
АП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
16
Жан Менезес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
8
Диего Бехарано
ПЗ
7
Хуан Карлос Арсэ
ЛП
10
Рамиро Вака
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ПП
19
Хейсон Чура
ЦФ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
26
Клементе Монтес
ЛВ
19
Томас Аларкон
ОП
14
Пабло Галдамес
ОП
7
Сесар Пиньярес
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
27
Пабло Арангис
АП
24
Лусиано Арриагада
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
Боливия
12
Рубен Кордано
ВР
23
Хавьер Рохас
ВР
19
Хорхе Флорес
ЦЗ
2
Луис Барбоза
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
22
Данни Бехарано
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
16
Борис Кеспедес
ЦП
21
Эрвин Санчес
ЦП
13
Диего Вайар
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
4-2-2-2
1
Браво
2
Мена
17
Медель
3
Марипан
4
Исла
13
Пульгар
8
Видаль
22
Бреретон
20
Арангис
16
Менезес
11
Варгас
4-4-2
1
Лампе
8
Бехарано
5
Хусино
2
Кинтерос
17
Фернандес
8
Сааведра
10
Вака
6
Хустиниано
7
Арсэ
18
Альварес
19
Чура
16
Менезес
7
Пиньярес
7
Пиньярес
16
Менезес
8
Видаль
19
Аларкон
19
Аларкон
8
Видаль
22
Бреретон
27
Арангис
27
Арангис
22
Бреретон
19
Чура
18
Рамальо
18
Рамальо
19
Чура
8
Сааведра
19
Флорес
19
Флорес
8
Сааведра
10
Вака
22
Бехарано
22
Бехарано
10
Вака
6
Хустиниано
8
Вильярроэль
8
Вильярроэль
6
Хустиниано
Остались в запасе
Чили
Боливия
26
Клементе Монтес
ЛВ
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Пабло Галдамес
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
24
Лусиано Арриагада
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Ласарте
12
Рубен Кордано
ВР
23
Хавьер Рохас
ВР
2
Луис Барбоза
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
21
Эрвин Санчес
ЦП
13
Диего Вайар
ЦП
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
26
Клементе Монтес
ЛВ
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Пабло Галдамес
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
24
Лусиано Арриагада
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
23
Хавьер Рохас
ВР
2
Луис Барбоза
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
21
Эрвин Санчес
ЦП
13
Диего Вайар
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Чили - Боливия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Пантаналь
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