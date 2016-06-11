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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Боливия
Чили - Боливия: обзор матча 11 июня 2016
Чили
11.06.2016, суббота, 02:00
Кубок Америки, группа D, 2 тур
2 : 1
Завершен
Боливия
46'
А. Видаль
90+10'
А. Видаль (П)
61'
Х. Кампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Боливия
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Видаль
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
В. Вейсага
90'
+9
Желтая карточка
Л. Гутьеррес
82'
Замена
В. Вейсага
️️️️
Я. Дак
Желтая карточка
П. Эрнандес
79'
77'
Желтая карточка
Х. Кампос
Замена
Х. Фуэнсалида
️️️️
М. Исла
76'
Замена
Э. Пуч
️️️️
Ф. Орельяна
68'
61'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кампос
58'
Замена
Х. Кампос
️️️️
Р. Кастро
Замена
Э. Варгас
️️️️
М. Пинилья
58'
54'
Замена
Р. Рамальо
️️️️
Х. Карлос Арсэ
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
46'
4'
Желтая карточка
Р. Эгуино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Алексис Санчес
ЦФ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
22
Эдвард Сентено
ЦЗ
3
Луис Гутьеррес
ЦЗ
8
Мартин Смедберг-Даленсе
ОП
13
Алехандро Мелеан
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
14
Рауль Кастро
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Ясмани Дак
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Бальдивьесо
Чили
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
13
Эрик Пульгар
ОП
7
Франсиско Сильва
ОП
10
Марсело Диас
ОП
21
Эдсон Пуч
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
12
Ромель Киньонес
ВР
5
Нельсон Кабрера
ЦЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
6
Вальтер Вейсага
ЦП
10
Хьясмани Кампос
ЦП
16
Кристиан Машадо
ЦП
15
Педро Асоге
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Браво
18
Хара
4
Исла
17
Медель
15
Босежур
8
Видаль
16
Эрнандес
20
Арангис
19
Орельяна
9
Пинилья
10
Санчес
4-1-4-1
1
Лампе
17
Бехарано
22
Сентено
3
Гутьеррес
21
Эгуино
8
Смедберг-Даленсе
7
Арсэ
8
Сааведра
14
Кастро
13
Мелеан
9
Дак
19
Орельяна
21
Пуч
21
Пуч
19
Орельяна
4
Исла
2
Фуэнсалида
2
Фуэнсалида
4
Исла
9
Пинилья
11
Варгас
11
Варгас
9
Пинилья
9
Дак
6
Вейсага
6
Вейсага
9
Дак
7
Арсэ
18
Рамальо
18
Рамальо
7
Арсэ
14
Кастро
10
Кампос
10
Кампос
14
Кастро
Остались в запасе
Чили
Боливия
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
13
Эрик Пульгар
ОП
7
Франсиско Сильва
ОП
10
Марсело Диас
ОП
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
23
Гильермо Вискарра
ВР
5
Нельсон Кабрера
ЦЗ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
12
Ромель Киньонес
ВР
8
Диего Бехарано
ЦЗ
16
Кристиан Машадо
ЦП
15
Педро Асоге
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Бальдивьесо
Остались в запасе
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
13
Эрик Пульгар
ОП
7
Франсиско Сильва
ОП
10
Марсело Диас
ОП
9
Николас Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
23
Гильермо Вискарра
ВР
5
Нельсон Кабрера
ЦЗ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
12
Ромель Киньонес
ВР
8
Диего Бехарано
ЦЗ
16
Кристиан Машадо
ЦП
15
Педро Асоге
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Хулио Сесар Бальдивьесо
Статистика матча Чили - Боливия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Джейр Марруфо
(Эль-Пасо)
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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