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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Чили
Боливия - Чили: обзор матча 01 февраля 2022
Боливия
01.02.2022, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
2 : 3
Завершен
Чили
37'
М. Энумба
88'
М. Морено
14'
А. Санчес
77'
М. Нуньес
85'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливия - Чили
90'
+5
Желтая карточка
Б. Кортес
Желтая карточка
М. Морено
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
М. Морено
Пас отдал
Х. Вака
88'
87'
Замена
В. Уэрта
️️️️
Г. Медель
87'
Замена
П. Галдамес
️️️️
М. Нуньес
85'
ГОЛ! 1:3!
А. Санчес
Пас отдал
М. Исла
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Х. Сагредо
80'
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Нуньес
Пас отдал
М. Исла
Замена
В. Абрего
️️️️
Р. Рамальо
77'
75'
Замена
Х. Монтесинос
️️️️
Б. Бреретон
70'
Замена
П. Парра
️️️️
Ч. Арангис
70'
Замена
К. Баэса
️️️️
Э. Пульгар
Замена
Д. Бехарано
️️️️
Э. Сааведра
61'
Замена
Р. Вака
️️️️
М. Вильярроэль
61'
Замена
Х. Вака
️️️️
Б. Миранда
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Энумба
Пас отдал
Х. Карлос Арсэ
37'
Желтая карточка
Б. Миранда
36'
30'
Желтая карточка
Б. Кушчевич
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
19
Марк Энумба
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
19
Бруно Миранда
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Боливия
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
15
Франц Гонсалес
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
19
Хенри Вака
АП
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
9
Виктор Абрего
ЦФ
Чили
12
Себастьян Перес
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
20
Вальбер Уэрта
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
2
Клаудио Баэса
ОП
14
Пабло Галдамес
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
14
Пабло Парра
АП
16
Хоакин Монтесинос
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
3-5-2
1
Лампе
5
Хусино
19
Энумба
21
Сагредо
18
Рамальо
20
Сауседо
8
Вильярроэль
8
Сааведра
7
Арсэ
19
Миранда
9
Морено
4-2-2-1-1
23
Кортес
4
Исла
5
Диас
22
Кушчевич
17
Суасо
17
Медель
13
Пульгар
20
Арангис
10
Нуньес
22
Бреретон
10
Санчес
21
Сагредо
17
Фернандес
17
Фернандес
21
Сагредо
8
Сааведра
8
Бехарано
8
Бехарано
8
Сааведра
8
Вильярроэль
10
Вака
10
Вака
8
Вильярроэль
19
Миранда
19
Вака
19
Вака
19
Миранда
18
Рамальо
9
Абрего
9
Абрего
18
Рамальо
17
Медель
20
Уэрта
20
Уэрта
17
Медель
13
Пульгар
2
Баэса
2
Баэса
13
Пульгар
10
Нуньес
14
Галдамес
14
Галдамес
10
Нуньес
20
Арангис
14
Парра
14
Парра
20
Арангис
22
Бреретон
16
Монтесинос
16
Монтесинос
22
Бреретон
Остались в запасе
Боливия
Чили
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
15
Франц Гонсалес
ЦП
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
12
Себастьян Перес
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
16
Жан Менезес
ЛВ
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
15
Франц Гонсалес
ЦП
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
Остались в запасе
12
Себастьян Перес
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
16
Жан Менезес
ЛВ
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Боливия - Чили
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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