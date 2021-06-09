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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Боливия
Чили - Боливия: обзор матча 09 июня 2021
Чили
09.06.2021, среда, 04:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
1 : 1
Завершен
Боливия
69'
Э. Пульгар
82'
М. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Боливия
90'
+3
Замена
Э. Санчес
️️️️
М. Морено
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Ф. Сьерральта
86'
Замена
️️️️
Ж. Менезес
86'
Желтая карточка
Э. Пульгар
85'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Морено
Желтая карточка
Г. Медель
80'
71'
Замена
Д. Вайар
️️️️
Д. Бехарано
ГОЛ! 1:0!
Э. Пульгар
Пас отдал
Ч. Арангис
69'
Замена
Л. Хименес
️️️️
Э. Варгас
65'
62'
Желтая карточка
Л. Хустиниано
48'
Желтая карточка
Х. Флорес
46'
Замена
Х. Флорес
️️️️
Р. Рамальо
46'
Замена
Х. Карлос Арсэ
️️️️
Б. Кеспедес
46'
Замена
Ж. Альварес
️️️️
Х. Вака
40'
Желтая карточка
Д. Бехарано
32'
Желтая карточка
Х. Вака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
6
Леонель Хустиниано
ЦП
16
Борис Кеспедес
ЦП
22
Данни Бехарано
ЦП
19
Хенри Вака
АП
18
Родриго Рамальо
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Чили
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
19
Томас Аларкон
ОП
14
Пабло Галдамес
ОП
7
Сесар Пиньярес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Карлос Паласиос
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
11
Луис Хименес
ЦФ
Боливия
12
Рубен Кордано
ВР
23
Хавьер Рохас
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
19
Хорхе Флорес
ЦЗ
13
Диего Вайар
ЦП
21
Эрвин Санчес
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Браво
2
Мена
3
Марипан
15
Сьерральта
4
Исла
17
Медель
13
Пульгар
20
Арангис
16
Менезес
10
Санчес
11
Варгас
4-4-1-1
1
Лампе
21
Сагредо
4
Акин
8
Бехарано
5
Хусино
18
Рамальо
16
Кеспедес
22
Бехарано
6
Хустиниано
19
Вака
9
Морено
15
Сьерральта
19
Орельяна
19
Орельяна
15
Сьерральта
11
Варгас
11
Хименес
11
Хименес
11
Варгас
19
Вака
18
Альварес
18
Альварес
19
Вака
16
Кеспедес
7
Арсэ
7
Арсэ
16
Кеспедес
22
Бехарано
13
Вайар
13
Вайар
22
Бехарано
9
Морено
21
Санчес
21
Санчес
9
Морено
18
Рамальо
19
Флорес
19
Флорес
18
Рамальо
Остались в запасе
Чили
Боливия
22
Бен Бреретон
ЛВ
9
Карлос Паласиос
ЦФ
7
Сесар Пиньярес
ЦП
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
19
Томас Аларкон
ОП
14
Пабло Галдамес
ОП
9
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
10
Рамиро Вака
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
12
Рубен Кордано
ВР
23
Хавьер Рохас
ВР
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
9
Карлос Паласиос
ЦФ
7
Сесар Пиньярес
ЦП
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
19
Томас Аларкон
ОП
14
Пабло Галдамес
ОП
9
Фелипе Мора
ЦФ
Остались в запасе
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
10
Рамиро Вака
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
12
Рубен Кордано
ВР
23
Хавьер Рохас
ВР
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Чили - Боливия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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