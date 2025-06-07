8 июня на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте сборные Германии и Франции сразятся за бронзовые медали Лиги наций. Обе команды выдали зрелищные, но неудачные полуфиналы: немцы уступили Португалии (1:2), французы – в голевой перестрелке Испании (4:5). Матч за третье место редко проходит в сдержанной манере – и эта встреча, судя по статистике и текущей форме, не станет исключением.
Германия
Сборная Германии уверенно атакует – в 5 последних матчах команда забила 14 голов (в среднем 2.80 за игру). В полуфинале против Португалии немцы действовали остро, но допустили ошибки в обороне. За последние 9 игр в Лиге наций они ни разу не ушли с поля без гола. В то же время защита остаeтся уязвимой – 7 пропущенных за 5 матчей, в 4 последних встречах команда обязательно пропускала. Немцы традиционно надeжны в официальных турнирах, но не могут похвастаться стабильной игрой в обороне.
Франция
Франция также предпочитает атакующий стиль. 9 мячей за последние 5 матчей (в среднем 1.80) подтверждают, что команда регулярно создаeт моменты. Но оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных голов, а особенно уязвимой она выглядела в игре с Испанией, когда французы позволили сопернику забить 5 мячей. Франция не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых матчей против Германии, но эта статистика меркнет на фоне оборонительных проблем команды в последних турах.
Факты о командах:
Германия
- Забивает в 15 последних матчах
- В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в 4 последних играх
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
Франция
- В среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
- Последняя игра завершилась поражением 4:5 от Испании
Прогноз на матч Германия – Франция
Матч за третье место в Лиге наций – редкая возможность для команд сыграть без давления финала. Ожидается открытый, атакующий футбол. Германия стабильно забивает и действует агрессивно у чужих ворот, но и пропускает нередко. Франция может ответить своим мощным передним эшелоном, однако проблем в защите у команды ещe больше. Вероятность «верхового» сценария велика. Немцы выглядят чуть предпочтительнее по качеству атаки и форме – и могут добыть бронзу в основное время.
Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу Германии.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:2 в пользу Германии – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
- Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.25
- Победа Германии – коэффициент 2.30