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Прогноз на точный счёт матча Германия – Франция: Лига наций, 8 июня 2025

07 июня 2025 11:40
Германия - Франция
08 июн. 2025, воскресенье 16:00 | Лига наций, Матч за 3-е место
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7.50
Точный счёт 3:2 в пользу Германии
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8 июня на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте сборные Германии и Франции сразятся за бронзовые медали Лиги наций. Обе команды выдали зрелищные, но неудачные полуфиналы: немцы уступили Португалии (1:2), французы – в голевой перестрелке Испании (4:5). Матч за третье место редко проходит в сдержанной манере – и эта встреча, судя по статистике и текущей форме, не станет исключением.

Германия

Сборная Германии уверенно атакует – в 5 последних матчах команда забила 14 голов (в среднем 2.80 за игру). В полуфинале против Португалии немцы действовали остро, но допустили ошибки в обороне. За последние 9 игр в Лиге наций они ни разу не ушли с поля без гола. В то же время защита остаeтся уязвимой – 7 пропущенных за 5 матчей, в 4 последних встречах команда обязательно пропускала. Немцы традиционно надeжны в официальных турнирах, но не могут похвастаться стабильной игрой в обороне.

Франция

Франция также предпочитает атакующий стиль. 9 мячей за последние 5 матчей (в среднем 1.80) подтверждают, что команда регулярно создаeт моменты. Но оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных голов, а особенно уязвимой она выглядела в игре с Испанией, когда французы позволили сопернику забить 5 мячей. Франция не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых матчей против Германии, но эта статистика меркнет на фоне оборонительных проблем команды в последних турах.

Факты о командах:

Германия

  • Забивает в 15 последних матчах
  • В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 4 последних играх
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Франция

  • В среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Последняя игра завершилась поражением 4:5 от Испании

Личные встречи
33% (4)
17% (2)
50% (6)
11
Забитых мячей
15
0.92
В среднем за матч
1.25
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Лига наций, Матч за 3-е место
Германия
0 : 2
08.06.2025
Франция
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
0 : 2
23.03.2024
Германия
Товарищеские матчи. Сборные,
Германия
2 : 1
12.09.2023
Франция
Чемпионат Европы, 1 тур
Франция
1 : 0
15.06.2021
Германия
Лига наций, 4 тур
Франция
2 : 1
16.10.2018
Германия
Лига наций, 1 тур
Германия
0 : 0
06.09.2018
Франция
Товарищеские матчи. Сборные,
Германия
2 : 2
14.11.2017
Франция
Чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия
0 : 2
07.07.2016
Франция
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
2 : 0
13.11.2015
Германия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
0 : 1
04.07.2014
Германия
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
1 : 2
06.02.2013
Германия
Товарищеские матчи. Сборные,
Германия
1 : 2
29.02.2012
Франция
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Прогноз на матч Германия – Франция

Матч за третье место в Лиге наций – редкая возможность для команд сыграть без давления финала. Ожидается открытый, атакующий футбол. Германия стабильно забивает и действует агрессивно у чужих ворот, но и пропускает нередко. Франция может ответить своим мощным передним эшелоном, однако проблем в защите у команды ещe больше. Вероятность «верхового» сценария велика. Немцы выглядят чуть предпочтительнее по качеству атаки и форме – и могут добыть бронзу в основное время.

Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу Германии.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:2 в пользу Германии – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.25
  • Победа Германии – коэффициент 2.30

7.50
Точный счёт 3:2 в пользу Германии
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Автор: Бестужев Павел
Лига наций Франция Германия
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