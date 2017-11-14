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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Франция
Германия - Франция: обзор матча 14 ноября 2017
Германия
14.11.2017, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Германия - Франция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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