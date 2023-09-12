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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Франция
Германия - Франция: обзор матча 12 сентября 2023
Германия
12.09.2023, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Франция
4'
Т. Мюллер
87'
Л. Сане
89'
А. Гризманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Германия - Франция
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Гризманн
ГОЛ! 2:0!
Л. Сане
Пас отдал
К. Хаверц
87'
78'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
А. Рабьо
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Ф. Вирц
78'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Б. Хенрикс
78'
65'
Замена
Ж. Кунде
️️️️
Б. Павар
Замена
Ю. Брандт
️️️️
С. Гнабри
64'
64'
Замена
У. Дембеле
️️️️
К. Коман
64'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Р. Коло Муани
Замена
К. Хаверц
️️️️
Т. Мюллер
64'
Желтая карточка
А. Рюдигер
55'
Желтая карточка
П. Гросс
42'
Замена
П. Гросс
️️️️
И. Гюндоган
25'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Б. Хенрикс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
19
Лерой Сане
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Руди Феллер
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
5
Паскаль Гросс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Юлиан Брандт
АП
9
Кевин Шаде
ПВ
18
Йонас Хофманн
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
15
Зюле
2
Рюдигер
4
Та
23
Хенрикс
23
Джан
21
Гюндоган
19
Сане
17
Вирц
20
Гнабри
13
Мюллер
4-1-2-1-2
16
Меньян
15
Павар
17
Салиба
0
Тодибо
19
Эрнандес
8
Чуамени
14
Рабьо
6
Камавинга
7
Коман
7
Гризманн
12
Муани
23
Хенрикс
21
Госенс
21
Госенс
23
Хенрикс
21
Гюндоган
5
Гросс
5
Гросс
21
Гюндоган
20
Гнабри
14
Брандт
14
Брандт
20
Гнабри
17
Вирц
18
Хофманн
18
Хофманн
17
Вирц
13
Мюллер
7
Хаверц
7
Хаверц
13
Мюллер
15
Павар
5
Кунде
5
Кунде
15
Павар
14
Рабьо
19
Фофана
19
Фофана
14
Рабьо
7
Коман
7
Дембеле
7
Дембеле
7
Коман
12
Муани
9
Тюрам
9
Тюрам
12
Муани
Остались в запасе
Германия
Франция
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
2
Малик Тиав
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
9
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Руди Феллер
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
2
Малик Тиав
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
9
Кевин Шаде
ПВ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Руди Феллер
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Германия - Франция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
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