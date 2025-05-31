1 июня на стадионе «Фонте Нова» «Баия» примет «Сан-Паулу» в рамках 11 тура чемпионата Бразилии. Обе команды ведут борьбу за место в верхней половине таблицы, и каждая очко имеет значение. «Баия» делает ставку на домашние матчи, где они особенно опасны. «Сан-Паулу» же надеется улучшить ситуацию после неожиданных потерь очков в последних турах.

«Баия»

После 10 туров у «Баии» 15 очков и 7-е место в таблице. Команда провела насыщенную игровую неделю, уступив «Гремио» в последнем матче чемпионата и «Интернасьоналу» в Кубке Либертадорес. Несмотря на это, дома «Баия» традиционно сильна и забивает стабильно: в 5 последних матчах – 7 голов.

Оборона показывает уязвимость – 5 пропущенных за тот же отрезок, а в 6 из 8 последних матчей команда не смогла сохранить ворота сухими. Тем не менее, мощная атака в лице Родальеги и Артурса часто выручает в сложных ситуациях. Команда также добилась уверенной победы над «Пайсанду» в Кубке Бразилии со счeтом 4:0, что подтверждает атакующий потенциал.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» занимает 13-е место и имеет в активе 12 очков. Команда проводит нестабильный сезон, и особенно заметны проблемы в защите: 6 голов пропущено за последние 5 матчей, и в каждом из них команда пропускала хотя бы один мяч.

Атака при этом функционирует на приемлемом уровне – 7 голов за 5 матчей, при этом в Либертадорес удалось обыграть «Тальерес». Лидер нападения – Андре Силва – продолжает забивать и оставаться ключевой фигурой в построениях тренерского штаба. Однако поражение от «Мирассола» (0:2) ставит под сомнение текущее состояние команды в чемпионате.

Факты о командах:

«Баия»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома

Забивает в 4 из 5 последних матчей

В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)

В среднем 1.00 гола пропущено за игру

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Сан-Паулу»

Забивает в 5 из 6 последних матчей

В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем 1.20 гола пропущено за игру

Побеждал в 3 последних матчах против «Баии»

Личные встречи 17% (3) 33% (6) 50% (9) 12 Забитых мячей 23 0.67 В среднем за матч 1.28 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 32 тур Баия 0 : 3 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 13 тур Сан-Паулу 3 : 1 Баия Бразилия. Серия А, 36 тур Баия 0 : 1 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 17 тур Сан-Паулу 0 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 30 тур Баия 1 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 11 тур Сан-Паулу 1 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 23 тур Баия 1 : 3 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 4 тур Сан-Паулу 1 : 1 Баия Бразилия. Серия А, 24 тур Баия 0 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 5 тур Сан-Паулу 0 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 24 тур Сан-Паулу 1 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 5 тур Баия 2 : 2 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 38 тур Сан-Паулу 1 : 1 Баия Бразилия. Серия А, 19 тур Баия 2 : 1 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 29 тур Сан-Паулу 2 : 1 Баия Бразилия. Серия А, 10 тур Баия 0 : 2 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 30 тур Баия 0 : 1 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 11 тур Сан-Паулу 1 : 2 Баия

Прогноз на матч «Баия» – «Сан-Паулу»

Матч обещает быть равным. У «Баии» – фактор домашнего поля и атакующая мощь, у «Сан-Паулу» – опыт и качество в передней линии. Обе команды часто пропускают и одновременно регулярно забивают. На фоне уязвимой обороны гостей «Баия» имеет небольшое преимущество, но и «Сан-Паулу» не останется без своих моментов.

Ожидается результативный поединок с обменом голами. Прогнозируем минимальную победу хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Баии».

Рекомендованные ставки: