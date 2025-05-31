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Прогноз на точный счет матча «Баия» – «Сан-Паулу»: Серия A, 1 июня 2025

31 мая 2025 12:49
Баия - Сан-Паулу
01 июн. 2025, воскресенье 00:30 | Бразилия. Серия А, 11 тур
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6.40
Точный счёт 2:1 в пользу «Баии»
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1 июня на стадионе «Фонте Нова» «Баия» примет «Сан-Паулу» в рамках 11 тура чемпионата Бразилии. Обе команды ведут борьбу за место в верхней половине таблицы, и каждая очко имеет значение. «Баия» делает ставку на домашние матчи, где они особенно опасны. «Сан-Паулу» же надеется улучшить ситуацию после неожиданных потерь очков в последних турах.

«Баия»

После 10 туров у «Баии» 15 очков и 7-е место в таблице. Команда провела насыщенную игровую неделю, уступив «Гремио» в последнем матче чемпионата и «Интернасьоналу» в Кубке Либертадорес. Несмотря на это, дома «Баия» традиционно сильна и забивает стабильно: в 5 последних матчах – 7 голов.

Оборона показывает уязвимость – 5 пропущенных за тот же отрезок, а в 6 из 8 последних матчей команда не смогла сохранить ворота сухими. Тем не менее, мощная атака в лице Родальеги и Артурса часто выручает в сложных ситуациях. Команда также добилась уверенной победы над «Пайсанду» в Кубке Бразилии со счeтом 4:0, что подтверждает атакующий потенциал.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» занимает 13-е место и имеет в активе 12 очков. Команда проводит нестабильный сезон, и особенно заметны проблемы в защите: 6 голов пропущено за последние 5 матчей, и в каждом из них команда пропускала хотя бы один мяч.

Атака при этом функционирует на приемлемом уровне – 7 голов за 5 матчей, при этом в Либертадорес удалось обыграть «Тальерес». Лидер нападения – Андре Силва – продолжает забивать и оставаться ключевой фигурой в построениях тренерского штаба. Однако поражение от «Мирассола» (0:2) ставит под сомнение текущее состояние команды в чемпионате.

Факты о командах:

«Баия»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • В среднем 1.00 гола пропущено за игру
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Сан-Паулу»

  • Забивает в 5 из 6 последних матчей
  • В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем 1.20 гола пропущено за игру
  • Побеждал в 3 последних матчах против «Баии»

Личные встречи
17% (3)
33% (6)
50% (9)
12
Забитых мячей
23
0.67
В среднем за матч
1.28
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 32 тур
Баия
0 : 3
06.11.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
3 : 1
30.06.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
30.11.2023
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.07.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 30 тур
Баия
1 : 0
08.11.2021
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сан-Паулу
1 : 0
11.07.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 23 тур
Баия
1 : 3
29.11.2020
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
1 : 1
21.08.2020
Баия
Бразилия. Серия А, 24 тур
Баия
0 : 0
10.10.2019
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сан-Паулу
0 : 0
19.05.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
1 : 0
09.09.2018
Баия
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
2 : 2
13.05.2018
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сан-Паулу
1 : 1
03.12.2017
Баия
Бразилия. Серия А, 19 тур
Баия
2 : 1
06.08.2017
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сан-Паулу
2 : 1
19.10.2014
Баия
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
0 : 2
17.07.2014
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 30 тур
Баия
0 : 1
20.10.2013
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сан-Паулу
1 : 2
11.07.2013
Баия
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Прогноз на матч «Баия» – «Сан-Паулу»

Матч обещает быть равным. У «Баии» – фактор домашнего поля и атакующая мощь, у «Сан-Паулу» – опыт и качество в передней линии. Обе команды часто пропускают и одновременно регулярно забивают. На фоне уязвимой обороны гостей «Баия» имеет небольшое преимущество, но и «Сан-Паулу» не останется без своих моментов.

Ожидается результативный поединок с обменом голами. Прогнозируем минимальную победу хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Баии».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Баии» – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Баии» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.40
Точный счёт 2:1 в пользу «Баии»
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Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Баия
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