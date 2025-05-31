1 июня на стадионе «Фонте Нова» «Баия» примет «Сан-Паулу» в рамках 11 тура чемпионата Бразилии. Обе команды ведут борьбу за место в верхней половине таблицы, и каждая очко имеет значение. «Баия» делает ставку на домашние матчи, где они особенно опасны. «Сан-Паулу» же надеется улучшить ситуацию после неожиданных потерь очков в последних турах.
«Баия»
После 10 туров у «Баии» 15 очков и 7-е место в таблице. Команда провела насыщенную игровую неделю, уступив «Гремио» в последнем матче чемпионата и «Интернасьоналу» в Кубке Либертадорес. Несмотря на это, дома «Баия» традиционно сильна и забивает стабильно: в 5 последних матчах – 7 голов.
Оборона показывает уязвимость – 5 пропущенных за тот же отрезок, а в 6 из 8 последних матчей команда не смогла сохранить ворота сухими. Тем не менее, мощная атака в лице Родальеги и Артурса часто выручает в сложных ситуациях. Команда также добилась уверенной победы над «Пайсанду» в Кубке Бразилии со счeтом 4:0, что подтверждает атакующий потенциал.
«Сан-Паулу»
«Сан-Паулу» занимает 13-е место и имеет в активе 12 очков. Команда проводит нестабильный сезон, и особенно заметны проблемы в защите: 6 голов пропущено за последние 5 матчей, и в каждом из них команда пропускала хотя бы один мяч.
Атака при этом функционирует на приемлемом уровне – 7 голов за 5 матчей, при этом в Либертадорес удалось обыграть «Тальерес». Лидер нападения – Андре Силва – продолжает забивать и оставаться ключевой фигурой в построениях тренерского штаба. Однако поражение от «Мирассола» (0:2) ставит под сомнение текущее состояние команды в чемпионате.
Факты о командах:
«Баия»
- Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома
- Забивает в 4 из 5 последних матчей
- В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
- В среднем 1.00 гола пропущено за игру
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
«Сан-Паулу»
- Забивает в 5 из 6 последних матчей
- В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в 6 матчах подряд
- В среднем 1.20 гола пропущено за игру
- Побеждал в 3 последних матчах против «Баии»
Прогноз на матч «Баия» – «Сан-Паулу»
Матч обещает быть равным. У «Баии» – фактор домашнего поля и атакующая мощь, у «Сан-Паулу» – опыт и качество в передней линии. Обе команды часто пропускают и одновременно регулярно забивают. На фоне уязвимой обороны гостей «Баия» имеет небольшое преимущество, но и «Сан-Паулу» не останется без своих моментов.
Ожидается результативный поединок с обменом голами. Прогнозируем минимальную победу хозяев.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Баии».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Баии» – коэффициент 6.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Баии» больше 1.5 – коэффициент 2.00