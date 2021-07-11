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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Баия
Сан-Паулу - Баия: обзор матча 11 июля 2021
Сан-Паулу
11.07.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Баия
90+1'
L.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Баия
ГОЛ! 1:0!
L.
Пас отдал
Рейналдо
90'
+1
85'
Замена
О. Руис
️️️️
Росси
85'
Замена
M.
️️️️
Тасиано
80'
Замена
L. Araujo
️️️️
J.
73'
Желтая карточка
J.
72'
Замена
M. Galdezani
️️️️
P. de Lucca
72'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
R.
Замена
М. Бенитес
️️️️
И. Винисиус
70'
Замена
A. Galeano
️️️️
Пабло
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Баия
2
Нино Параиба
ПЗ
16
Тасиано
ЦП
31
Росси
ПВ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
7
Шейлон
АП
11
Маркиньос
ПВ
21
Antonio Galeano
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Тонни Андерсон
АП
0
Maycon
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
3-2-3-3
19
Коста
3
Лео
5
Арболеда
6
Рейналдо
18
Винисиус
15
Буэно
8
Сара
6
Коста
28
92
Пабло
18
1-1-1-5
2
Параиба
16
Тасиано
31
Росси
5
4
4
6
0
92
Пабло
21
21
92
Пабло
18
Винисиус
7
Бенитес
7
Бенитес
18
Винисиус
16
Тасиано
0
0
16
Тасиано
0
77
77
0
5
20
20
5
10
19
Андерсон
19
Андерсон
10
31
Росси
11
Руис
11
Руис
31
Росси
Остались в запасе
Сан-Паулу
Баия
34
Велингтон
ЛЗ
11
Маркиньос
ПВ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
7
Joao Rojas
ЦФ
7
Шейлон
АП
17
Игор Гомес
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
35
Эдсон Фернандо
ОП
28
Lucas Fonseca
ЦФ
42
Ренан Гедес
ПЗ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
34
Велингтон
ЛЗ
11
Маркиньос
ПВ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
7
Joao Rojas
ЦФ
7
Шейлон
АП
17
Игор Гомес
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
Остались в запасе
35
Эдсон Фернандо
ОП
28
Lucas Fonseca
ЦФ
42
Ренан Гедес
ПЗ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сан-Паулу - Баия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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Сан-Паулу
Баия
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
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