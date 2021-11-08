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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Сан-Паулу
Баия - Сан-Паулу: обзор матча 08 ноября 2021
Баия
08.11.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Паулу
77'
Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Сан-Паулу
88'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Лео
Замена
Раниэле
️️️️
P. de Lucca
83'
ГОЛ! 1:0!
Росси
77'
Замена
L.
️️️️
L. Mugni
75'
Замена
H. Rodallega
️️️️
Жилберто
75'
Замена
R.
️️️️
Даниэл
75'
Замена
Росси
️️️️
R. N. Oliveira
71'
70'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Э. Ригони
Желтая карточка
P. de Lucca
69'
64'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Лусиано
57'
Желтая карточка
L.
46'
Замена
Шейлон
️️️️
Рейналдо
43'
Желтая карточка
Э. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сан-Паулу
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
3
Лео
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Баия
14
Раниэле
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
31
Росси
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
1-5
29
Капишаба
5
9
Жилберто
26
21
94
Даниэл
3-1-1-5
28
Орехуэла
5
Арболеда
13
Миранда
10
Лусиано
24
Ригони
3
Лео
8
Сара
28
17
Гомес
6
Рейналдо
5
14
Раниэле
14
Раниэле
5
26
8
8
26
9
Жилберто
11
11
9
Жилберто
21
31
Росси
31
Росси
21
94
Даниэл
10
10
94
Даниэл
3
Лео
11
Нестор
11
Нестор
3
Лео
6
Рейналдо
7
Шейлон
7
Шейлон
6
Рейналдо
24
Ригони
7
Бенитес
7
Бенитес
24
Ригони
10
Лусиано
9
Кальери
9
Кальери
10
Лусиано
Остались в запасе
Баия
Сан-Паулу
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
20
Лукас Перри
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Баия - Сан-Паулу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
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Баия
Сан-Паулу
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
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