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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Баия
Сан-Паулу - Баия: обзор матча 21 августа 2020
Сан-Паулу
21.08.2020, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Баия
85'
Лусиано
21'
Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Баия
90'
+6
Желтая карточка
Z.
ГОЛ! 1:1!
Лусиано
Пас отдал
G. Carneiro
85'
Замена
Лео
️️️️
Б. Алвес
83'
Замена
G. Carneiro
️️️️
И. Винисиус
76'
Замена
Хелиньо
️️️️
Ч. Че
75'
73'
Замена
E.
️️️️
Грегоре
73'
Замена
Алессон
️️️️
Росси
73'
Замена
М. Салданья
️️️️
Жилберто
68'
Замена
A.
️️️️
Д. Фридрих
64'
Замена
Даниэл
️️️️
R.
60'
Желтая карточка
Грегоре
Замена
Лусиано
️️️️
И. Гомес
46'
Желтая карточка
В. Буэно
30'
21'
ГОЛ! 0:1!
Росси
Пас отдал
R.
18'
Пенальти не реализован!
Жилберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
3
Че Че
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
40
Грегоре
ОП
31
Росси
ПВ
9
Жилберто
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Лусиано
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
Баия
4
Игнасио
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
29
Клайсон
ЦП
16
Жадсон
ЦП
94
Даниэл
АП
20
Матеус Салданья
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
17
Elton
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
3-2-3-3
18
Винисиус
34
Алвес
5
Арболеда
6
Рейналдо
10
Алвес
15
Буэно
17
Гомес
3
Че Че
28
92
Пабло
18
2-1-1-5
1
Фридрих
18
Педро
18
Жуниньо
40
Грегоре
31
Росси
17
14
2
16
10
18
Винисиус
20
20
18
Винисиус
3
Че Че
11
Хелиньо
11
Хелиньо
3
Че Че
34
Алвес
3
Лео
3
Лео
34
Алвес
17
Гомес
10
Лусиано
10
Лусиано
17
Гомес
9
Жилберто
20
Салданья
20
Салданья
9
Жилберто
31
Росси
77
Алессон
77
Алессон
31
Росси
40
Грегоре
17
17
40
Грегоре
10
94
Даниэл
94
Даниэл
10
1
Фридрих
33
33
1
Фридрих
Остались в запасе
Сан-Паулу
Баия
19
Диего Коста
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Hernanes
ЦФ
33
Луан
ОП
20
Juanfran
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
41
Júnior
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
20
FernandÃ£o
ЦФ
4
Игнасио
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
16
Жадсон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
19
Диего Коста
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Hernanes
ЦФ
33
Луан
ОП
20
Juanfran
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
41
Júnior
ЦФ
Остались в запасе
20
FernandÃ£o
ЦФ
4
Игнасио
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
16
Жадсон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сан-Паулу - Баия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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Сан-Паулу
Баия
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
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