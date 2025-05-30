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Прогноз на точный счёт матча «Неман» – «Славия Мозырь»: Высшая лига, 31 мая 2025

30 мая 2025 16:23
Неман - Славия-Мозырь
31 мая 2025, суббота 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 11 тур
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5.50
Точный счёт 1:1
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31 мая на стадионе ЦСК «Неман» в Гродно состоится матч 11-го тура Высшей лиги Беларуси, где хозяева примут одного из лидеров чемпионата – «Славию Мозырь». Команды находятся в хорошей форме, показывают результативный футбол, и каждая имеет свои аргументы в борьбе за очки. «Неман» одержал три победы подряд и впечатляет качеством игры в обороне, а «Славия Мозырь» уверенно держится в тройке лидеров, несмотря на небольшие проблемы в последних турах.

«Неман»

Команда из Гродно поднимается в таблице и демонстрирует уверенную игру в последних матчах. После 9 туров «Неман» занимает 6-е место с 15 очками и может обойти соперника в случае победы. Ключевым элементом в успехах стал баланс между обороной и атакой: в последних пяти играх команда забила 7 голов (1.40 в среднем), пропустив лишь 3 (0.60).В последнем туре «Неман» на выезде обыграл «Нафтан» со счeтом 3:1, а до этого были победы над «Торпедо-БелАЗ» и в Кубке. Лучший бомбардир – Антон Сучков с 2 голами – пока не демонстрирует выдающуюся статистику, но команда в целом играет слаженно. Особенно надeжно действует оборона, способная сдержать любые атаки соперника.

«Славия Мозырь»

После 10 туров «Славия Мозырь» занимает 3-е место с 20 очками, показывая неплохую стабильность, несмотря на сложный календарь. Победа над «Торпедо-БелАЗ» со счeтом 1:0 вернула команду на победный путь, но до этого были два поражения подряд – от «Витебска» и «Сморгони». В последних пяти матчах «Славия» забила 5 мячей (1.00 за игру), пропустив 6 (1.20 в среднем).Лидером атаки остаeтся Андрей Соловей – 6 голов в 10 матчах, он способен решить исход встречи в одиночку. Однако защита играет нестабильно, особенно в гостевых матчах. Тем не менее, команда забивает регулярно – в 11 из 13 последних матчей, что говорит о высоком уровне организации в атакующей фазе.

Факты о командах:

«Неман»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)
  • Поднялся на 6-е место в таблице

«Славия Мозырь»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)
  • Соловей – 6 голов в 10 матчах

Личные встречи
61% (14)
22% (5)
17% (4)
37
Забитых мячей
14
1.61
В среднем за матч
0.61
8:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  8:0
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Неман
1 : 0
29.09.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
12.05.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
05.11.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Неман
1 : 0
10.06.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Неман
2 : 0
09.10.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
22.05.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
07.11.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Неман
2 : 2
17.06.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Неман
1 : 2
25.10.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Славия-Мозырь
1 : 3
06.06.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
19.10.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Неман
0 : 1
02.06.2019
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
29.07.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
0 : 0
02.04.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Неман
3 : 1
30.09.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
22.05.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
3 : 1
08.11.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
04.07.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
15.06.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
2 : 0
31.03.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
03.11.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Неман
8 : 0
24.05.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
1 : 3
24.03.2012
Неман
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Прогноз на матч «Неман» – «Славия Мозырь»

Матч обещает быть напряжeнным и тактически плотным. «Неман» выглядит мощно в защите и проводит серию из трeх побед, что придаeт команде уверенности. «Славия Мозырь» чаще ошибается в обороне, но компенсирует это стабильной игрой в атаке. Обе команды мотивированы: хозяева стремятся догнать лидеров, а гости хотят сохранить место в топ-3.Сценарий игры предполагает упорную борьбу с моментами на оба ворота. Ожидается матч без разгрома, но с шансами на результативную ничью.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Х – ничья в матче – коэффициент 3.20

5.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Неман
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