31 мая на стадионе ЦСК «Неман» в Гродно состоится матч 11-го тура Высшей лиги Беларуси, где хозяева примут одного из лидеров чемпионата – «Славию Мозырь». Команды находятся в хорошей форме, показывают результативный футбол, и каждая имеет свои аргументы в борьбе за очки. «Неман» одержал три победы подряд и впечатляет качеством игры в обороне, а «Славия Мозырь» уверенно держится в тройке лидеров, несмотря на небольшие проблемы в последних турах.
«Неман»
Команда из Гродно поднимается в таблице и демонстрирует уверенную игру в последних матчах. После 9 туров «Неман» занимает 6-е место с 15 очками и может обойти соперника в случае победы. Ключевым элементом в успехах стал баланс между обороной и атакой: в последних пяти играх команда забила 7 голов (1.40 в среднем), пропустив лишь 3 (0.60).В последнем туре «Неман» на выезде обыграл «Нафтан» со счeтом 3:1, а до этого были победы над «Торпедо-БелАЗ» и в Кубке. Лучший бомбардир – Антон Сучков с 2 голами – пока не демонстрирует выдающуюся статистику, но команда в целом играет слаженно. Особенно надeжно действует оборона, способная сдержать любые атаки соперника.
«Славия Мозырь»
После 10 туров «Славия Мозырь» занимает 3-е место с 20 очками, показывая неплохую стабильность, несмотря на сложный календарь. Победа над «Торпедо-БелАЗ» со счeтом 1:0 вернула команду на победный путь, но до этого были два поражения подряд – от «Витебска» и «Сморгони». В последних пяти матчах «Славия» забила 5 мячей (1.00 за игру), пропустив 6 (1.20 в среднем).Лидером атаки остаeтся Андрей Соловей – 6 голов в 10 матчах, он способен решить исход встречи в одиночку. Однако защита играет нестабильно, особенно в гостевых матчах. Тем не менее, команда забивает регулярно – в 11 из 13 последних матчей, что говорит о высоком уровне организации в атакующей фазе.
Факты о командах:
«Неман»
- Побеждает в 3 последних матчах
- В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)
- Поднялся на 6-е место в таблице
«Славия Мозырь»
- Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей
- В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)
- Соловей – 6 голов в 10 матчах
Прогноз на матч «Неман» – «Славия Мозырь»
Матч обещает быть напряжeнным и тактически плотным. «Неман» выглядит мощно в защите и проводит серию из трeх побед, что придаeт команде уверенности. «Славия Мозырь» чаще ошибается в обороне, но компенсирует это стабильной игрой в атаке. Обе команды мотивированы: хозяева стремятся догнать лидеров, а гости хотят сохранить место в топ-3.Сценарий игры предполагает упорную борьбу с моментами на оба ворота. Ожидается матч без разгрома, но с шансами на результативную ничью.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65
- Х – ничья в матче – коэффициент 3.20