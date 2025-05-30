31 мая на стадионе ЦСК «Неман» в Гродно состоится матч 11-го тура Высшей лиги Беларуси, где хозяева примут одного из лидеров чемпионата – «Славию Мозырь». Команды находятся в хорошей форме, показывают результативный футбол, и каждая имеет свои аргументы в борьбе за очки. «Неман» одержал три победы подряд и впечатляет качеством игры в обороне, а «Славия Мозырь» уверенно держится в тройке лидеров, несмотря на небольшие проблемы в последних турах.

«Неман»

Команда из Гродно поднимается в таблице и демонстрирует уверенную игру в последних матчах. После 9 туров «Неман» занимает 6-е место с 15 очками и может обойти соперника в случае победы. Ключевым элементом в успехах стал баланс между обороной и атакой: в последних пяти играх команда забила 7 голов (1.40 в среднем), пропустив лишь 3 (0.60).В последнем туре «Неман» на выезде обыграл «Нафтан» со счeтом 3:1, а до этого были победы над «Торпедо-БелАЗ» и в Кубке. Лучший бомбардир – Антон Сучков с 2 голами – пока не демонстрирует выдающуюся статистику, но команда в целом играет слаженно. Особенно надeжно действует оборона, способная сдержать любые атаки соперника.

«Славия Мозырь»

После 10 туров «Славия Мозырь» занимает 3-е место с 20 очками, показывая неплохую стабильность, несмотря на сложный календарь. Победа над «Торпедо-БелАЗ» со счeтом 1:0 вернула команду на победный путь, но до этого были два поражения подряд – от «Витебска» и «Сморгони». В последних пяти матчах «Славия» забила 5 мячей (1.00 за игру), пропустив 6 (1.20 в среднем).Лидером атаки остаeтся Андрей Соловей – 6 голов в 10 матчах, он способен решить исход встречи в одиночку. Однако защита играет нестабильно, особенно в гостевых матчах. Тем не менее, команда забивает регулярно – в 11 из 13 последних матчей, что говорит о высоком уровне организации в атакующей фазе.

Факты о командах:

«Неман»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)

Поднялся на 6-е место в таблице

«Славия Мозырь»

Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей

В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)

Соловей – 6 голов в 10 матчах

Личные встречи 61% (14) 22% (5) 17% (4) 37 Забитых мячей 14 1.61 В среднем за матч 0.61 8:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 8:0 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 23 тур Неман 1 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 8 тур Славия-Мозырь 0 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 27 тур Славия-Мозырь 0 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Неман 1 : 0 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Неман 2 : 0 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Славия-Мозырь 1 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 28 тур Славия-Мозырь 1 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Неман 2 : 2 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 27 тур Неман 1 : 2 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Славия-Мозырь 1 : 3 Неман Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Славия-Мозырь 0 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Неман 0 : 1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 16 тур Славия-Мозырь 1 : 2 Неман Беларусь. Высшая лига, 1 тур Неман 0 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 24 тур Неман 3 : 1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 9 тур Славия-Мозырь 1 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 26 тур Неман 3 : 1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 13 тур Славия-Мозырь 0 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 12 тур Славия-Мозырь 1 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 1 тур Неман 2 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 30 тур Славия-Мозырь 0 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 12 тур Неман 8 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 1 тур Славия-Мозырь 1 : 3 Неман

Прогноз на матч «Неман» – «Славия Мозырь»

Матч обещает быть напряжeнным и тактически плотным. «Неман» выглядит мощно в защите и проводит серию из трeх побед, что придаeт команде уверенности. «Славия Мозырь» чаще ошибается в обороне, но компенсирует это стабильной игрой в атаке. Обе команды мотивированы: хозяева стремятся догнать лидеров, а гости хотят сохранить место в топ-3.Сценарий игры предполагает упорную борьбу с моментами на оба ворота. Ожидается матч без разгрома, но с шансами на результативную ничью.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: