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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Славия-Мозырь
Неман - Славия-Мозырь: обзор матча 17 июня 2021
Неман
17.06.2021, четверг, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Славия-Мозырь
8'
Р. Грибовский
63'
Р. Грибовский
87'
Г. Якушевич
90+5'
K. Pavlyuchek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Славия-Мозырь
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
K. Pavlyuchek
87'
ГОЛ! 2:1!
Г. Якушевич
85'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
Н. Мельников
83'
Желтая карточка
D. Tetteh
Замена
Е. Зубович
️️️️
Р. Грибовский
82'
Желтая карточка
А. Сучков
79'
Замена
А. Сучков
️️️️
Р. Пасевич
77'
66'
Замена
M. Slyusar
️️️️
И. Тимонюк
ГОЛ! 2:0!
Р. Грибовский
Пас отдал
Р. Пасевич
63'
63'
Замена
И. Руцкий
️️️️
M. Stojanović
Замена
Ю. Козлов
️️️️
В. Жуковский
57'
55'
Желтая карточка
Ф. Нар
55'
Желтая карточка
И. Тимонюк
39'
Замена
I. Tlupov
️️️️
G. Ratto Canziani
Желтая карточка
А. Васильев
37'
ГОЛ! 1:0!
Р. Грибовский
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
20
Иван Садовничий
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
78
Максим Яблонский
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Славия-Мозырь
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
33
Marko Stojanović
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Неман
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
10
Юрий Козлов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
18
Владислав Жук
ЦП
0
I. Shabanov
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
0
I. Tlupov
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
3-5-3
20
Садовничий
4
Васильев
0
24
Якимов
28
Забелин
11
Жуковский
49
Джигеро
78
Яблонский
19
Курганский
9
Грибовский
97
Пасевич
4-5
10
Альшаник
44
Шестиловский
44
Тимонюк
16
80
7
Нар
70
11
Мельников
8
Барсуков
9
Грибовский
17
Зубович
17
Зубович
9
Грибовский
97
Пасевич
17
Сучков
17
Сучков
97
Пасевич
11
Жуковский
10
Козлов
10
Козлов
11
Жуковский
33
19
Руцкий
19
Руцкий
33
80
0
0
80
11
Мельников
78
Якушевич
78
Якушевич
11
Мельников
44
Тимонюк
0
0
44
Тимонюк
Остались в запасе
Неман
Славия-Мозырь
18
Максим Кравцов
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
22
Иван Бакланов
ПВ
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
0
I. Shabanov
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
16
Mikhail Baranovski
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЦП
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
18
Максим Кравцов
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
22
Иван Бакланов
ПВ
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Остались в запасе
0
I. Shabanov
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
16
Mikhail Baranovski
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Неман - Славия-Мозырь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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