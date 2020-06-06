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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Неман
Славия-Мозырь - Неман: обзор матча 06 июня 2020
Славия-Мозырь
06.06.2020, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Неман
31'
Ф. Нар
19'
З. Марушич
75'
З. Марушич
86'
З. Марушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Неман
88'
Замена
D. Ivanov
️️️️
З. Марушич
86'
ГОЛ! 1:3!
З. Марушич
Пас отдал
Г. Кантария
75'
ГОЛ! 1:2!
З. Марушич
Пас отдал
А. Якимов
Желтая карточка
Г. Шевченко
73'
71'
Замена
М. Яблонский
️️️️
Г. Рассадкин
58'
Замена
Г. Кантария
️️️️
В. Жуковский
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нар
31'
19'
ГОЛ! 0:1!
З. Марушич
Пас отдал
Г. Кадымян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Зоран Марушич
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
5
Егор Потапов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
0
A. Kotlyarov
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
0
M. Slyusar
ЦФ
Неман
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
8
Emir Shigaybaev
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
0
D. Ivanov
ЦФ
3-2-2-3
16
44
Тимонюк
8
Пантя
29
0
20
Чухлей
99
Шевченко
18
Жук
25
Василевич
70
7
Нар
3-5-3
0
28
4
Васильев
46
Легчилин
32
Марушич
28
Забелин
11
Жуковский
24
Якимов
88
Рассадкин
92
Кадымян
19
Курганский
8
Костров
8
Костров
11
Жуковский
8
Кантария
8
Кантария
11
Жуковский
88
Рассадкин
78
Яблонский
78
Яблонский
88
Рассадкин
32
Марушич
0
0
32
Марушич
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Неман
84
Nikolai Romanyuk
ВР
5
Егор Потапов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
0
A. Kotlyarov
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
0
M. Slyusar
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
8
Emir Shigaybaev
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
5
Егор Потапов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
0
A. Kotlyarov
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
0
M. Slyusar
ЦФ
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
8
Emir Shigaybaev
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Славия-Мозырь - Неман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
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