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Прогноз на точный счет матча «Ноттингем Форест» – «Челси»: Премьер-лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 10:26
Ноттингем Форест - Челси
25 мая 2025, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 38 тур
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6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Челси»
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25 мая на стадионе «Сити Граунд» «Ноттингем Форест» и «Челси» закроют сезон матчем, от которого многое зависит для обеих команд. Хозяева борются за сохранение места в еврокубковой зоне, а «синие» – за топ-4. Оба коллектива в последних турах демонстрируют атакующую игру, но защита остаeтся уязвимой, что обещает открытое и результативное противостояние.

«Ноттингем Форест»

Команда занимает 7-е место с 65 очками и сохраняет шансы на попадание в еврокубки. После серии неудач «Форест» набрал форму: три матча без поражений, две победы, 5 голов за 5 туров. Однако оборона остаeтся слабым местом – 8 пропущенных мячей за последние игры и серия из 8 матчей подряд, где команда не смогла сохранить ворота в неприкосновенности. В атаке выделяется Крис Вуд – 20 голов за сезон, он обеспечивает «Форесту» нужную стабильность впереди.

«Челси»

Подопечные Почеттино вышли на финишную прямую в отличной форме. 66 очков и 5-е место дают шанс на попадание в Лигу чемпионов, и команда не скрывает своих амбиций. В последних 5 матчах в АПЛ – 9 голов и всего 4 пропущенных. Палмер (15 голов) остаeтся центральной фигурой в атаке. «Челси» успешно комбинирует давление с контролем и эффективно играет как в позиционном нападении, так и в быстрых атаках. При этом команда умеет добиваться результата и в выездных играх.

Факты о командах:

«Ноттингем Форест»

  • Не проигрывает 3 тура подряд
  • Пропускает в 8 матчах кряду
  • В среднем 1.0 гола забито, 1.6 – пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Крис Вуд – 20 голов в сезоне

«Челси»

  • 4 победы в 5 последних матчах
  • В среднем 1.8 гола за матч в атаке, 0.8 – в обороне
  • Коул Палмер – 15 голов в 42 матчах
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей

Личные встречи
13% (1)
38% (3)
50% (4)
8
Забитых мячей
16
1
В среднем за матч
2
1:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Челси
1 : 1
06.10.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ноттингем Форест
2 : 3
11.05.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
0 : 1
02.09.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
2 : 2
13.05.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
01.01.2023
Челси
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2 : 0
05.01.2020
Ноттингем Форест
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2 : 0
05.01.2019
Ноттингем Форест
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Челси
5 : 1
20.09.2017
Ноттингем Форест
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Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Челси»

«Челси» подаeт явные сигналы стабильности и готовности к финишному рывку, в то время как «Ноттингем Форест» опасен своей мотивацией и атакующим стилем. Слабая оборона хозяев вкупе с результативной атакой гостей формируют предпосылки к результативной игре. Ожидаем упорную борьбу и обмен голами, но с перевесом в пользу более сбалансированной команды. Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Челси».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Челси» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Челси»
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Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Челси Ноттингем Форест
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