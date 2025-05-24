25 мая на стадионе «Сити Граунд» «Ноттингем Форест» и «Челси» закроют сезон матчем, от которого многое зависит для обеих команд. Хозяева борются за сохранение места в еврокубковой зоне, а «синие» – за топ-4. Оба коллектива в последних турах демонстрируют атакующую игру, но защита остаeтся уязвимой, что обещает открытое и результативное противостояние.
«Ноттингем Форест»
Команда занимает 7-е место с 65 очками и сохраняет шансы на попадание в еврокубки. После серии неудач «Форест» набрал форму: три матча без поражений, две победы, 5 голов за 5 туров. Однако оборона остаeтся слабым местом – 8 пропущенных мячей за последние игры и серия из 8 матчей подряд, где команда не смогла сохранить ворота в неприкосновенности. В атаке выделяется Крис Вуд – 20 голов за сезон, он обеспечивает «Форесту» нужную стабильность впереди.
«Челси»
Подопечные Почеттино вышли на финишную прямую в отличной форме. 66 очков и 5-е место дают шанс на попадание в Лигу чемпионов, и команда не скрывает своих амбиций. В последних 5 матчах в АПЛ – 9 голов и всего 4 пропущенных. Палмер (15 голов) остаeтся центральной фигурой в атаке. «Челси» успешно комбинирует давление с контролем и эффективно играет как в позиционном нападении, так и в быстрых атаках. При этом команда умеет добиваться результата и в выездных играх.
Факты о командах:
«Ноттингем Форест»
- Не проигрывает 3 тура подряд
- Пропускает в 8 матчах кряду
- В среднем 1.0 гола забито, 1.6 – пропущено за игру (последние 5 матчей)
- Крис Вуд – 20 голов в сезоне
«Челси»
- 4 победы в 5 последних матчах
- В среднем 1.8 гола за матч в атаке, 0.8 – в обороне
- Коул Палмер – 15 голов в 42 матчах
- Забивает в 9 из 11 последних матчей
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Челси»
«Челси» подаeт явные сигналы стабильности и готовности к финишному рывку, в то время как «Ноттингем Форест» опасен своей мотивацией и атакующим стилем. Слабая оборона хозяев вкупе с результативной атакой гостей формируют предпосылки к результативной игре. Ожидаем упорную борьбу и обмен голами, но с перевесом в пользу более сбалансированной команды. Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Челси».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Челси» – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 – коэффициент 2.00