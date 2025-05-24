25 мая на стадионе «Сити Граунд» «Ноттингем Форест» и «Челси» закроют сезон матчем, от которого многое зависит для обеих команд. Хозяева борются за сохранение места в еврокубковой зоне, а «синие» – за топ-4. Оба коллектива в последних турах демонстрируют атакующую игру, но защита остаeтся уязвимой, что обещает открытое и результативное противостояние.

«Ноттингем Форест»

Команда занимает 7-е место с 65 очками и сохраняет шансы на попадание в еврокубки. После серии неудач «Форест» набрал форму: три матча без поражений, две победы, 5 голов за 5 туров. Однако оборона остаeтся слабым местом – 8 пропущенных мячей за последние игры и серия из 8 матчей подряд, где команда не смогла сохранить ворота в неприкосновенности. В атаке выделяется Крис Вуд – 20 голов за сезон, он обеспечивает «Форесту» нужную стабильность впереди.

«Челси»

Подопечные Почеттино вышли на финишную прямую в отличной форме. 66 очков и 5-е место дают шанс на попадание в Лигу чемпионов, и команда не скрывает своих амбиций. В последних 5 матчах в АПЛ – 9 голов и всего 4 пропущенных. Палмер (15 голов) остаeтся центральной фигурой в атаке. «Челси» успешно комбинирует давление с контролем и эффективно играет как в позиционном нападении, так и в быстрых атаках. При этом команда умеет добиваться результата и в выездных играх.

Факты о командах:

«Ноттингем Форест»

Не проигрывает 3 тура подряд

Пропускает в 8 матчах кряду

В среднем 1.0 гола забито, 1.6 – пропущено за игру (последние 5 матчей)

Крис Вуд – 20 голов в сезоне

«Челси»

4 победы в 5 последних матчах

В среднем 1.8 гола за матч в атаке, 0.8 – в обороне

Коул Палмер – 15 голов в 42 матчах

Забивает в 9 из 11 последних матчей

Личные встречи 13% (1) 38% (3) 50% (4) 8 Забитых мячей 16 1 В среднем за матч 2 1:0 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 7 тур Челси 1 : 1 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 37 тур Ноттингем Форест 2 : 3 Челси Англия. Премьер-лига, 4 тур Челси 0 : 1 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 36 тур Челси 2 : 2 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 18 тур Ноттингем Форест 1 : 1 Челси Англия. Кубок, 1/32 финала Челси 2 : 0 Ноттингем Форест Англия. Кубок, 1/32 финала Челси 2 : 0 Ноттингем Форест Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала Челси 5 : 1 Ноттингем Форест

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Челси»

«Челси» подаeт явные сигналы стабильности и готовности к финишному рывку, в то время как «Ноттингем Форест» опасен своей мотивацией и атакующим стилем. Слабая оборона хозяев вкупе с результативной атакой гостей формируют предпосылки к результативной игре. Ожидаем упорную борьбу и обмен голами, но с перевесом в пользу более сбалансированной команды. Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Челси».

Рекомендованные ставки: