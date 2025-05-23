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Прогноз на точный счет матча «Динамо Мх» – «Ростов»: РПЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 17:00
Динамо Мх - Ростов
24 мая 2025, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 30 тур
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8.70
Прогноз: победа «Ростова» со счётом 2:1
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24 мая В субботу, 24 мая, в 16:30 в Махачкале состоится матч последнего тура РПЛ между «Динамо Мх» и «Ростовом».

«Динамо Мх»

Команда занимает 12-е место с 28 очками и ведeт борьбу за сохранение места в РПЛ. За последние матчи результаты неоднозначные – команда набирает очки редко, однако показывает волю к борьбе. В обороне у махачкалинцев проблемы – 34 пропущенных мяча. В последних трeх турах «Динамо Мх» сыграло:

  • 18.05.25: «Ахмат» – «Динамо Мх» – 1:1;
  • 10.05.25: «Динамо Мх» – «Зенит» – 0:1;
  • 02.05.25: «Акрон» – «Динамо Мх» – 1:0.

«Ростов»

Ростов занимает 8-е место с 38 очками и уже обеспечил себе спокойное завершение сезона. Команда стабильна, способна использовать ошибки соперников. В последних матчах ростовчане сыграли:

  • 15.05.25: «Спартак» – «Ростов» – 1:2;
  • 11.05.25: «Рубин» – «Ростов» – 1:0;
  • 08.05.25: «Ростов» – «Зенит» – 0:1.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
0 : 0
22.09.2024
Динамо Мх

Прогноз на матч «Динамо Мх» – «Ростов»

«Ростов» показывает более уверенную игру и имеет преимущество в классе и мотивации. «Динамо Мх» вряд ли сможет навязать плотную борьбу, учитывая оборонительные проблемы. Вероятен упорный матч, но с преимуществом гостей.

Прогноз: победа «Ростова» со счeтом 2:1, коэффициент 8.70.

8.70
Прогноз: победа «Ростова» со счётом 2:1
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Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига
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