24 мая В субботу, 24 мая, в 16:30 в Махачкале состоится матч последнего тура РПЛ между «Динамо Мх» и «Ростовом».

«Динамо Мх»

Команда занимает 12-е место с 28 очками и ведeт борьбу за сохранение места в РПЛ. За последние матчи результаты неоднозначные – команда набирает очки редко, однако показывает волю к борьбе. В обороне у махачкалинцев проблемы – 34 пропущенных мяча. В последних трeх турах «Динамо Мх» сыграло:

18.05.25: «Ахмат» – «Динамо Мх» – 1:1;

10.05.25: «Динамо Мх» – «Зенит» – 0:1;

02.05.25: «Акрон» – «Динамо Мх» – 1:0.

«Ростов»

Ростов занимает 8-е место с 38 очками и уже обеспечил себе спокойное завершение сезона. Команда стабильна, способна использовать ошибки соперников. В последних матчах ростовчане сыграли:

15.05.25: «Спартак» – «Ростов» – 1:2;

11.05.25: «Рубин» – «Ростов» – 1:0;

08.05.25: «Ростов» – «Зенит» – 0:1.

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Россия. Премьер-лига, 9 тур Ростов 0 : 0 Динамо Мх

Прогноз на матч «Динамо Мх» – «Ростов»

«Ростов» показывает более уверенную игру и имеет преимущество в классе и мотивации. «Динамо Мх» вряд ли сможет навязать плотную борьбу, учитывая оборонительные проблемы. Вероятен упорный матч, но с преимуществом гостей.

Прогноз: победа «Ростова» со счeтом 2:1, коэффициент 8.70.