24 мая В субботу, 24 мая, в 16:30 в Махачкале состоится матч последнего тура РПЛ между «Динамо Мх» и «Ростовом».
«Динамо Мх»
Команда занимает 12-е место с 28 очками и ведeт борьбу за сохранение места в РПЛ. За последние матчи результаты неоднозначные – команда набирает очки редко, однако показывает волю к борьбе. В обороне у махачкалинцев проблемы – 34 пропущенных мяча. В последних трeх турах «Динамо Мх» сыграло:
- 18.05.25: «Ахмат» – «Динамо Мх» – 1:1;
- 10.05.25: «Динамо Мх» – «Зенит» – 0:1;
- 02.05.25: «Акрон» – «Динамо Мх» – 1:0.
«Ростов»
Ростов занимает 8-е место с 38 очками и уже обеспечил себе спокойное завершение сезона. Команда стабильна, способна использовать ошибки соперников. В последних матчах ростовчане сыграли:
- 15.05.25: «Спартак» – «Ростов» – 1:2;
- 11.05.25: «Рубин» – «Ростов» – 1:0;
- 08.05.25: «Ростов» – «Зенит» – 0:1.
Прогноз на матч «Динамо Мх» – «Ростов»
«Ростов» показывает более уверенную игру и имеет преимущество в классе и мотивации. «Динамо Мх» вряд ли сможет навязать плотную борьбу, учитывая оборонительные проблемы. Вероятен упорный матч, но с преимуществом гостей.
Прогноз: победа «Ростова» со счeтом 2:1, коэффициент 8.70.