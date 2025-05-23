В субботу, 24 мая, в 16:30 в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» состоится матч последнего тура РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом».

«Рубин»

Казанский клуб занимает 7-е место с 42 очками. Команда выступает в концовке сезона с переменным успехом.

Последние матчи «Рубина»:

17.05.25: «Химки» – «Рубин» – 3:2;

11.05.25: «Рубин» – «Ростов» – 1:0;

03.05.25: «Краснодар» – «Рубин» – 2:1.

«Оренбург»

Команда располагается на 15-м месте с 19 очками и уже вылетела в Первую лигу. В последних матчах команда старается играть смело, но результата это не приносит.

Последние матчи «Оренбурга»:

17.05.25: «Оренбург» – «Краснодар» – 1:2;

10.05.25: «Оренбург» – «Химки» – 1:1;

03.05.25: «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1.

Личные встречи 40% (4) 30% (3) 30% (3) 10 Забитых мячей 9 1 В среднем за матч 0.9 2:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Премьер-лига, 13 тур Оренбург 1 : 2 Рубин Россия. Премьер-лига, 23 тур Оренбург 3 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 2 тур Рубин 1 : 1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 26 тур Рубин 1 : 0 Оренбург Россия. Премьер-лига, 9 тур Оренбург 2 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 27 тур Рубин 2 : 0 Оренбург Россия. Премьер-лига, 13 тур Оренбург 1 : 0 Рубин Россия. Кубок, 1/16 финала Оренбург 0 : 2 Рубин Россия. Премьер-лига, 19 тур Рубин 0 : 0 Оренбург Россия. Премьер-лига, 5 тур Оренбург 1 : 1 Рубин

Прогноз на матч «Рубин» – «Оренбург»

«Рубин» завершает сезон дома и на хорошем ходу, в отличие от «Оренбурга», который давно потерял мотивацию. Казанцы выглядят предпочтительнее и чаще побеждали в очных встречах.

Прогноз: победа «Рубина» со счeтом 2:1, коэффициент 13.30.