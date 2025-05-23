Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Рубин» – «Оренбург»: РПЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 17:24
Рубин - Оренбург
24 мая 2025, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
13.30
Прогноз: победа «Рубина» со счётом 2:1
Сделать ставку

В субботу, 24 мая, в 16:30 в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» состоится матч последнего тура РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом».

«Рубин»

Казанский клуб занимает 7-е место с 42 очками. Команда выступает в концовке сезона с переменным успехом.

Последние матчи «Рубина»:

  • 17.05.25: «Химки» – «Рубин» – 3:2;
  • 11.05.25: «Рубин» – «Ростов» – 1:0;
  • 03.05.25: «Краснодар» – «Рубин» – 2:1.

«Оренбург»

Команда располагается на 15-м месте с 19 очками и уже вылетела в Первую лигу. В последних матчах команда старается играть смело, но результата это не приносит.

Последние матчи «Оренбурга»:

  • 17.05.25: «Оренбург» – «Краснодар» – 1:2;
  • 10.05.25: «Оренбург» – «Химки» – 1:1;
  • 03.05.25: «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1.

Личные встречи
40% (4)
30% (3)
30% (3)
10
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
0.9
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1 : 2
27.10.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Оренбург
3 : 0
08.04.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
1 : 1
30.07.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Рубин
1 : 0
05.07.2020
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
2 : 1
15.09.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
2 : 0
03.05.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1 : 0
05.11.2018
Рубин
Россия. Кубок, 1/16 финала
Оренбург
0 : 2
20.09.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
0 : 0
11.03.2017
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Оренбург
1 : 1
27.08.2016
Рубин
Показать все

Прогноз на матч «Рубин» – «Оренбург»

«Рубин» завершает сезон дома и на хорошем ходу, в отличие от «Оренбурга», который давно потерял мотивацию. Казанцы выглядят предпочтительнее и чаще побеждали в очных встречах.

Прогноз: победа «Рубина» со счeтом 2:1, коэффициент 13.30.

13.30
Прогноз: победа «Рубина» со счётом 2:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Оренбург Рубин
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Матч завершен
3 : 2
6.90
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Ротор-2 - Химки-М
Точный счёт 1:0 в пользу «Ротор-2»
Матч завершен
1 : 1
6.25
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:2 в пользу «Ворсклы»
Матч завершен
1 : 0
5.80
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь - Левый берег
Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
Матч завершен
1 : 1
6.00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 