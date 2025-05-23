23 мая 2025 17:24
Рубин - Оренбург
24 мая 2025, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 30 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 24 мая, в 16:30 в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» состоится матч последнего тура РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом».
«Рубин»
Казанский клуб занимает 7-е место с 42 очками. Команда выступает в концовке сезона с переменным успехом.
Последние матчи «Рубина»:
- 17.05.25: «Химки» – «Рубин» – 3:2;
- 11.05.25: «Рубин» – «Ростов» – 1:0;
- 03.05.25: «Краснодар» – «Рубин» – 2:1.
«Оренбург»
Команда располагается на 15-м месте с 19 очками и уже вылетела в Первую лигу. В последних матчах команда старается играть смело, но результата это не приносит.
Последние матчи «Оренбурга»:
- 17.05.25: «Оренбург» – «Краснодар» – 1:2;
- 10.05.25: «Оренбург» – «Химки» – 1:1;
- 03.05.25: «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1.
Личные встречи
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1 : 2
27.10.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Оренбург
3 : 0
08.04.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
1 : 1
30.07.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Рубин
1 : 0
05.07.2020
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
2 : 1
15.09.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
2 : 0
03.05.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1 : 0
05.11.2018
Рубин
Прогноз на матч «Рубин» – «Оренбург»
«Рубин» завершает сезон дома и на хорошем ходу, в отличие от «Оренбурга», который давно потерял мотивацию. Казанцы выглядят предпочтительнее и чаще побеждали в очных встречах.
Прогноз: победа «Рубина» со счeтом 2:1, коэффициент 13.30.
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