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Прогноз на точный счёт матча «Алавес» – «Осасуна»: Ла Лига, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:26
Алавес - Осасуна
24 мая 2025, суббота 22:00 | Испания. Примера, 38 тур
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6.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Осасуны»
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24 мая на стадионе «Мендисорроса» в Витории пройдeт заключительный матч сезона для «Алавеса» и «Осасуны». Обе команды не борются за выживание или еврокубки, но подойдут к игре с разными психологическими установками. Хозяева обеспечили себе безопасную позицию и строят игру через дисциплину в защите. Гости, напротив, находятся в приличной атакующей форме и, несмотря на отсутствие давления, выходят на поле с амбициями. Игра обещает быть открытой, но без чрезмерного риска.

«Алавес»

Команда с 41 очком занимает 14-е место и завершает сезон в зоне спокойствия. «Алавес» делает акцент на надeжную оборону: за последние 5 матчей пропущен всего 1 гол (в среднем 0.20). Однако в атаке у команды минимальная результативность – всего 3 гола за 5 туров (0.60 за игру). Победы над «Валенсией», «Сосьедадом» и «Вальядолидом» со счeтом 1:0 подчeркивают строгий, закрытый стиль игры. Ключевую роль в атаке играет Кике Гарсия, но командные усилия сосредоточены на сохранении баланса, а не на создании множества моментов.

«Осасуна»

«Осасуна» завершает сезон на 9-м месте с 51 очком. Команда не проигрывает три матча подряд и демонстрирует хорошую форму в атаке. За последние 5 матчей – 8 голов (в среднем 1.60), в том числе по два мяча в ворота «Эспаньола» и «Атлетико». При этом оборона не без изъянов: 5 пропущенных мячей (1.00 за игру). Лидером атак остаeтся Анте Будимир, набравший отличную форму к концу сезона. В последних турах «Осасуна» делает ставку на агрессию впереди, даже в матчах без турнирного давления.

Факты о командах:

«Алавес»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60 гола
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

«Осасуна»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.60 гола, пропускает – 1.00

Личные встречи
27% (4)
13% (2)
60% (9)
16
Забитых мячей
20
1.07
В среднем за матч
1.33
3:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
2 : 2
08.12.2024
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Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1 : 0
04.03.2024
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0 : 2
01.10.2023
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1 : 0
10.04.2022
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18.09.2021
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Алавес
0 : 1
27.02.2021
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1 : 1
31.12.2020
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0 : 1
24.06.2020
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Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
4 : 2
03.11.2019
Алавес
Испания. Примера, 30 тур
Алавес
0 : 1
05.04.2017
Осасуна
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
0 : 1
05.11.2016
Алавес
Испания. Сегунда, 29 тур
Осасуна
3 : 1
13.03.2016
Алавес
Испания. Сегунда, 8 тур
Алавес
3 : 0
10.10.2015
Осасуна
Испания. Сегунда, 24 тур
Алавес
3 : 0
18.03.2015
Осасуна
Испания. Сегунда, 3 тур
Осасуна
1 : 3
06.09.2014
Алавес
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Прогноз на матч «Алавес» – «Осасуна»

Матч сводится к противостоянию двух подходов: «Алавес» будет контролировать темп и минимизировать риски, тогда как «Осасуна» попытается взломать оборону за счeт активности в атаке. При этом гости регулярно пропускают, а хозяева сдерживают, но мало создают. Наиболее вероятный сценарий – упорный матч, где гости смогут пробить оборону и удержать минимальный перевес.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Осасуны»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Осасуны» на коэффициент 6.50
  • Победа «Осасуны» с форой (0) на коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Алавеса» меньше 1.0 на коэффициент 1.85

6.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Осасуны»
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Осасуна Алавес
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