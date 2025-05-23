24 мая на стадионе «Мендисорроса» в Витории пройдeт заключительный матч сезона для «Алавеса» и «Осасуны». Обе команды не борются за выживание или еврокубки, но подойдут к игре с разными психологическими установками. Хозяева обеспечили себе безопасную позицию и строят игру через дисциплину в защите. Гости, напротив, находятся в приличной атакующей форме и, несмотря на отсутствие давления, выходят на поле с амбициями. Игра обещает быть открытой, но без чрезмерного риска.

«Алавес»

Команда с 41 очком занимает 14-е место и завершает сезон в зоне спокойствия. «Алавес» делает акцент на надeжную оборону: за последние 5 матчей пропущен всего 1 гол (в среднем 0.20). Однако в атаке у команды минимальная результативность – всего 3 гола за 5 туров (0.60 за игру). Победы над «Валенсией», «Сосьедадом» и «Вальядолидом» со счeтом 1:0 подчeркивают строгий, закрытый стиль игры. Ключевую роль в атаке играет Кике Гарсия, но командные усилия сосредоточены на сохранении баланса, а не на создании множества моментов.

«Осасуна»

«Осасуна» завершает сезон на 9-м месте с 51 очком. Команда не проигрывает три матча подряд и демонстрирует хорошую форму в атаке. За последние 5 матчей – 8 голов (в среднем 1.60), в том числе по два мяча в ворота «Эспаньола» и «Атлетико». При этом оборона не без изъянов: 5 пропущенных мячей (1.00 за игру). Лидером атак остаeтся Анте Будимир, набравший отличную форму к концу сезона. В последних турах «Осасуна» делает ставку на агрессию впереди, даже в матчах без турнирного давления.

Факты о командах:

«Алавес»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60 гола

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

«Осасуна»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 8 матчах подряд

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.60 гола, пропускает – 1.00

Личные встречи 27% (4) 13% (2) 60% (9) 16 Забитых мячей 20 1.07 В среднем за матч 1.33 3:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 16 тур Осасуна 2 : 2 Алавес Испания. Примера, 27 тур Осасуна 1 : 0 Алавес Испания. Примера, 8 тур Алавес 0 : 2 Осасуна Испания. Примера, 31 тур Осасуна 1 : 0 Алавес Испания. Примера, 5 тур Алавес 0 : 2 Осасуна Испания. Примера, 25 тур Алавес 0 : 1 Осасуна Испания. Примера, 16 тур Осасуна 1 : 1 Алавес Испания. Примера, 31 тур Алавес 0 : 1 Осасуна Испания. Примера, 12 тур Осасуна 4 : 2 Алавес Испания. Примера, 30 тур Алавес 0 : 1 Осасуна Испания. Примера, 11 тур Осасуна 0 : 1 Алавес Испания. Сегунда, 29 тур Осасуна 3 : 1 Алавес Испания. Сегунда, 8 тур Алавес 3 : 0 Осасуна Испания. Сегунда, 24 тур Алавес 3 : 0 Осасуна Испания. Сегунда, 3 тур Осасуна 1 : 3 Алавес

Прогноз на матч «Алавес» – «Осасуна»

Матч сводится к противостоянию двух подходов: «Алавес» будет контролировать темп и минимизировать риски, тогда как «Осасуна» попытается взломать оборону за счeт активности в атаке. При этом гости регулярно пропускают, а хозяева сдерживают, но мало создают. Наиболее вероятный сценарий – упорный матч, где гости смогут пробить оборону и удержать минимальный перевес.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Осасуны»

Рекомендованные ставки: