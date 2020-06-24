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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Осасуна
Алавес - Осасуна: обзор матча 24 июня 2020
Алавес
24.06.2020, среда, 20:30
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Осасуна
64'
А. Латорре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Осасуна
Желтая карточка
Э. Мендес
90'
+6
88'
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Х. Мануэль Арнайц
85'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
М. Гарсия
️️️️
В. Камараса
85'
81'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Р. Гарсия
81'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Х. Монкайола
Замена
Э. Мендес
️️️️
Б. Сайнс
78'
Замена
А. Марин
️️️️
Р. Эли
78'
Замена
О. Бурк
️️️️
Л. Риоха
72'
64'
ГОЛ! 0:1!
А. Латорре
Желтая карточка
Р. Эли
61'
53'
Желтая карточка
А. Латорре
38'
Желтая карточка
Ойер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Алавес
13
Роберто
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
20
Адриан
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-2-2-2
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
19
Эли
23
Наварро
6
Камараса
17
Пина
11
Риоха
17
Сайнс
7
Лукас
13
Хоселу
4-1-1-2-2
1
Эррера
22
Видаль
15
Эрнандес
5
Гарсия
3
Латорре
6
Ойер
7
Монкайола
10
Торрес
14
Гарсия
11
Арнайц
18
Гальего
19
Эли
3
Марин
3
Марин
19
Эли
6
Камараса
19
Гарсия
19
Гарсия
6
Камараса
17
Сайнс
7
Мендес
7
Мендес
17
Сайнс
11
Риоха
7
Бурк
7
Бурк
11
Риоха
14
Гарсия
2
Эступиньян
2
Эступиньян
14
Гарсия
7
Монкайола
5
Брашанац
5
Брашанац
7
Монкайола
11
Арнайц
8
Мерида
8
Мерида
11
Арнайц
Остались в запасе
Алавес
Осасуна
16
Хави Лопес
ЛЗ
13
Роберто
ВР
5
Тачи
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
11
Энрике Барха
ПВ
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
16
Хави Лопес
ЛЗ
13
Роберто
ВР
5
Тачи
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
Остались в запасе
11
Энрике Барха
ПВ
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Алавес - Осасуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Мендисорроса
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