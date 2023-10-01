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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Осасуна
Алавес - Осасуна: обзор матча 01 октября 2023
Алавес
01.10.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
0 : 2
Завершен
Осасуна
36'
Х. Мануэль Арнайц
90'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Осасуна
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Будимир
Пас отдал
Х. Крус
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
А. Гевара
84'
Замена
Х. Алькаин
️️️️
Л. Риоха
83'
80'
Замена
Айтор
️️️️
С. Эррера
71'
Желтая карточка
С. Эррера
68'
Замена
А. Будимир
️️️️
Р. Гарсия
68'
Замена
Х. Аресо
️️️️
Й. Мохика
Желтая карточка
С. Омородион
65'
Желтая карточка
А. Гевара
64'
63'
Замена
Л. Торро
️️️️
И. Муньос
63'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Х. Мануэль Арнайц
55'
Желтая карточка
Х. Крус
Замена
С. Омородион
️️️️
Кике
55'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Н. Теналья
55'
Замена
К. Бенавидес
️️️️
Я. Хаджи
55'
Красная карточка
А. Бланко
49'
43'
Желтая карточка
Р. Пенья
36'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мануэль Арнайц
Пас отдал
Р. Пенья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Алавес
33
Rúben Montero
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
24
Селу Диалло
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
9
Саму Омородион
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Сивера
14
Теналья
16
Марин
15
Седлар
5
Дуарте
20
Сола
6
Гевара
8
Бланко
11
Риоха
10
Хаджи
19
Кике
4-1-2-1-2
1
Эррера
7
Пенья
24
Катена
5
Гарсия
3
Крус
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
9
Гарсия
11
Арнайц
14
Теналья
2
Горосабель
2
Горосабель
14
Теналья
10
Хаджи
23
Бенавидес
23
Бенавидес
10
Хаджи
11
Риоха
70
Алькаин
70
Алькаин
11
Риоха
6
Гевара
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
6
Гевара
19
Кике
9
Омородион
9
Омородион
19
Кике
1
Эррера
13
Айтор
13
Айтор
1
Эррера
11
Арнайц
22
Мохика
22
Мохика
11
Арнайц
Мохика
12
Аресо
12
Аресо
Мохика
8
Муньос
6
Торро
6
Торро
8
Муньос
9
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
9
Гарсия
Остались в запасе
Алавес
Осасуна
33
Rúben Montero
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
24
Селу Диалло
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Пабло Валенсия
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
33
Rúben Montero
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
24
Селу Диалло
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Алавес - Осасуна
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
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