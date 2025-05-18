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Прогноз на точный счёт матча «Фламенго» – «Ботафого»: Серия A, 19 мая 2025

18 мая 2025 10:49
Фламенго - Ботафого
19 мая 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 9 тур
Перейти в онлайн матча
6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Фламенго»
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19 мая на легендарной «Маракане» в Рио-де-Жанейро состоится принципиальный матч 9 тура чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Ботафого». Обе команды находятся в хорошем тонусе: «Фламенго» борется за лидерство в турнирной таблице, а «Ботафого» после скомканного старта постепенно возвращается в зону претендентов на кубковые места.

«Фламенго»

Подопечные Тите демонстрируют стабильную форму: 17 очков после 8 туров и вторая строчка в таблице. Команда уверенно прошла через плотный график матчей в Серии A и Кубке Либертадорес. На данный момент «Фламенго» – самый результативный клуб турнира: 17 голов, при этом пропущено всего 4, что делает их также одним из самых надeжных коллективов в защите.

Команда стабильно забивает в последних шести матчах, при этом допускает мало опасных моментов у своих ворот – средний показатель пропущенных голов за 5 последних матчей составляет всего 0.60. Джорджиан де Арраскаэта продолжает быть ключевой фигурой: 10 мячей в 21 игре. Последние победы над «Баией» и ЛДУ подтверждают уверенную игру команды на всех фронтах.

«Ботафого»

«Ботафого» провалил старт сезона, но одержал три победы подряд, включая разгром «Интернасьонала» (4:0). За последние 5 матчей клуб забил 13 голов, а это лучший показатель в лиге на данном отрезке. Игор Жезус набрал отличную форму, забив 6 голов в 21 матче, но на его плечах не только реализация, но и организация игры в атаке.

Однако в обороне «Ботафого» не столь надeжен: команда пропускает по 0.80 мяча за игру и позволяет сопернику создавать много моментов. Несмотря на текущий подъeм, результаты в матчах против серьeзных оппонентов на выезде остаются непостоянными. Тем не менее, «Ботафого» показывает, что способен бороться и против топов.

Факты о командах

«Фламенго»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Лучшая разница мячей в лиге – +13
  • 17 голов в 8 турах – лучший показатель турнира

«Ботафого»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей всех турниров
  • Уверенная игра в Кубке Либертадорес и чемпионате

Личные встречи
38% (8)
24% (5)
38% (8)
25
Забитых мячей
27
1.19
В среднем за матч
1.29
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Суперкубок Бразилии, Финал
Ботафого
1 : 3
02.02.2025
Фламенго
Бразилия. Серия А, 23 тур
Ботафого
4 : 1
19.08.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
0 : 2
28.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
1 : 2
03.09.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 3 тур
Фламенго
2 : 3
30.04.2023
Ботафого
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
0 : 1
29.08.2022
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
0 : 1
08.05.2022
Ботафого
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
0 : 1
05.12.2020
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
1 : 1
23.08.2020
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
0 : 1
08.11.2019
Фламенго
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
3 : 2
28.07.2019
Ботафого
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ботафого
2 : 1
11.11.2018
Фламенго
Бразилия. Серия А, 14 тур
Фламенго
2 : 0
22.07.2018
Ботафого
Бразилия. Серия А, 23 тур
Ботафого
2 : 0
11.09.2017
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
0 : 0
04.06.2017
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
0 : 0
05.11.2016
Ботафого
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ботафого
3 : 3
16.07.2016
Фламенго
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
2 : 1
26.10.2014
Фламенго
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
1 : 0
28.07.2014
Ботафого
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ботафого
2 : 1
14.10.2013
Фламенго
Бразилия. Серия А, 9 тур
Фламенго
1 : 1
29.07.2013
Ботафого
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Прогноз на матч «Фламенго» – «Ботафого»

Матч обещает быть ярким и результативным: обе команды находятся в отличной атакующей форме. При этом «Фламенго» более стабилен в защите, а «Ботафого» вряд ли сможет сохранить сухие ворота. Несмотря на то, что гости в последних встречах набрали ход, класс, глубина состава и игра на «Маракане» дают «Фламенго» ощутимое преимущество.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фламенго».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Фламенго» – коэффициент 6.20
  • Победа «Фламенго» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.73

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Фламенго»
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Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Ботафого Фламенго
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Матч завершен
2 : 2
6.10
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Спартак-2 - Луки-Энергия
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака-2»
Матч завершен
3 : 1
6.30
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ - Осер
Точный счёт 3:1 в пользу «ПСЖ»
Матч завершен
3 : 0
6.60
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант - Монпелье
Точный счёт 1:0 в пользу «Нанта»
Матч завершен
2 : 3
6.40
Франция. Лига 1, 34 тур
Страсбур - Гавр
Точный счёт 3:1 в пользу «Страсбура»
Матч завершен
4 : 2
6.70
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель - Ренн
Точный счёт 3:2 в пользу «Марселя»
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