19 мая на легендарной «Маракане» в Рио-де-Жанейро состоится принципиальный матч 9 тура чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Ботафого». Обе команды находятся в хорошем тонусе: «Фламенго» борется за лидерство в турнирной таблице, а «Ботафого» после скомканного старта постепенно возвращается в зону претендентов на кубковые места.

«Фламенго»

Подопечные Тите демонстрируют стабильную форму: 17 очков после 8 туров и вторая строчка в таблице. Команда уверенно прошла через плотный график матчей в Серии A и Кубке Либертадорес. На данный момент «Фламенго» – самый результативный клуб турнира: 17 голов, при этом пропущено всего 4, что делает их также одним из самых надeжных коллективов в защите.

Команда стабильно забивает в последних шести матчах, при этом допускает мало опасных моментов у своих ворот – средний показатель пропущенных голов за 5 последних матчей составляет всего 0.60. Джорджиан де Арраскаэта продолжает быть ключевой фигурой: 10 мячей в 21 игре. Последние победы над «Баией» и ЛДУ подтверждают уверенную игру команды на всех фронтах.

«Ботафого»

«Ботафого» провалил старт сезона, но одержал три победы подряд, включая разгром «Интернасьонала» (4:0). За последние 5 матчей клуб забил 13 голов, а это лучший показатель в лиге на данном отрезке. Игор Жезус набрал отличную форму, забив 6 голов в 21 матче, но на его плечах не только реализация, но и организация игры в атаке.

Однако в обороне «Ботафого» не столь надeжен: команда пропускает по 0.80 мяча за игру и позволяет сопернику создавать много моментов. Несмотря на текущий подъeм, результаты в матчах против серьeзных оппонентов на выезде остаются непостоянными. Тем не менее, «Ботафого» показывает, что способен бороться и против топов.

Факты о командах

«Фламенго»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

Забивает в 6 матчах подряд

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Лучшая разница мячей в лиге – +13

17 голов в 8 турах – лучший показатель турнира

«Ботафого»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 2.60 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей всех турниров

Уверенная игра в Кубке Либертадорес и чемпионате

Личные встречи 38% (8) 24% (5) 38% (8) 25 Забитых мячей 27 1.19 В среднем за матч 1.29 3:2 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 3:3 Суперкубок Бразилии, Финал Ботафого 1 : 3 Фламенго Бразилия. Серия А, 23 тур Ботафого 4 : 1 Фламенго Бразилия. Серия А, 4 тур Фламенго 0 : 2 Ботафого Бразилия. Серия А, 22 тур Ботафого 1 : 2 Фламенго Бразилия. Серия А, 3 тур Фламенго 2 : 3 Ботафого Бразилия. Серия А, 24 тур Ботафого 0 : 1 Фламенго Бразилия. Серия А, 5 тур Фламенго 0 : 1 Ботафого Бразилия. Серия А, 24 тур Ботафого 0 : 1 Фламенго Бразилия. Серия А, 5 тур Фламенго 1 : 1 Ботафого Бразилия. Серия А, 31 тур Ботафого 0 : 1 Фламенго Бразилия. Серия А, 12 тур Фламенго 3 : 2 Ботафого Бразилия. Серия А, 33 тур Ботафого 2 : 1 Фламенго Бразилия. Серия А, 14 тур Фламенго 2 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 23 тур Ботафого 2 : 0 Фламенго Бразилия. Серия А, 4 тур Фламенго 0 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 34 тур Фламенго 0 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 15 тур Ботафого 3 : 3 Фламенго Бразилия. Серия А, 31 тур Ботафого 2 : 1 Фламенго Бразилия. Серия А, 12 тур Фламенго 1 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 28 тур Ботафого 2 : 1 Фламенго Бразилия. Серия А, 9 тур Фламенго 1 : 1 Ботафого

Прогноз на матч «Фламенго» – «Ботафого»

Матч обещает быть ярким и результативным: обе команды находятся в отличной атакующей форме. При этом «Фламенго» более стабилен в защите, а «Ботафого» вряд ли сможет сохранить сухие ворота. Несмотря на то, что гости в последних встречах набрали ход, класс, глубина состава и игра на «Маракане» дают «Фламенго» ощутимое преимущество.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фламенго».

Рекомендованные ставки: