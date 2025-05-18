19 мая на легендарной «Маракане» в Рио-де-Жанейро состоится принципиальный матч 9 тура чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Ботафого». Обе команды находятся в хорошем тонусе: «Фламенго» борется за лидерство в турнирной таблице, а «Ботафого» после скомканного старта постепенно возвращается в зону претендентов на кубковые места.
«Фламенго»
Подопечные Тите демонстрируют стабильную форму: 17 очков после 8 туров и вторая строчка в таблице. Команда уверенно прошла через плотный график матчей в Серии A и Кубке Либертадорес. На данный момент «Фламенго» – самый результативный клуб турнира: 17 голов, при этом пропущено всего 4, что делает их также одним из самых надeжных коллективов в защите.
Команда стабильно забивает в последних шести матчах, при этом допускает мало опасных моментов у своих ворот – средний показатель пропущенных голов за 5 последних матчей составляет всего 0.60. Джорджиан де Арраскаэта продолжает быть ключевой фигурой: 10 мячей в 21 игре. Последние победы над «Баией» и ЛДУ подтверждают уверенную игру команды на всех фронтах.
«Ботафого»
«Ботафого» провалил старт сезона, но одержал три победы подряд, включая разгром «Интернасьонала» (4:0). За последние 5 матчей клуб забил 13 голов, а это лучший показатель в лиге на данном отрезке. Игор Жезус набрал отличную форму, забив 6 голов в 21 матче, но на его плечах не только реализация, но и организация игры в атаке.
Однако в обороне «Ботафого» не столь надeжен: команда пропускает по 0.80 мяча за игру и позволяет сопернику создавать много моментов. Несмотря на текущий подъeм, результаты в матчах против серьeзных оппонентов на выезде остаются непостоянными. Тем не менее, «Ботафого» показывает, что способен бороться и против топов.
Факты о командах
«Фламенго»
- Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
- Забивает в 6 матчах подряд
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
- Лучшая разница мячей в лиге – +13
- 17 голов в 8 турах – лучший показатель турнира
«Ботафого»
- Побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в среднем 2.60 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей всех турниров
- Уверенная игра в Кубке Либертадорес и чемпионате
Прогноз на матч «Фламенго» – «Ботафого»
Матч обещает быть ярким и результативным: обе команды находятся в отличной атакующей форме. При этом «Фламенго» более стабилен в защите, а «Ботафого» вряд ли сможет сохранить сухие ворота. Несмотря на то, что гости в последних встречах набрали ход, класс, глубина состава и игра на «Маракане» дают «Фламенго» ощутимое преимущество.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фламенго».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Фламенго» – коэффициент 6.20
- Победа «Фламенго» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.73