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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Ботафого
Фламенго - Ботафого: обзор матча 23 августа 2020
Фламенго
23.08.2020, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ботафого
90+9'
Г. Барбоза (П)
90+3'
П. Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Ботафого
90'
+9
Желтая карточка
М. Беневенуто
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Барбоза
90'
+9
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
П. Рауль
Замена
Педро
️️️️
Э. Рибейро
82'
78'
Замена
Л. Отавио
️️️️
K. Honda
78'
Замена
Руан
️️️️
М. Баби
70'
Желтая карточка
Ф. Баррандегуй
Замена
Т. Майя
️️️️
Диего
69'
Замена
Витиньо
️️️️
П. Роша
65'
Замена
Тулер
️️️️
Р. Кайо
65'
61'
Замена
Д. Барселос
️️️️
А. Кайо
Желтая карточка
Р. Кайо
60'
57'
Замена
Ф. Баррандегуй
️️️️
Б. Назарио
57'
Замена
П. Рауль
️️️️
Р. Форстер
56'
Желтая карточка
А. Кайо
Желтая карточка
Матеузиньо
49'
Желтая карточка
Э. Рибейро
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Кевин
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Фламенго
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Педро
ЦФ
Ботафого
12
Сауло
ВР
15
Руан Ренато
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
5
Луис Отавио
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
16
Руан
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Алвес
16
Луис
4
Перейра
30
Кайо
2
Матеузиньо
15
Арао
10
Рибейро
32
Роша
10
Диего
27
Энрике
9
Барбоза
3-2-2-1-2
25
Фернандес
4
Кану
8
Сантос
13
Форстер
22
Кевин
4
Беневенуто
8
Кайо
10
Назарио
11
Энрике
4
17
Баби
32
Роша
11
Витиньо
11
Витиньо
32
Роша
10
Рибейро
9
Педро
9
Педро
10
Рибейро
30
Кайо
3
Тулер
3
Тулер
30
Кайо
10
Диего
29
Майя
29
Майя
10
Диего
8
Кайо
6
Барселос
6
Барселос
8
Кайо
10
Назарио
24
Баррандегуй
24
Баррандегуй
10
Назарио
4
5
Отавио
5
Отавио
4
17
Баби
16
Руан
16
Руан
17
Баби
13
Форстер
18
Рауль
18
Рауль
13
Форстер
Остались в запасе
Фламенго
Ботафого
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
30
Микаэл
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
6
Рене
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
13
Рамон
ЛЗ
23
Сезар
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
12
Сауло
ВР
22
Фернандо Костанца
ОП
43
David Sousa
ЦФ
15
Руан Ренато
ЦЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
30
Микаэл
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
6
Рене
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
13
Рамон
ЛЗ
23
Сезар
ВР
Остались в запасе
12
Сауло
ВР
22
Фернандо Костанца
ОП
43
David Sousa
ЦФ
15
Руан Ренато
ЦЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Фламенго - Ботафого
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
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