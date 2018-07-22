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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Ботафого
Фламенго - Ботафого: обзор матча 22 июля 2018
Фламенго
22.07.2018, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
2 : 0
Завершен
Ботафого
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Ботафого
90'
+4
Красная карточка
Р. Агирре
Начало матча
Статистика матча Фламенго - Ботафого
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
- : -
21.11.2026
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2 : 1
19.11.2026
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05.11.2026
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Фламенго
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27.10.2026
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0 : 0
23.10.2026
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24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
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18.10.2026
Шапекоэнсе
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