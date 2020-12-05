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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Фламенго
Ботафого - Фламенго: обзор матча 05 декабря 2020
Ботафого
05.12.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Фламенго
55'
Э. Рибейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Фламенго
89'
Красная карточка
Г. Энрике
87'
Замена
Микаэл
️️️️
Э. Рибейро
Красная карточка
В. Луис
85'
83'
Желтая карточка
Э. Рибейро
82'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Педро
78'
Замена
Витиньо
️️️️
Б. Энрике
Замена
L. Campos
️️️️
Б. Назарио
76'
Замена
Л. Отавио
️️️️
А. Кайо
76'
Замена
Ф. Баррандегуй
️️️️
Марсиньо
71'
Замена
М. Баби
️️️️
З. Велисон
63'
Замена
С. Калу
️️️️
Руан
63'
55'
ГОЛ! 0:1!
Э. Рибейро
Пас отдал
Жерсон
Желтая карточка
Руан
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
8
Александре Кайо
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
16
Руан
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Ботафого
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
29
Diego Loureiro
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
21
Lucas Campos
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-1-2-4
12
Луис
4
Беневенуто
13
Форстер
2
Марсиньо
28
Велисон
8
Кайо
10
Назарио
12
18
Рауль
16
Руан
4
4-1-3-1-1
25
Алвес
22
Исла
13
Энрике
30
Кайо
16
Луис
15
Арао
8
Жерсон
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
9
Педро
28
Велисон
17
Баби
17
Баби
28
Велисон
2
Марсиньо
24
Баррандегуй
24
Баррандегуй
2
Марсиньо
8
Кайо
5
Отавио
5
Отавио
8
Кайо
10
Назарио
21
21
10
Назарио
16
Руан
8
Калу
8
Калу
16
Руан
9
Педро
9
Муньис
9
Муньис
9
Педро
10
Рибейро
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Рибейро
27
Энрике
11
Витиньо
11
Витиньо
27
Энрике
Остались в запасе
Ботафого
Фламенго
29
Diego Loureiro
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
2
Варлей
ЦЗ
10
Ãber Bessa
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
1
Уго Соуза
ВР
23
Сезар
ВР
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Натан
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
29
Diego Loureiro
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
2
Варлей
ЦЗ
10
Ãber Bessa
ЦП
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
23
Сезар
ВР
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Натан
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Ботафого - Фламенго
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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