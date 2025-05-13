14 мая в рамках 33 тура Эредивизи состоится матч между «Твенте» и «АЗ Алкмар» на стадионе «де Гролс Весте». Этот поединок обещает быть интересным, поскольку обе команды находятся вблизи друг друга в таблице, что добавляет напряжения в борьбе за еврокубки. «Твенте», играя на домашнем стадионе, будет стремиться продлить свою отличную серию, в то время как «АЗ Алкмар» прибудет с намерением продолжить борьбу за место в еврокубках. Ожидаем динамичную встречу с множеством атакующих действий и минимальной разницей в счете.
«Твенте»
Команда из Энсхеде набрала 54 очка и занимает 5-е место, но задача попасть в Лигу Европы всe ещe актуальна. В последних пяти матчах «Твенте» забил 7 голов и пропустил 5, демонстрируя сбалансированную игру. Основным оружием команды является активная атака, в которой выделяется Сэм Стейн – лучший бомбардир клуба с 27 голами в 42 матчах. «Твенте» стабильно забивает в 20 последних матчах, но сдерживает соперников лишь в 50% встреч. Оборона, конечно, не идеальна, но на домашнем стадионе команда часто добивается нужного результата.
«АЗ Алкмар»
«АЗ Алкмар» занимает 6-е место с 53 очками, но имеет отличные шансы на попадание в еврокубки, особенно с учeтом текущей формы. В последних пяти матчах команда забила 8 голов, но и пропустила 3, что свидетельствует о хорошей атаке и достаточно крепкой защите. Трой Пэрротт, с 20 голами в 45 играх, является лидером атаки. В последних матчах «АЗ Алкмар» успешно справляется с обороной соперников, но проблемы при игре с топовыми клубами все же были замечены. На выезде команда демонстрирует стабильные результаты, не проигрывая в последних четырeх матчах.
Факты о командах
«Твенте»
- Победил в 2 из 3 последних домашних матчей
- В среднем 1.4 гола забито и 1.0 гола пропущено за игру
- Забивает стабильно, но имеет проблемы в защите при игре против сильных команд
«АЗ Алкмар»
- Не проигрывает в 3 последних матчах
- В среднем 1.6 гола забито и 0.6 гола пропущено за игру
- Забивает в 4 последних матчах против «Твенте»
Прогноз на матч «Твенте» – «АЗ Алкмар»
В данном матче «Твенте» играет на своeм поле, где команда демонстрирует хороший результат, но не без уязвимостей. «АЗ Алкмар», несмотря на неудачи в некоторых играх, остаeтся одним из сильнейших соперников в турнирной таблице. Ожидается, что встреча будет открытой, с множеством атакующих действий. Обе команды забивают, и скорее всего, не смогут удержать сухие ворота. Важно отметить, что на выезде «АЗ Алкмар» также достаточно результативен. Прогноз: 2:1 в пользу «Твенте».
Рекомендованные ставки и коэффициенты
- Точный счeт 2:1 в пользу «Твенте» – коэффициент 6.50
- Победа «Твенте» – коэффициент 2.20
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75