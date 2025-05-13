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Прогноз на точный счет матча «Твенте» – «АЗ Алкмар»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025

13 мая 2025 11:41
Твенте - АЗ Алкмаар
14 мая 2025, среда 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
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6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Твенте»
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14 мая в рамках 33 тура Эредивизи состоится матч между «Твенте» и «АЗ Алкмар» на стадионе «де Гролс Весте». Этот поединок обещает быть интересным, поскольку обе команды находятся вблизи друг друга в таблице, что добавляет напряжения в борьбе за еврокубки. «Твенте», играя на домашнем стадионе, будет стремиться продлить свою отличную серию, в то время как «АЗ Алкмар» прибудет с намерением продолжить борьбу за место в еврокубках. Ожидаем динамичную встречу с множеством атакующих действий и минимальной разницей в счете.

«Твенте»

Команда из Энсхеде набрала 54 очка и занимает 5-е место, но задача попасть в Лигу Европы всe ещe актуальна. В последних пяти матчах «Твенте» забил 7 голов и пропустил 5, демонстрируя сбалансированную игру. Основным оружием команды является активная атака, в которой выделяется Сэм Стейн – лучший бомбардир клуба с 27 голами в 42 матчах. «Твенте» стабильно забивает в 20 последних матчах, но сдерживает соперников лишь в 50% встреч. Оборона, конечно, не идеальна, но на домашнем стадионе команда часто добивается нужного результата.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» занимает 6-е место с 53 очками, но имеет отличные шансы на попадание в еврокубки, особенно с учeтом текущей формы. В последних пяти матчах команда забила 8 голов, но и пропустила 3, что свидетельствует о хорошей атаке и достаточно крепкой защите. Трой Пэрротт, с 20 голами в 45 играх, является лидером атаки. В последних матчах «АЗ Алкмар» успешно справляется с обороной соперников, но проблемы при игре с топовыми клубами все же были замечены. На выезде команда демонстрирует стабильные результаты, не проигрывая в последних четырeх матчах.

Факты о командах

«Твенте»

  • Победил в 2 из 3 последних домашних матчей
  • В среднем 1.4 гола забито и 1.0 гола пропущено за игру
  • Забивает стабильно, но имеет проблемы в защите при игре против сильных команд

«АЗ Алкмар»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.6 гола забито и 0.6 гола пропущено за игру
  • Забивает в 4 последних матчах против «Твенте»

Личные встречи
38% (11)
14% (4)
48% (14)
40
Забитых мячей
47
1.38
В среднем за матч
1.62
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
21.12.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
05.05.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Твенте
2 : 1
13.01.2024
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Твенте
2 : 1
19.03.2023
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 6 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
11.09.2022
Твенте
Голландия. Эредивизие, 26 тур
АЗ Алкмаар
0 : 1
13.03.2022
Твенте
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Твенте
3 : 1
23.09.2021
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 26 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
13.03.2021
Твенте
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Твенте
1 : 3
13.12.2020
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Твенте
2 : 0
15.02.2020
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
02.11.2019
Твенте
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Твенте
0 : 4
07.02.2018
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 13 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
24.11.2017
Твенте
Голландия. Эредивизие, 32 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
22.04.2017
Твенте
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Твенте
1 : 2
17.12.2016
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Твенте
2 : 2
20.03.2016
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 8 тур
АЗ Алкмаар
3 : 1
04.10.2015
Твенте
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Твенте
0 : 2
26.04.2015
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 8 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
05.10.2014
Твенте
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Твенте
2 : 1
16.03.2014
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 16 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
07.12.2013
Твенте
Голландия. Эредивизие, 18 тур
АЗ Алкмаар
0 : 3
21.12.2012
Твенте
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Твенте
3 : 0
07.10.2012
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 29 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
11.04.2012
Твенте
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Твенте
2 : 0
13.08.2011
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 25 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
27.02.2011
Твенте
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Твенте
1 : 2
20.11.2010
АЗ Алкмаар
Чемпионат Голландии, 32 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
13.04.2010
Твенте
Чемпионат Голландии, 10 тур
Твенте
3 : 2
17.10.2009
АЗ Алкмаар
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Прогноз на матч «Твенте» – «АЗ Алкмар»

В данном матче «Твенте» играет на своeм поле, где команда демонстрирует хороший результат, но не без уязвимостей. «АЗ Алкмар», несмотря на неудачи в некоторых играх, остаeтся одним из сильнейших соперников в турнирной таблице. Ожидается, что встреча будет открытой, с множеством атакующих действий. Обе команды забивают, и скорее всего, не смогут удержать сухие ворота. Важно отметить, что на выезде «АЗ Алкмар» также достаточно результативен. Прогноз: 2:1 в пользу «Твенте».

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Твенте» – коэффициент 6.50
  • Победа «Твенте» – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Твенте»
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Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие АЗ Алкмаар Твенте
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