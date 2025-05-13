14 мая в рамках 33 тура Эредивизи состоится матч между «Твенте» и «АЗ Алкмар» на стадионе «де Гролс Весте». Этот поединок обещает быть интересным, поскольку обе команды находятся вблизи друг друга в таблице, что добавляет напряжения в борьбе за еврокубки. «Твенте», играя на домашнем стадионе, будет стремиться продлить свою отличную серию, в то время как «АЗ Алкмар» прибудет с намерением продолжить борьбу за место в еврокубках. Ожидаем динамичную встречу с множеством атакующих действий и минимальной разницей в счете.

«Твенте»

Команда из Энсхеде набрала 54 очка и занимает 5-е место, но задача попасть в Лигу Европы всe ещe актуальна. В последних пяти матчах «Твенте» забил 7 голов и пропустил 5, демонстрируя сбалансированную игру. Основным оружием команды является активная атака, в которой выделяется Сэм Стейн – лучший бомбардир клуба с 27 голами в 42 матчах. «Твенте» стабильно забивает в 20 последних матчах, но сдерживает соперников лишь в 50% встреч. Оборона, конечно, не идеальна, но на домашнем стадионе команда часто добивается нужного результата.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» занимает 6-е место с 53 очками, но имеет отличные шансы на попадание в еврокубки, особенно с учeтом текущей формы. В последних пяти матчах команда забила 8 голов, но и пропустила 3, что свидетельствует о хорошей атаке и достаточно крепкой защите. Трой Пэрротт, с 20 голами в 45 играх, является лидером атаки. В последних матчах «АЗ Алкмар» успешно справляется с обороной соперников, но проблемы при игре с топовыми клубами все же были замечены. На выезде команда демонстрирует стабильные результаты, не проигрывая в последних четырeх матчах.

Факты о командах

«Твенте»

Победил в 2 из 3 последних домашних матчей

В среднем 1.4 гола забито и 1.0 гола пропущено за игру

Забивает стабильно, но имеет проблемы в защите при игре против сильных команд

«АЗ Алкмар»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем 1.6 гола забито и 0.6 гола пропущено за игру

Забивает в 4 последних матчах против «Твенте»

Личные встречи 38% (11) 14% (4) 48% (14) 40 Забитых мячей 47 1.38 В среднем за матч 1.62 3:2 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 17 тур АЗ Алкмаар 1 : 0 Твенте Нидерланды. Эредивизие, 32 тур АЗ Алкмаар 2 : 1 Твенте Нидерланды. Эредивизие, 17 тур Твенте 2 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 26 тур Твенте 2 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 6 тур АЗ Алкмаар 1 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 26 тур АЗ Алкмаар 0 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 6 тур Твенте 3 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 26 тур АЗ Алкмаар 4 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 12 тур Твенте 1 : 3 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 23 тур Твенте 2 : 0 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 12 тур АЗ Алкмаар 3 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 22 тур Твенте 0 : 4 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 13 тур АЗ Алкмаар 2 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 32 тур АЗ Алкмаар 2 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 17 тур Твенте 1 : 2 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 28 тур Твенте 2 : 2 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 8 тур АЗ Алкмаар 3 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 32 тур Твенте 0 : 2 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 8 тур АЗ Алкмаар 2 : 2 Твенте Голландия. Эредивизие, 28 тур Твенте 2 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 16 тур АЗ Алкмаар 1 : 2 Твенте Голландия. Эредивизие, 18 тур АЗ Алкмаар 0 : 3 Твенте Голландия. Эредивизие, 8 тур Твенте 3 : 0 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 29 тур АЗ Алкмаар 2 : 2 Твенте Голландия. Эредивизие, 2 тур Твенте 2 : 0 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 25 тур АЗ Алкмаар 2 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 15 тур Твенте 1 : 2 АЗ Алкмаар Чемпионат Голландии, 32 тур АЗ Алкмаар 1 : 0 Твенте Чемпионат Голландии, 10 тур Твенте 3 : 2 АЗ Алкмаар

Прогноз на матч «Твенте» – «АЗ Алкмар»

В данном матче «Твенте» играет на своeм поле, где команда демонстрирует хороший результат, но не без уязвимостей. «АЗ Алкмар», несмотря на неудачи в некоторых играх, остаeтся одним из сильнейших соперников в турнирной таблице. Ожидается, что встреча будет открытой, с множеством атакующих действий. Обе команды забивают, и скорее всего, не смогут удержать сухие ворота. Важно отметить, что на выезде «АЗ Алкмар» также достаточно результативен. Прогноз: 2:1 в пользу «Твенте».

Рекомендованные ставки и коэффициенты