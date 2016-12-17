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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - АЗ Алкмаар
Твенте - АЗ Алкмаар: обзор матча 17 декабря 2016
Твенте
17.12.2016, суббота, 22:45
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
46'
В. Вегхорст
90'
П. Бийен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - АЗ Алкмаар
90'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
П. Бийен
Желтая карточка
П. Бийен
79'
79'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
М. Сентьенс
70'
Замена
Д. Соуза
️️️️
М. Танкович
65'
Замена
Г. Тил
️️️️
Р. Мюрен
Замена
Ч. Эде
️️️️
Й. ван дер Хейден
61'
46'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
34'
Желтая карточка
Т. Оувеян
11'
Желтая карточка
М. Танкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
22
Ник Марсман
ВР
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
25
Пет Бийен
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Йозеф Остинг
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Деян Трайковски
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
24
Жари Остервейк
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ник Олий
ВР
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Гус Тил
АП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
4-1-1
22
Марсман
28
ван дер Лели
2
Андерсен
25
Бийен
5
тер Авест
23
ван дер Хейден
43
Целина
3-3-1-3
1
Рочет
4
Юханссон
32
Люккассен
2
Оувеян
30
Вуйтенс
23
Ринстра
20
Сентьенс
11
Джаханбакш
22
Танкович
21
Мюрен
9
Вегхорст
23
ван дер Хейден
7
Эде
7
Эде
23
ван дер Хейден
20
Сентьенс
8
ван Овереем
8
ван Овереем
20
Сентьенс
22
Танкович
36
Дабни Соуза
36
Дабни Соуза
22
Танкович
21
Мюрен
20
Тил
20
Тил
21
Мюрен
Остались в запасе
Твенте
АЗ Алкмаар
24
Жари Остервейк
ЦФ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Деян Трайковски
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Ник Олий
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
24
Жари Остервейк
ЦФ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Деян Трайковски
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Твенте - АЗ Алкмаар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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