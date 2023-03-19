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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - АЗ Алкмаар
Твенте - АЗ Алкмаар: обзор матча 19 марта 2023
Твенте
19.03.2023, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 26 тур
2 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
8'
М. Угальде
11'
М. Угальде
66'
Й. Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
В. Черны
90'
+3
Замена
М. Брюнс
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
90'
+1
Замена
А. Сампстед
️️️️
Р. Зерруки
90'
+1
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Влап
80'
78'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
С. Мейнанс
74'
Желтая карточка
Й. Карлссон
66'
ГОЛ! 2:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
Й. Класи
Желтая карточка
Х. Плегесуэло
61'
61'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
61'
Замена
М. Мердинк
️️️️
В. Павлидис
60'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Одгор
46'
Замена
С. Беукема
️️️️
В. Гос
Замена
В. Мисиджан
️️️️
М. Угальде
46'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Хилгерс
35'
ГОЛ! 2:0!
М. Угальде
Пас отдал
В. Черны
11'
ГОЛ! 1:0!
М. Угальде
Пас отдал
Д. Бренет
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Сем Стейн
АП
21
Sander Sybrandy
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
2
Хилгерс
3
Преппер
5
Смал
30
Бренет
6
Зерруки
14
Влап
18
Черны
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
4-3-3
13
Райан
28
Сугавара
3
Гос
4
Хацидиакос
6
Керкез
21
Мейнанс
8
Класи
14
Рейндерс
14
Павлидис
21
Одгор
21
Карлссон
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
9
ван Вольфсвинкел
38
Брюнс
38
Брюнс
9
ван Вольфсвинкел
6
Зерруки
2
Сампстед
2
Сампстед
6
Зерруки
14
Влап
14
Стейн
14
Стейн
14
Влап
9
Угальде
7
Мисиджан
7
Мисиджан
9
Угальде
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
3
Гос
31
Беукема
31
Беукема
3
Гос
21
Мейнанс
10
Михайлович
10
Михайлович
21
Мейнанс
21
Одгор
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Одгор
14
Павлидис
9
Мердинк
9
Мердинк
14
Павлидис
Остались в запасе
Твенте
АЗ Алкмаар
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
41
Гейс Бесселинк
ЦП
21
Sander Sybrandy
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
41
Гейс Бесселинк
ЦП
21
Sander Sybrandy
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Твенте - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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