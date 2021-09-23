Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - АЗ Алкмаар
Твенте - АЗ Алкмаар: обзор матча 23 сентября 2021
Твенте
23.09.2021, четверг, 22:00
Голландия. Эредивизие, 6 тур
3 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
1'
Р. ван Вольфсвинкел
17'
Д. Ротс
90+1'
Д. Лимниос
44'
Й. Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 3:1!
Д. Лимниос
Пас отдал
В. Мисиджан
90'
+1
90'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
Замена
Д. Думич
️️️️
М. Хилгерс
89'
84'
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
Замена
Й. Босх
️️️️
Р. Зерруки
82'
75'
Замена
Й. Дуин
️️️️
В. Павлидис
75'
Замена
Т. Остинг
️️️️
О. Вейндал
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Ротс
72'
Замена
Д. Остерволде
️️️️
М. Влап
72'
69'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Д. де Вит
Желтая карточка
Р. Преппер
56'
51'
Желтая карточка
Д. де Вит
46'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Т. Рейндерс
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
46'
44'
ГОЛ! 2:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
39'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
23'
Замена
П. Хацидиакос
️️️️
Т. Летшерт
ГОЛ! 2:0!
Д. Ротс
17'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
М. Влап
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
11
Дан Ротс
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
5
Гийс Смал
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
1-3-2-4
1
Уннершталь
20
6
Зерруки
23
Садилек
6
Брама
14
Влап
18
Лимниос
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
2
Хилгерс
3
Преппер
4-3-1-2
1
Виндаль
28
Сугавара
5
Летшерт
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
20
де Вит
14
Рейндерс
18
Мидтсьё
80
Гюдмюндссон
14
Павлидис
21
Карлссон
6
Зерруки
5
Босх
5
Босх
6
Зерруки
14
Влап
24
Остерволде
24
Остерволде
14
Влап
11
Ротс
7
Мисиджан
7
Мисиджан
11
Ротс
2
Хилгерс
4
Думич
4
Думич
2
Хилгерс
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
14
Рейндерс
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Рейндерс
5
Летшерт
4
Хацидиакос
4
Хацидиакос
5
Летшерт
20
де Вит
26
Эвьен
26
Эвьен
20
де Вит
5
Вейндал
25
Остинг
25
Остинг
5
Вейндал
14
Павлидис
9
Дуин
9
Дуин
14
Павлидис
Остались в запасе
Твенте
АЗ Алкмаар
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Гийс Смал
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Гийс Смал
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Твенте - АЗ Алкмаар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
Все
Твенте
АЗ Алкмаар
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+