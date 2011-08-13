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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - АЗ Алкмаар
Твенте - АЗ Алкмаар: обзор матча 13 августа 2011
Твенте
13.08.2011, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 2 тур
2 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
4'
М. Янко
66'
Б. Руис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - АЗ Алкмаар
Замена
Р. Росалес
️️️️
О. Джон
Замена
А. Махер
️️️️
Э. Фалкенбург
Замена
Д. Ландзаат
️️️️
М. Янко
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ! 2:0!
Б. Руис
Замена
Б. Руис
️️️️
С. Бергейс
Травма
Н. Михайлов
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Янко
2'
Желтая карточка
П. Вернблум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
19
Двайт Тиндалли
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
14
Виллем Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
15
Ола Джон
ЛФ
21
Марк Янко
ЦФ
26
Люк де Йонг
РФ
Главный тренер
Ко Адриансе
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Симон Поульсен
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ЛП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
19
Понтус Вернблум
ПП
14
Бретт Холмен
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
РФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
7
Денни Ландзаат
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
6
Адам Махер
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-1-2-3
13
Михайлов
19
Тиндалли
6
Дуглас
4
Висгерхоф
2
Корнелисс
6
Брама
14
Янссен
23
Бергейс
15
Джон
21
Янко
26
де Йонг
3-2-3-2
18
Альварадо
4
Мойсандер
6
Реийнен
24
Виргевер
4
Марселлис
7
Поульсен
19
Вернблум
10
Фалкенбург
7
Гудмундссон
35
Беншоп
14
Холмен
15
Джон
16
Росалес
16
Росалес
15
Джон
21
Янко
7
Ландзаат
7
Ландзаат
21
Янко
23
Бергейс
22
Руис
22
Руис
23
Бергейс
10
Фалкенбург
6
Махер
6
Махер
10
Фалкенбург
7
Гудмундссон
17
Алтидор
17
Алтидор
7
Гудмундссон
Остались в запасе
Твенте
АЗ Алкмаар
1
Сандер Бошкер
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
Главный тренер
Ко Адриансе
12
Хоби Верхюлст
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
16
Кельсо Ортис
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
1
Сандер Бошкер
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
16
Кельсо Ортис
ЦП
Главный тренер
Ко Адриансе
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Твенте - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Стадион:
Де Гролш Весте
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