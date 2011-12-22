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    Ко Адриансе

    Тренер
    Имя Ко
    Фамилия Адриансе
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 21 июля 1947
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Твенте 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.12.2011 Твенте 1 : 2 ПСВ
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