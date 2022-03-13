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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Твенте
АЗ Алкмаар - Твенте: обзор матча 13 марта 2022
АЗ Алкмаар
13.03.2022, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 26 тур
0 : 1
Завершен
Твенте
62'
Д. Бренет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Твенте
90'
Замена
К. Пири
️️️️
Р. Зерруки
Замена
С. Беукема
️️️️
П. Хацидиакос
82'
79'
Желтая карточка
Р. Преппер
Желтая карточка
П. Хацидиакос
75'
74'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Д. Ротс
74'
Замена
Й. Босх
️️️️
М. Влап
Замена
Й. Класи
️️️️
П. Коопмейнерс
63'
Замена
А. Витри
️️️️
Ю. Сугавара
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бренет
Пас отдал
Г. Смал
61'
Замена
В. Черны
️️️️
В. Мисиджан
Замена
К. Соуа
️️️️
Х. Эвьен
46'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
46'
38'
Желтая карточка
М. Садилек
Желтая карточка
П. Коопмейнерс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
5
Гийс Смал
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-3-2
1
Виндаль
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
6
Коопмейнерс
14
Рейндерс
26
Эвьен
20
де Вит
14
Павлидис
21
Карлссон
3-2-1-4
1
Уннершталь
30
Бренет
5
Плегесуэло
3
Преппер
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
11
Ротс
5
Смал
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
4
Хацидиакос
31
Беукема
31
Беукема
4
Хацидиакос
28
Сугавара
16
Витри
16
Витри
28
Сугавара
6
Коопмейнерс
8
Класи
8
Класи
6
Коопмейнерс
26
Эвьен
14
Соуа
14
Соуа
26
Эвьен
6
Зерруки
3
Пири
3
Пири
6
Зерруки
14
Влап
5
Босх
5
Босх
14
Влап
11
Ротс
18
Лимниос
18
Лимниос
11
Ротс
7
Мисиджан
18
Черны
18
Черны
7
Мисиджан
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Твенте
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча АЗ Алкмаар - Твенте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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