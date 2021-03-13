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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Твенте
АЗ Алкмаар - Твенте: обзор матча 13 марта 2021
АЗ Алкмаар
13.03.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 26 тур
4 : 1
Завершен
Твенте
4'
М. Боадю
22'
Д. Думич (АГ)
34'
Ж. Дроммел (АГ)
78'
Т. Коопмейнерс
40'
А. Гюдмюндссон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Твенте
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
Й. Свенссон
85'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Й. Карлссон
82'
ГОЛ! 4:1!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
Й. Карлссон
78'
74'
Замена
Л. Илич
️️️️
Р. Зерруки
Замена
Д. де Вит
️️️️
А. Гюдмюндссон
67'
61'
Замена
И. Абасс
️️️️
К. Мениг
57'
Желтая карточка
Р. Зерруки
46'
Замена
В. Брама
️️️️
Г. Ремерато
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
43'
40'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Гюдмюндссон
36'
Желтая карточка
Д. Думич
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Ж. Дроммел
34'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Думич
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Боадю
Пас отдал
К. Стенгс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
6
Вут Брама
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
3-1-2-2-2
40
Бизот
5
Вейндал
4
Мартинс-Инди
5
Летшерт
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
14
Рейндерс
80
Гюдмюндссон
14
Стенгс
10
Боадю
21
Карлссон
4-3-3
16
Дроммел
24
Остерволде
4
Думич
3
Пири
24
Эбуехи
80
Ремерато
5
Босх
6
Зерруки
11
Мениг
90
Данило
7
Нарсинг
21
Карлссон
7
Абухляль
7
Абухляль
21
Карлссон
Дрейф
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
Дрейф
22
Свенссон
28
Сугавара
28
Сугавара
22
Свенссон
80
Гюдмюндссон
20
де Вит
20
де Вит
80
Гюдмюндссон
11
Мениг
7
Абасс
7
Абасс
11
Мениг
6
Зерруки
21
Илич
21
Илич
6
Зерруки
80
Ремерато
6
Брама
6
Брама
80
Ремерато
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Твенте
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
26
Хэкон Эвьен
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
11
Дан Ротс
ПВ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
26
Хэкон Эвьен
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
11
Дан Ротс
ПВ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча АЗ Алкмаар - Твенте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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