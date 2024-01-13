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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - АЗ Алкмаар
Твенте - АЗ Алкмаар: обзор матча 13 января 2024
Твенте
13.01.2024, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
2 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
42'
М. Угальде
70'
М. Угальде
4'
Й. Одгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Р. Преппер
90'
+1
Замена
М. ван Берген
️️️️
М. Угальде
89'
Желтая карточка
Y. Taha
86'
86'
Желтая карточка
Р. Базур
Замена
Y. Taha
️️️️
Д. Ротс
85'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
С. Стейн
85'
78'
Замена
Р. Базур
️️️️
Д. Касиус
77'
Замена
Р. ван Боммел
️️️️
М. Лахдо
ГОЛ! 2:1!
М. Угальде
70'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
К. Эйтинг
69'
Замена
Ю. Регер
️️️️
М. Влап
69'
67'
Замена
М. Мердинк
️️️️
Й. Одгор
67'
Замена
Д. Аддаи
️️️️
М. ван Бредероде
Желтая карточка
К. Эйтинг
66'
65'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
58'
Замена
М. Деккер
️️️️
Д. Меллер Вольфе
ГОЛ! 1:1!
М. Угальде
Пас отдал
К. Эйтинг
42'
4'
ГОЛ! 0:1!
Й. Одгор
Пас отдал
М. Лахдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
10
Younes Taha
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Tristan Kuijsten
ВР
99
Zeggen Kiyani
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
4
Льюис Схаутен
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
42
Джейден Аддаи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
30
Бренет
6
Эйтинг
6
Киоло
14
Стейн
14
Влап
11
Ротс
9
Угальде
4-2-2-2
1
Овусу-Одуро
30
Касиус
5
Пенетра
4
Мартинс-Инди
3
Вольфе
8
Класи
20
де Вит
9
ван Бредероде
15
Лахдо
21
Одгор
14
Павлидис
11
Ротс
10
10
11
Ротс
14
Влап
44
Регер
44
Регер
14
Влап
14
Стейн
41
Бесселинк
41
Бесселинк
14
Стейн
6
Эйтинг
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
6
Эйтинг
9
Угальде
7
ван Берген
7
ван Берген
9
Угальде
3
Вольфе
23
Деккер
23
Деккер
3
Вольфе
30
Касиус
23
Базур
23
Базур
30
Касиус
15
Лахдо
7
ван Боммел
7
ван Боммел
15
Лахдо
21
Одгор
9
Мердинк
9
Мердинк
21
Одгор
9
ван Бредероде
42
Аддаи
42
Аддаи
9
ван Бредероде
Остались в запасе
Твенте
АЗ Алкмаар
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
12
Tristan Kuijsten
ВР
99
Zeggen Kiyani
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Льюис Схаутен
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
12
Tristan Kuijsten
ВР
99
Zeggen Kiyani
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Льюис Схаутен
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Твенте - АЗ Алкмаар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Де Гролш Весте
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