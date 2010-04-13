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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Твенте
АЗ Алкмаар - Твенте: обзор матча 13 апреля 2010
АЗ Алкмаар
13.04.2010, вторник, 22:00
Чемпионат Голландии, 32 тур
1 : 0
Завершен
Твенте
8'
П. Висгерхоф (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Твенте
+6
Желтая карточка
Л. де Йонг
Желтая карточка
Э. Морено
+6
+4
Желтая карточка
Б. Паркер
Замена
Б. Холмен
️️️️
Д. Ленс
+2
Желтая карточка
Ф. Дуглас
Замена
Д. Карни
️️️️
Д. Тиндалли
Замена
Б. Паркер
️️️️
В. Брама
Желтая карточка
Р. Эльм
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
Р. Эльм
️️️️
С. Схаарс
Травма
С. Схаарс
Замена
Л. де Йонг
️️️️
К. Перес
Желтая карточка
П. Вернблум
Желтая карточка
Н. Мойсандер
15'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Висгерхоф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Джой Дидулица
ВР
7
Симон Поульсен
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
6
Стейн Схаарс
(К)
ОП
19
Понтус Вернблум
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЛФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
17
Джермейн Ленс
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
19
Двайт Тиндалли
ЛЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
6
Вут Брама
ОП
24
Шейк Тиоте
ЦП
0
Кеннет Перес
АП
17
Мирослав Стох
ЛФ
0
Блез Нкуфо
(К)
ЦФ
22
Брайан Руис
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
20
Расмус Эльм
ОП
16
Кельсо Ортис
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
25
Бернард Паркер
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-1-2-3
1
Дидулица
7
Поульсен
15
Морено
4
Мойсандер
22
Свертс
6
Схаарс
19
Вернблум
26
Мартенс
8
Дембеле
77
Эль-Хамдауи
17
Ленс
4-1-1-1-3
1
Бошкер
8
Стам
4
Висгерхоф
6
Дуглас
19
Тиндалли
6
Брама
24
Тиоте
0
Перес
22
Руис
0
Нкуфо
17
Стох
6
Схаарс
20
Эльм
20
Эльм
6
Схаарс
17
Ленс
14
Холмен
14
Холмен
17
Ленс
19
Тиндалли
42
Карни
42
Карни
19
Тиндалли
6
Брама
25
Паркер
25
Паркер
6
Брама
0
Перес
26
де Йонг
26
де Йонг
0
Перес
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Твенте
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
17
Дарио Вуичевич
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Остались в запасе
17
Дарио Вуичевич
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча АЗ Алкмаар - Твенте
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Стадион:
АФАС Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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