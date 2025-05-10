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Прогноз на точный счет матча «Алания» – «СКА-Хабаровск »: ФНЛ, 11 мая 2025

10 мая 2025 13:48
Алания - СКА-Хабаровск
11 мая 2025, воскресенье 17:00 | Россия. Первая лига, 32 тур
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5.0
Прогноз: ничья со счётом 1:1
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В воскресенье, 11 мая, в 17:00 на стадионе «Спартак» во Владикавказе пройдет встреча между «Аланией» и «СКА-Хабаровском».

«Алания»

Североосетинский клуб располагается на 16-м месте с 26 очками. Несмотря на тяжелое положение, в последних матчах команда показала признаки оживления.

Последние матчи «Алании»:

  • 03.05.25 «Чайка» – «Алания» – 0:3;
  • 27.04.25 «Алания» – «Торпедо» – 2:4;
  • 20.04.25 «Сочи» – «Алания» – 4:0.

«СКА-Хабаровск»

Гости идут на 6-й строчке и сохраняют шансы на стыковые матчи. В последних турах хабаровчане нестабильны: проиграли «Черноморцу» и «Енисею», но сумели обыграть «КАМАЗ». За 3 матча – 4 пропущенных мяча.

Последние матчи «СКА-Хабаровска»:

  • 03.05.25 «СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ» – 2:1;
  • 26.04.25 «СКА-Хабаровск» – «Енисей» – 1:2;
  • 19.04.25 «Черноморец» – «СКА-Хабаровск» – 2:1.

Личные встречи
50% (6)
17% (2)
33% (4)
20
Забитых мячей
18
1.67
В среднем за матч
1.5
4:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 32 тур
Алания
0 : 4
11.05.2025
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
03.08.2024
Алания
Россия. Первая лига, 33 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
20.05.2024
Алания
Россия. Первая лига, 11 тур
Алания
2 : 1
23.09.2023
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 30 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
06.05.2023
Алания
Россия. Первая лига, 14 тур
Алания
4 : 1
16.10.2022
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
19.03.2022
Алания
Россия. ФНЛ, 10 тур
Алания
3 : 1
11.09.2021
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 42 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
15.05.2021
Алания
Россия. ФНЛ, 1 тур
Алания
2 : 4
01.08.2020
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 42 тур
Алания
1 : 1
27.10.2008
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 22 тур
СКА-Хабаровск
3 : 2
08.07.2008
Алания
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Прогноз на матч «Алания» – «СКА-Хабаровск»

Несмотря на более высокое положение в таблице, «СКА-Хабаровск» регулярно испытывает проблемы в выездных матчах. «Алания» же показала характер в последних турах.

Прогноз: ничья со счeтом 1:1, коэффициент 5.00.

5.0
Прогноз: ничья со счётом 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Алания
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