В воскресенье, 11 мая, в 17:00 на стадионе «Спартак» во Владикавказе пройдет встреча между «Аланией» и «СКА-Хабаровском».

«Алания»

Североосетинский клуб располагается на 16-м месте с 26 очками. Несмотря на тяжелое положение, в последних матчах команда показала признаки оживления.

Последние матчи «Алании»:

03.05.25 «Чайка» – «Алания» – 0:3;

27.04.25 «Алания» – «Торпедо» – 2:4;

20.04.25 «Сочи» – «Алания» – 4:0.

«СКА-Хабаровск»

Гости идут на 6-й строчке и сохраняют шансы на стыковые матчи. В последних турах хабаровчане нестабильны: проиграли «Черноморцу» и «Енисею», но сумели обыграть «КАМАЗ». За 3 матча – 4 пропущенных мяча.

Последние матчи «СКА-Хабаровска»:

03.05.25 «СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ» – 2:1;

26.04.25 «СКА-Хабаровск» – «Енисей» – 1:2;

19.04.25 «Черноморец» – «СКА-Хабаровск» – 2:1.

Личные встречи 50% (6) 17% (2) 33% (4) 20 Забитых мячей 18 1.67 В среднем за матч 1.5 4:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 32 тур Алания 0 : 4 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 4 тур СКА-Хабаровск 0 : 3 Алания Россия. Первая лига, 33 тур СКА-Хабаровск 0 : 1 Алания Россия. Первая лига, 11 тур Алания 2 : 1 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 30 тур СКА-Хабаровск 0 : 0 Алания Россия. Первая лига, 14 тур Алания 4 : 1 СКА-Хабаровск Россия. ФНЛ, 28 тур СКА-Хабаровск 2 : 0 Алания Россия. ФНЛ, 10 тур Алания 3 : 1 СКА-Хабаровск Россия. ФНЛ, 42 тур СКА-Хабаровск 1 : 2 Алания Россия. ФНЛ, 1 тур Алания 2 : 4 СКА-Хабаровск Россия. Первый дивизион, 42 тур Алания 1 : 1 СКА-Хабаровск Россия. Первый дивизион, 22 тур СКА-Хабаровск 3 : 2 Алания

Прогноз на матч «Алания» – «СКА-Хабаровск»

Несмотря на более высокое положение в таблице, «СКА-Хабаровск» регулярно испытывает проблемы в выездных матчах. «Алания» же показала характер в последних турах.

Прогноз: ничья со счeтом 1:1, коэффициент 5.00.