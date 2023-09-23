Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - СКА-Хабаровск
Алания - СКА-Хабаровск: обзор матча 23 сентября 2023
Алания
23.09.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
27'
В. Царукян
70'
Н. Гиоргобиани
63'
С. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - СКА-Хабаровск
90'
Замена
Т. Рукас
️️️️
Д. Бегун
Замена
А. Багаев
️️️️
С. Качмазов
77'
ГОЛ! 2:1!
Н. Гиоргобиани
70'
Замена
А. Засеев
️️️️
А. Чочиев
67'
Замена
В. Кротов
️️️️
Б. Гурциев
67'
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Алиев
48'
Желтая карточка
С. Алиев
48'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
А. Гонгапшев
Замена
А. Хабалов
️️️️
А. Бутаев
46'
46'
Замена
С. Алиев
️️️️
М. Кутовой
ГОЛ! 1:0!
В. Царукян
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
80
Валерий Царукян
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
10
Артем Симонян
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
СКА-Хабаровск
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
29
Кирилл Никитин
ЦФ
4-1-3-2
25
Солдатенко
4
Качмазов
44
Сухорученко
30
Шавлохов
19
Бутаев
6
Тарба
99
Гиоргобиани
80
Царукян
7
Гурциев
14
Машуков
11
Чочиев
3-1-3-3
98
Имамов
22
Кожемякин
17
Покидышев
5
Мусалов
10
Петров
10
Савинов
10
Симонян
7
Никитин
90
Кутовой
57
Бегун
10
Гонгапшев
19
Бутаев
15
Хабалов
15
Хабалов
19
Бутаев
7
Гурциев
57
Кротов
57
Кротов
7
Гурциев
4
Качмазов
5
Багаев
5
Багаев
4
Качмазов
11
Чочиев
13
Засеев
13
Засеев
11
Чочиев
57
Бегун
96
Рукас
96
Рукас
57
Бегун
10
Гонгапшев
92
Подберезкин
92
Подберезкин
10
Гонгапшев
90
Кутовой
9
Алиев
9
Алиев
90
Кутовой
Остались в запасе
Алания
СКА-Хабаровск
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
77
Эрик Губиев
ПЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
29
Кирилл Никитин
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
77
Эрик Губиев
ПЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
Остались в запасе
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
29
Кирилл Никитин
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Алания - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Новости команд
Все
Алания
СКА-Хабаровск
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
Вчера, 23:23
1
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
Вчера, 21:21
6
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 18:20
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
26 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
Вчера, 23:23
1
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
Вчера, 21:21
6
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 18:20
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
26 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+