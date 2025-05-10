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Прогноз на точный счет матча «Зенит-2» – «Спартак-2»: Вторая лига Б, 11 мая 2025

10 мая 2025 11:14
Зенит-2 - Спартак-2
11 мая 2025, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
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7.5
Точный счет 2:1 в пользу «Зенита-2»
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11 мая в Санкт-Петербурге пройдет центральный матч 7-го тура Второй лиги Б, в котором встретятся лидирующий «Зенит-2» и амбициозный «Спартак-2». Оба коллектива показывают яркий футбол и уверенно идут в верхней части таблицы, что обещает зрелищное противостояние с немалым числом голов.

«Зенит-2»

После 6 туров «Зенит-2» занимает 1-е место с 16 очками и демонстрирует отличную форму. Команда выиграла 4 последних матча, забив при этом 12 голов (в среднем 2.40 за игру), а оборона пропустила всего 4 мяча (0.80 в среднем). Коллектив стабильно забивает и использует высокий прессинг, что особенно заметно в домашних матчах. Серия из 6 игр подряд с голами подчеркивает атакующую мощь «Зенита-2», который является фаворитом этого тура.

«Спартак-2»

«Спартак-2» после 5 туров идет на 6-й позиции с 10 очками и показывает уверенную серию из 3 матчей без поражений. Команда стабильно забивает: 9 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.80 за игру). Защита также относительно надежна, пропущено 4 гола (0.80 в среднем). Коллектив умеет играть против топов и часто доставляет проблемы лидерам турнира, что подтверждается их статистикой: «Спартак-2» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей Второй лиги и регулярно забивает в матчах с «Зенитом-2».

Факты о командах:

«Зенит-2»

  • Побеждает в 4 последних матчах.
  • Забивает в среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

«Спартак-2»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи
15% (2)
23% (3)
62% (8)
12
Забитых мячей
27
0.92
В среднем за матч
2.08
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Зенит-2
0 : 2
11.05.2025
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Спартак-2
0 : 0
20.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Зенит-2
1 : 4
01.07.2024
Спартак-2
Россия. ФНЛ, 26 тур
Спартак-2
1 : 1
11.03.2019
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
0 : 3
26.08.2018
Спартак-2
Россия. ФНЛ, 25 тур
Зенит-2
1 : 1
24.11.2017
Спартак-2
Россия. ФНЛ, 7 тур
Спартак-2
3 : 1
10.08.2017
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 29 тур
Зенит-2
1 : 2
01.04.2017
Спартак-2
Россия. ФНЛ, 11 тур
Спартак-2
4 : 1
03.09.2016
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 35 тур
Зенит-2
3 : 0
06.05.2016
Спартак-2
Россия. ФНЛ, 17 тур
Спартак-2
1 : 2
19.10.2015
Зенит-2
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Зенит-2
0 : 3
24.05.2015
Спартак-2
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Спартак-2
3 : 1
05.10.2014
Зенит-2
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Прогноз на матч «Зенит-2» – «Спартак-2»

Исходя из текущей формы обеих команд, матч обещает быть напряженным и результативным. «Зенит-2» играет мощно в атаке и редко оставляет поле без гола, однако «Спартак-2» тоже показывает, что способен отвечать ударами. Обороны обеих команд довольно стабильны, но обилие атакующих действий сулит обмен голами. Наиболее вероятный сценарий – упорная борьба с минимальной победой хозяев.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Зенита-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Зенита-2» – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Зенита-2» больше 1.5 – коэффициент 1.80

7.5
Точный счет 2:1 в пользу «Зенита-2»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Спартак-2 Зенит-2
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