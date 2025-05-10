11 мая в Санкт-Петербурге пройдет центральный матч 7-го тура Второй лиги Б, в котором встретятся лидирующий «Зенит-2» и амбициозный «Спартак-2». Оба коллектива показывают яркий футбол и уверенно идут в верхней части таблицы, что обещает зрелищное противостояние с немалым числом голов.

«Зенит-2»

После 6 туров «Зенит-2» занимает 1-е место с 16 очками и демонстрирует отличную форму. Команда выиграла 4 последних матча, забив при этом 12 голов (в среднем 2.40 за игру), а оборона пропустила всего 4 мяча (0.80 в среднем). Коллектив стабильно забивает и использует высокий прессинг, что особенно заметно в домашних матчах. Серия из 6 игр подряд с голами подчеркивает атакующую мощь «Зенита-2», который является фаворитом этого тура.

«Спартак-2»

«Спартак-2» после 5 туров идет на 6-й позиции с 10 очками и показывает уверенную серию из 3 матчей без поражений. Команда стабильно забивает: 9 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.80 за игру). Защита также относительно надежна, пропущено 4 гола (0.80 в среднем). Коллектив умеет играть против топов и часто доставляет проблемы лидерам турнира, что подтверждается их статистикой: «Спартак-2» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей Второй лиги и регулярно забивает в матчах с «Зенитом-2».

Факты о командах:

«Зенит-2»

Побеждает в 4 последних матчах.

Забивает в среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

«Спартак-2»

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи 15% (2) 23% (3) 62% (8) 12 Забитых мячей 27 0.92 В среднем за матч 2.08 3:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур Зенит-2 0 : 2 Спартак-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур Спартак-2 0 : 0 Зенит-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур Зенит-2 1 : 4 Спартак-2 Россия. ФНЛ, 26 тур Спартак-2 1 : 1 Зенит-2 Россия. ФНЛ, 8 тур Зенит-2 0 : 3 Спартак-2 Россия. ФНЛ, 25 тур Зенит-2 1 : 1 Спартак-2 Россия. ФНЛ, 7 тур Спартак-2 3 : 1 Зенит-2 Россия. ФНЛ, 29 тур Зенит-2 1 : 2 Спартак-2 Россия. ФНЛ, 11 тур Спартак-2 4 : 1 Зенит-2 Россия. ФНЛ, 35 тур Зенит-2 3 : 0 Спартак-2 Россия. ФНЛ, 17 тур Спартак-2 1 : 2 Зенит-2 Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур Зенит-2 0 : 3 Спартак-2 Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур Спартак-2 3 : 1 Зенит-2

Прогноз на матч «Зенит-2» – «Спартак-2»

Исходя из текущей формы обеих команд, матч обещает быть напряженным и результативным. «Зенит-2» играет мощно в атаке и редко оставляет поле без гола, однако «Спартак-2» тоже показывает, что способен отвечать ударами. Обороны обеих команд довольно стабильны, но обилие атакующих действий сулит обмен голами. Наиболее вероятный сценарий – упорная борьба с минимальной победой хозяев.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Зенита-2».

Рекомендованные ставки: