11 мая в Санкт-Петербурге пройдет центральный матч 7-го тура Второй лиги Б, в котором встретятся лидирующий «Зенит-2» и амбициозный «Спартак-2». Оба коллектива показывают яркий футбол и уверенно идут в верхней части таблицы, что обещает зрелищное противостояние с немалым числом голов.
«Зенит-2»
После 6 туров «Зенит-2» занимает 1-е место с 16 очками и демонстрирует отличную форму. Команда выиграла 4 последних матча, забив при этом 12 голов (в среднем 2.40 за игру), а оборона пропустила всего 4 мяча (0.80 в среднем). Коллектив стабильно забивает и использует высокий прессинг, что особенно заметно в домашних матчах. Серия из 6 игр подряд с голами подчеркивает атакующую мощь «Зенита-2», который является фаворитом этого тура.
«Спартак-2»
«Спартак-2» после 5 туров идет на 6-й позиции с 10 очками и показывает уверенную серию из 3 матчей без поражений. Команда стабильно забивает: 9 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.80 за игру). Защита также относительно надежна, пропущено 4 гола (0.80 в среднем). Коллектив умеет играть против топов и часто доставляет проблемы лидерам турнира, что подтверждается их статистикой: «Спартак-2» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей Второй лиги и регулярно забивает в матчах с «Зенитом-2».
Факты о командах:
«Зенит-2»
- Побеждает в 4 последних матчах.
- Забивает в среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
«Спартак-2»
- Не проигрывает в 3 последних матчах.
- Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Зенит-2» – «Спартак-2»
Исходя из текущей формы обеих команд, матч обещает быть напряженным и результативным. «Зенит-2» играет мощно в атаке и редко оставляет поле без гола, однако «Спартак-2» тоже показывает, что способен отвечать ударами. Обороны обеих команд довольно стабильны, но обилие атакующих действий сулит обмен голами. Наиболее вероятный сценарий – упорная борьба с минимальной победой хозяев.
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Зенита-2».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:1 в пользу «Зенита-2» – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Зенита-2» больше 1.5 – коэффициент 1.80